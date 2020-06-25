Важное для бухгалтера в июле: платежки, нерабочие дни, РСВ и маркировка. Обзор от «Бухсофта»

На что надо обратить внимание бухгалтеру в июле, рассказали эксперты компании «Бухсофт».

Коды видов дохода

Требование указывать код в поле 20 платежного поручения появилось с 1 июня. Но еще не все бухгалтеры об этом знают, поэтому стоит лишний раз напомнить новые правила.

Коды надо указывать только при переводах физлицам доходов. Т.е. если ИП переводит деньги со своего расчетного счета на свой же личный счет, коды ставить не надо.

Список кодов и случаи их использования:

Рис. 1. Образец заполнения платежек в бухгалтерской программе БухСофт:

Это еще не всё. Если организация или ИП удерживают сами по исполнительному документу какие-то суммы, то они должны в платежном документе на перечисление зарплаты указать, сколько они удержали. Для этого в поле 24 (Назначение платежа) надо сделать следующую запись: //ВЗС//0000-00//, где вместо нулей указывается удержанная сумма.

Например, при удержании алиментов в размере 5 000 рублей указывается: //ВЗС//5000-00//.

В реестрах зарплатных проектов тоже необходимо указывать коды и писать удержанные суммы

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Оплачиваем нерабочие дни 24 июня и 1 июля

24 июня 2020 года — это официальный нерабочий день с сохранением зарплаты. Оплата, табель и учет зависит от того, фактически работает сотрудник в этот день или нет. Действуйте также, как с нерабочими днями по Указам Президента с марта по май из-за коронавируса.

Норма рабочего времени за июнь не изменилась. Нерабочие дни по указам Президента не относят к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому они не уменьшают норму рабочего времени и менять производственный календарь не нужно. Подтверждает это письмо Минтруда от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696.

Если сотрудник работал 24 июня, поставьте в табеле код Я. Если сотрудник не будет работать, можно поставить свой код, например, НОД — нерабочий оплачиваемый день.

Если сотрудника нужно вызвать на работу в этот день, оплачивайте труд в одинарном размере. Повышенная оплата не положена, правила статьи 153 ТК не действуют. Такие же правила для тех, кто работает на удаленке.

Поскольку этот день не являются выходными или праздничными, его надо по особому отметить в табеле. БухСофт рекомендует использовать код «НОД» — нерабочие оплачиваемые дни. Для нового кода — достаточно скачать Приказ о графике работы в эти дни. В бухгалтерской программе БухСофт образец Приказа уже добавлен в программу.

Рис. 2. Заполнение табеля в программе БухСофт:

1 июля 2020 года — день общероссийского голосования, он объявлен нерабочим (Указ Президента от 01.06.2020 № 354. Так как это среда, работу в день голосования нужно оплачивать как труд в нерабочие (праздничные) дни по правилам ТК.

Речь идет не о новом праздничном дне, а именно о дополнительном выходном. Норма рабочего времени в июле теперь составляет 22 рабочих дня вместо 23, месячную норму нужно уменьшить на 8 часов. Сотрудники, которые получают оклад, получат в июле полную зарплату.

В унифицированной форме табеля учета рабочего времени отмечайте выходной день 1 июля буквенным кодом «В».

Сокращать рабочий день 30 июня на 1 час не нужно. Поскольку рабочее время уменьшается только перед нерабочими праздничными днями (ст. 95 ТК). Все они перечислены в части 1 статьи 112 Трудового кодекса.

Так как 1 июля — просто выходной, то продлевать отпуск на этот день не нужно. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевают только из-за нерабочих праздничных дней.

Особенности заполнения Расчета по страховым взносам за 2 квартал

С 1 апреля для всех субъектов МСП введены пониженные ставки страховых взносов. А для тех, кто работает в сферах деятельности, отнесенных к особо пострадавшим областям, вообще установили нулевые ставки, но пока только на 2 квартал.

Все это надо будет правильно отражать в РСВ. Пока приказа ФНС с изменениями нет, но уже даны рекомендации по новым кодам.

В письме от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@ приведен код МС — физические лица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, исчисляются страховые взносы по пониженным ставкам. Для иностранцев надо использовать коды ВЖМС и ВПМС.

В письме от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@ приведен код КВ для физлиц, с выплат которых исчисляют взносы по тарифам 0%. Еще два кода (ВЖКВ и ВПКВ) предназначены для иностранцев, с доходов которых тоже будут исчислены взносы по нулевым тарифам.

Новую форму РСВ пока ждать не надо, она будет введена только с 1 января 2021 года. Проект уже опубликован на портале проектов нормативных актов.

Обязательная маркировка

С 1 июля запрещен оборот немаркированных сигарет и папирос. Все поставки их должны проводиться через электронные УПД и систему прослеживаемости.

С этой же даты нужно маркировать обувные товары и направлять сведения о маркировке в систему «Честный знак». Чтобы продать остатки обуви, придется её промаркировать.

Медицинские организации с 1 июля обязаны вносить информацию о лекарствах в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Ранее это делали только продавцы, розничные и оптровые.