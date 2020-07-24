С 15 июля бизнес может получить новую субсидию от государства. В БухСофт реализована отправка заявления в ФНС

Теперь компании и ИП смогут получить новые субсидии на профилактику коронавируса и дезинфекцию рабочих мест. Для этого нужно обратиться в свою ИФНС.

В программе БухСофт Онлайн открыта возможность подготовки и отправки в ИФНС заявления на субсидии для покрытия расходов на профилактику и дезинфекцию по требованиям Роспотребнадзора.

Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит:

15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса);

(фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса); 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Количество работников будет определяться по СЗВ-М, как и в случае субсидий, которые давали МСП за апрель-май. Данные из пенсионного фонда будут переданы в ФНС, которая готовит реестры получателей субсидий.

Заявление на субсидию необходимо отправить до 15 августа.

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