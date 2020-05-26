29 мая эксперты программы БухСофт проведут бесплатный вебинар для бухгалтеров. Регистрация открыта.

Все больше организаций начинает приступать к работе. Но вопросов и рабочих задач у бухгалтеров увеличивается. 29 мая эксперт бухгалтерской программы БухСофт, Иван Бобров, расскажет на бесплатном вебинаре «Как возобновить работу после нерабочих дней из-за коронавируса». Регистрация открыта.

Вебинар состоится 29 мая, начало в 12.00 по Московскому времени.

Программа вебинара:

1. Как рассчитать зарплату за май с учетом нерабочих дней

2. Изменения в оформлении выплат работникам с 1 июня

3. Как получить субсидию по зарплате: оформление заявления, сроки и условия

4. Какие документы необходимо подготовить, для начала работы сотрудников в офисе

5. Какие правила нужно учесть при выходе сотрудников в офис на работу

6. Как сохранить удаленку сотрудникам после снятия режима самоизоляции: документы и правила оформления

7. Как подтвердить и учесть расходы из-за коронавируса: на анализ крови, тесты на коронавирус

8. Обзор планируемых изменений в работе: минимальный размер пособий с 1 июня, списание страховых взносов для компаний из пострадавших отраслей, снижение размера фиксированных взносов для ИП из пострадавших отраслей.