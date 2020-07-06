Завтра всех бухгалтеров ждет главное событие лета

7 июля состоится I Всероссийская конференция бухгалтеров малого бизнеса. С 10 утра в онлайн-формате бухгалтеры страны узнают о главных изменениях июля. Успейте зарегистрироваться сегодня - число мест ограничено.
Вас ждет насыщенная программа, с практическими примерами, которые вы сможете применить в работе.
Уже 7 июля Вы узнаете:
Самкова Надежда, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, профессиональный бухгалтер, член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов
Сдаем налоговую отчетность за 2 квартал: новые правила, сроки, штрафы
Меры Правительства по выводу малого и среднего бизнеса из кризиса: какую реальную помощь можно получить
Бобров Иван, руководитель направления Зарплата и Кадры. Программа БухСофт
Как антикризисные поправки изменили зарплатные отчеты во 2-ом квартале: новые требования и сроки, льготные тарифы
Мужицкая Татьяна, профессиональный психолог, бизнес-тренер
Как перестать беспокоиться и начать жить: 4 простых и действенных способа справиться с тревогой
Воробьёва Елена, преподаватель, налоговый консультант, член научно-экспертного совета налоговых консультантов, к.э.н.
Выплаты сотрудникам: что изменилось с 1 июля в расчете зарплаты, больничных, отпускных
Шкловец Иван , заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд)
Ключевые изменения в работе с кадрами с 01 июля: комментарии ведущего эксперта Минтруда
Ежова Наталья, советник государственной гражданской службы 3-го класса
Новые правила работы с клиентами и контрагентами: маркировка, расчеты наличными, личная ответственность бухгалтера
Залевская Лина, консультант по налогам , бухгалтерии и зарплате, блогер, основатель курсов для бухгалтеров на фрилансе
Как вести бухгалтерию сразу в нескольких организациях: научитесь заработать на фрилансе