Что не так с системой Налог-3?

Данный материал подготовлен порталом "Бухгуру". Мы попытались разобраться в причинах проблем, которые в 2019 году затруднили работу многих бухгалтеров.

Все, кому в 2019 году приходится взаимодействовать с ФНС, помнят масштабные проблемы с новой системой АИС «Налог-3» (внедряется с 01.01.2019). Как не проходили отчеты, как терялись платежи и как из-за этого у многих блокировались в автоматическом режиме расчетные счета.

Несмотря на явные недоработки и очевидные проблемы, руководство ФНС продолжало бодро рапортовать о том, что внедрение «Налог-3» идет успешно и с мая 2019 все заработает «в полную силу». Дело было за малым – следовало перенести из старой базы в новую налогоплательщиков-юрлиц.

И вот их перенесли…

Теперь те, кого перенесли не могут получать налоговые возвраты. По разъяснениям налоговиков в ИФНС – они не могут направить в казначейство платежки на выплаты из бюджета. По всем налогоплательщикам, кого перегрузили в «Налог-3» нельзя провести никакой налоговый возврат. Процесс просто не предусмотрен в «новой улучшенной» системе.

На закономерные вопросы: «Что делать?» налоговики на местах отвечают, что уведомили о проблеме … казначейство и руководство. «А как же разработчики системы? Техподдержка?» - на эти вопросы ответы вообще очень странные. Налоговики не знают, кто виноват в таких сбоях и к кому из технарей надо обращаться, чтобы что-то заработало. Якобы, в ФНС нашли дешевых исполнителей в регионах, которые задешево делают все вот так, как делают. Медленно и плохо. И прямой связи с ними нет.

Налогоплательщики, уставшие от проблем, провели нечто вроде собственного расследования. И вот что получилось.

На разработку системы «Налог-3» из бюджета было выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Объем работ был разделен на несколько частей и на каждую был проведен конкурс и заключен отдельный госконтракт. Все эти госконтракты можно найти на сервисе zakupki.gov.ru. Все были заключены в октябре-ноябре 2018. Ввиду отсутствия других желающих в конкурсах – все их заключило АО «ГНИВЦ».

Что странного:

Странность № 1

Период, в течение которого все контракты были исполнены. До 31.12.2018. То есть федеральную систему для всей России сделали за срок менее 2 месяцев? Любой IT-специалист удивится такой скорости.

Странность № 2

АО «ГНИВЦ» включило во все контракты субподрядчиков. Никому не известные фирмы, среди которых, действительно, есть региональные. Например (информация о субподрядчиках внизу страницы)

Странность № 3

Субподрядчики по разным контрактам частично совпадают. Например, некое московское ООО «АПЛАНА». Если выгрузить сведения из ЕГРЮЛ, то у этого субподрядчика основной вид деятельности 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Как-то не очень вяжется с развитием автоматизированных информационных систем, прописанным в госконтракте. И непонятно, что все эти ООО-субподрядчики сделали за полученные деньги?