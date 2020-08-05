Субсидия на дезинфекцию. Как сформировать заявление в БухСофт

Постановлением № 976 от 02.07.2020 Правительство утвердило разовую субсидию для для покрытия расходов на профилактику и дезинфекцию по требованиям Роспотребнадзора.

В этой инструкции читайте, как в программе БухСофт сформировать заявление на субсидию на дезинфекцию.

Кому выдадут субсидии

Получить выплаты могут субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации.

Коммерческие организации

Чтобы получить субсидию, ИП и организации должны входить в реестр МСП на 10 июня 2020 года. Также есть требования по видам деятельности. Деньги могут получить субъекты МСП, у которых основной код ОКВЭД2 на 10 июня 2020 попадает в этот список:

Также на субсидию имеют право ИП или организации, у которых в собственности есть туристический объект, входящий в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 в соответствии с Федеральным законом от 24.11.96 № 132-ФЗ. Это правило касается только гостиниц, в которых меньше 100 номеров.

Некоммерческие организации

Претендовать на субсидию могут частные социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), которые в качестве основного вида деятельности занимаются образованием и получили на это лицензию. Такие СОНКО должны на 1 июля 2020 входить в реестр некоммерческих организаций, пострадавших от коронавируса.

Остальные СОНКО, которые являются поставщиками социальных услуг, должны на 1 июля 2020 года входить в реестр СОНКО, сформированный в соответствии с постановлением Правительства от 23.06.2020 № 906.

Сколько денег дадут

Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит:

15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса);

6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Количество работников будет определяться по СЗВ-М, как и в случае субсидий, которые давали МСП за апрель-май. Данные из пенсионного фонда будут переданы в ФНС, которая готовит реестры получателей субсидий.

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Какие еще условия для получения субсидии

Других условий всего два.

Первое — отсутствие недоимки по состоянию на 1 июня 2020 г. по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей. При этом если на дату подачи заявления на субсидию недоимку вы погасите, то право на получение субсидии у вас будет, даже если на 1 июня были налоговые долги.

Второе условие касается только организаций — получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, и не должно быть принято решение о его предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Надо ли отчитываться о том, как потрачены деньги

Никаких условий по расходованию субсидий нет. Но стоит помнить, что согласно санитарным правилам, профилактику из-за коронавируса надо действительно проводить и без неё работать не получится.

Как получить субсидию

Надо подать заявление в налоговые органы в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно). Заявление можно направить как в электронном виде, так и на бумаге.

В программе БухСофт заявление формируется автоматически, и отправляется в один клик.

Как подготовить и отправить заявление в программе БухСофт

Подготовить Заявление в программе БухСофт можно в 3 шага:

Шаг 1

В разделе «Отчетность» (1) нажмите кнопку «Создать отчет» (2). В форме нового отчета укажите:

Вид отчета — Заявление на получение субсидии по дезинфекцию (3), в группе «Прочее»;

Номер заявления (4);

Дату создания (5).

Далее нажмите кнопку «Создать отчет» (6), после этого откроется форма заявления на субсидии.

Шаг 2

В заявлении по умолчанию заполнены:

Общие сведения (1);

Код ИФНС (2);

Реквизиты компании (3);

Банковские реквизиты (4);

Данные о лице, подписавшем отчет (5).

Эти данные загружены из Личного кабинета и справочника «Расчетные счета».

При необходимости заполненные по умолчанию данные можно отредактировать.

Чтобы выбрать расчетный счет для поступления субсидии, кликните на банковские реквизиты (6), выберите нужный счет (7) и нажмите «Сохранить» (8).

Вы можете заказать демо-доступ к БухСофт и бесплатно заполнить заявление на субсидию вместе с экспертом.

Шаг 3

Чтобы проверить заявление перед отправкой, нажмите кнопку «Проверить» (1). Если все хорошо, то появится сообщение «Ошибок не найдено». Чтобы отправить заявление в налоговую, нажмите кнопку «Отправить» (2). Чтобы скачать заявление в формате XML для отправки в налоговую через сторонние сервисы, нажмите кнопку «Скачать» (3).