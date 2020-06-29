Бизнес держится за бумагу

Несмотря на усилия правительства по упрощению обмена информацией, бизнес не готов к цифровизации, следует из исследования «БухСофта». Более половины малых и средних компаний предпочитают пользоваться традиционными бумажными форматами. Причинами невостребованности IT-решений бизнес называет их ненадежность при высоких издержках на эксплуатацию электронных сервисов и трудности освоения.

Почти половина российских компаний (46%) не использует возможности электронного документооборота, следует из исследования 4,3 тыс. компаний сервиса для малого и среднего бизнеса «БухСофт» (входит в «Актион-МЦФЭР»). Причинами отказа от цифровых решений бизнес называет сравнительную надежность бумажных носителей (44% респондентов), высокие издержки на оплату сервисов электронного документооборота (31%) и трудности освоения такого ПО (15%). При этом 35% компаний, применяющих «бумажный» документооборот, ни разу не сталкивались с просьбами контрагентов перейти на электронный.

Недоверие бизнеса к цифре подтверждает и практика компаний, которые уже перешли на электронный документооборот: более половины из них продолжают дублировать документы в бумажном виде (64%).

При этом обмен бумагами в электронном формате не отличается востребованностью из-за неготовности контрагентов использовать облачные решения.

Опрос показал, что лишь у 14% респондентов большинство контрагентов поддерживает возможности облачного обмена, у четверти опрошенных таких контрагентов около половины. Соответственно, более половины контрагентов электронным документооборотом не пользуется, а сами компании пользуются электронными сервисами менее пяти раз в месяц.

Впрочем, треть компаний, пока работающих с бумажной отчетностью, уже задумывается о внедрении цифровых решений и отказе от бумажных носителей, поскольку государство стимулирует их к переходу в «цифру» для повышения прозрачности. За подачу ряда документов в бумажном виде бизнесу грозят штрафы (декларации по НДС, отчетность по страховым взносам, электронные трудовые книжки, бухгалтерская отчетность). "В части обязательных отчетов прогресс налицо. Однако помимо обязаловки есть масса других документов, которые можно использовать электронно«,— говорит глава сервиса «БухСофт» Наталия Андреева. Отметим, что наряду с принуждением цифровизацию должен поддержать и опыт локдауна, позволивший компаниям с «электронными» офисами не останавливаться во время ограничений за счет удаленной работы их сотрудников.

Источник: «Коммерсантъ»