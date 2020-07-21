Про монополизм, отношение к слухам и детскую смертность малого бизнеса: «Клерк» поговорил с «БухСофтом»

Как пережить объединение с крупной компанией и не закрыться? Почему конкурента не нужно побеждать и что в таком случае с ним делать? Самые острые и неоднозначные вопросы руководителю проекта «БухСофт» Наталье Андреевой задал основатель «Клерка» Борис Мальцев.

Обязательно посмотрите видеоверсию интервью — там самое интересное. А после него краткая текстовая версия.

Реклама на грани фола

В июле «БухСофт» отметил свои 19 лет, то есть вы чуть-чуть помоложе «Клерка». Есть чем похвастаться за такой срок?

Главное, наверно, — это то, что у нас растет клиентская база. Мы запустили большую и довольно специфичную рекламную компанию, которая оказалась максимально успешной. Когда запускали, шли на риск и боялись, что не сработает — в конце концов, реклама у нас немного на грани фола иногда, с провокационными сюжетами. Но вышло очень хорошо, людей, которые нас знают, стало гораздо больше. При этом вплоть до следующего года мы не ждем взрывного роста продаж: все-таки бухгалтеры — люди консервативные, да и на переправе, как известно, коней не меняют. Но брендовые запросы у нас растут, и все хорошо, несмотря на коронакризис.

Как вы работаете с жалобами? Их довольно много было, когда «БухСофт» объединился с «Актионом».

Действительно, у нас были проблемы — особенно заметны они были в конце 18го — начале 19го года. Объединение проходило очень тяжело и не могло не отразиться на клиентах, ведь в итоге вышло, что огромная актионовская система поглотила маленькую бухсофтовскую. Некоторые клиенты негативно это восприняли и даже не вернулись обратно. Но тем не менее мы работаем с жалобами, отслеживаем и отрабатываем отзывы.

Оценка повышается в глазах людей — и с февраля прошлого года я ничего плохого не видела.

А как насчет команды «БухСофта»?

Она практически вся сохранилась. Все аналитики, программисты, бухгалтеры — остался почти весь старый состав, а потом мы расширились, к нам пришли и еще люди.

Слухи — это здорово! Значит, нас замечают

Как вы относитесь к слухам и мнениям о том, что «БухСофт» был маленькой и независимой компанией, которую попросту поглотил «Актион»?

Если сравнить «БухСофт» образца 2017 года и «БухСофт» сейчас — это, конечно, две разные программы. Мы перенесли в него самое лучшее из «Главбуха» — да, это факт. Ну а то, что говорят о поглощении, об утрате всего — это личное мнение людей. Я же думаю, что здорово, что о нас говорят, что нас замечают!

Давайте немного о конкурентах. Кто они для вас?

Мы не скрываем, что наш основной конкурент — «1С». Это неплохо, потому что с таким конкурентом интересно быть на рынке. Я против монополизма и считаю, что это зло. Потому что при монополии нет движения, прогресса. Поэтому мы вышли на этот рынок со своей программой.

Бухгалтер — это вообще консерватор, который тяжело меняет программу. Сможете назвать три аргумента, три преимущества, по которым клиент должен выбрать вас?

Одно из наших самых важных преимуществ — это экспертная поддержка. Понятно, что о ней клиент думает не сразу, но когда клиенту она понадобится, он вспомнит, что как раз у нас он мог бы ее получить.

Второе: «БухСофт» — это программа без программиста. Мы считаем, что программисты должны работать у нас, а бухгалтеру нужно экономить время, деньги, нервы на них. То есть в нашей программе бухгалтер работает, не тратя силы на помощь программиста с обновлением программы, ее допиливанием или дописыванием под себя.

И третье — это отсутствие скрытых платежей. Если мы продаем клиенту тариф «Комфорт» за условные 17 тысяч, то клиент точно знает, что он заплатит и никаких дополнений не будет, он получит весь пул возможностей, который мы ему за эти деньги обещали. Никаких дополнительных подписок и доплат.