Эпидемия показала, что самое время наладить электронный документооборот

В период карантина бухгалтеры как могли выкручивались, чтобы получить первичку от поставщиков. Хотя сроки отчетности продлили, опасно откладывать учет. Потом с трудом разберешься, какие товары и по какой цене купил, а еще придется сверять сканы первички с оригиналами. В этой ситуации самое время задуматься о переходе на обмен электронными документами.

Эксперты программы БухСофт тоже идут в ногу со временем — уже в июле в бухгалтерской программе БухСофт ЭДО обновиться и станет красивым, быстрым и удобным для пользователя, а в тарифе Комфорт еще и бесплатным.

Нам важно знать ваше отношение к ЭДО — надо ли это бухгалтеру? Примите участие в опросе.

Мы считаем, что ЭДО это удобно. И вот почему:

1. Меньше времени уходит, чтобы провести документ в программе.

2. Ниже риск ошибки, так как бухгалтер не вбивает документы вручную.

3. Быстрее доходят документы от контрагентов. Не приходится ждать, пока менеджер донесет первичку.

4. Меньше бумажных документов в офисе.

5. Быстрее можно найти документ в электронном архиве.

6. Меньше затрат на канцтовары.

7. Не приходится возвращать документы на дооформление, если в них нет подписи или печати.

8. Документы не теряются, и их не нужно выставлять заново.

9. ЭДО дешевле, чем отправка документов по почте или курьером. За входящую электронную первичку операторы ЭДО плату не берут.

10. Проще сдать документ налоговикам по требованию. Не надо делать бумажную копию и везти ее в инспекцию.

А как считаете Вы?