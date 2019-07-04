Минфин меняет практику заполнения платежных поручений по НДФЛ

Поле 107 в платежном поручении предназначено для обозначения налогового периода. Вот где оно располагается «внутри» платежки. Его заполняют при каждом перечислении налога или страховых взносов.

Но практика показывает, что некоторые бухгалтеры при уплате НДФЛ в данном поле указывают точную дату, когда они перечисляют налог (например, 05.07.2019, если перечислили НДФЛ 5 июля 2019 года). Однако с этим не согласны в Минфине. Налоговикам на местах это, видимо, тоже не нравится.

Другие бухгалтеры указывают просто месяц, в котором у физического лица возник доход (например, МС.06.2019).

Но как же правильно?

Минфин: новое разъяснение о поле 107

В поле 107 платежки по НДФЛ отражайте месяц, а не точную дату, когда перечисляете удержанный налог. Такие разъяснения приведены в письме Минфина от 11.06.2019 № 21-08-11/42596.

Следовательно: например, при перечислении НДФЛ с зарплаты за июнь надо записать МС.06.2019. Точную дату перечисления указывать не нужно.

Другой пример. Бухгалтер перечисляет НДФЛ за апрель 2019 года. Тогда поле 107 должно выглядеть так:

А если бухгалтер указывает точную дату?

На наш взгляд, ничего «криминального» в этом нет. Для этого есть, как минимум, 3 аргумента:

Налоговики обращают внимание на назначение платежа (например, «Налог на доходы физических лиц за июнь 2019 г.»). И даже если в поле поле 107 будет указан точная дата уплаты, то они должны верно разнести платежи в учетной программе опираясь на "Назначение платежа". Пеней для налогоплательщика быть не должно, даже если «неправильно» заполнено поле 107. Ведь пени начисляют именно в связи с нарушением сроков уплаты, а не из-за неточностей в заполнении платежки. Банки без проблем проводят платежи на уплату НДФЛ при указании точной даты перечисления. Это значит, что банки не видят никаких нарушений.

Наш совет

Мы советуем придерживаться позиции Минфина - в поле 107 платежки по НДФЛ отражайте месяц, а не точную дату уплаты НДФЛ. Так вы точно обезопасите себя от разногласий с ИФНС.

Если же компания неверно заполнила поле 107, то лучше уточнить платеж. Для этого подайте заявление о допущенной ошибке в свободной форме, например:

«В платежном поручении от 07.05.2019 N 15 на перечисление НДФЛ за апрель 2019 г. на сумму 44 000 руб. допущена ошибка в поле 107. Просим значение поля 107 изменить на МС.04.2019».

Также стоит сказать, что налоговые агенты обычно перечисляют удержанный НДФЛ несколько раз в месяц. Так, например, с премии и с больничного пособия, которые выплатили в июне 2019 года, НДФЛ можно перечислить в бюджет в разные сроки. В разделе 2 формы 6-НДФЛ их тоже нужно указать по строкам 120 с разными датами. Однако в поле 107 платежного поручения проставьте месяц, в котором возник доход, – «МС.06.2019», а не конкретную дату.