Субсидия на дезинфекцию. Как сформировать заявление в БухСофт

Постановлением № 976 от 02.07.2020 Правительство утвердило разовую субсидию для для покрытия расходов на профилактику и дезинфекцию по требованиям Роспотребнадзора.
В этой инструкции читайте, как в программе БухСофт сформировать заявление на субсидию на дезинфекцию.
Кому выдадут субсидии
Получить выплаты могут субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации.
Коммерческие организации
Чтобы получить субсидию, ИП и организации должны входить в реестр МСП на 10 июня 2020 года. Также есть требования по видам деятельности. Деньги могут получить субъекты МСП, у которых основной код ОКВЭД2 на 10 июня 2020 попадает в этот список:
Также на субсидию имеют право ИП или организации, у которых в собственности есть туристический объект, входящий в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 в соответствии с Федеральным законом от 24.11.96 № 132-ФЗ. Это правило касается только гостиниц, в которых меньше 100 номеров.
Некоммерческие организации
Претендовать на субсидию могут частные социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), которые в качестве основного вида деятельности занимаются образованием и получили на это лицензию. Такие СОНКО должны на 1 июля 2020 входить в реестр некоммерческих организаций, пострадавших от коронавируса.
Остальные СОНКО, которые являются поставщиками социальных услуг, должны на 1 июля 2020 года входить в реестр СОНКО, сформированный в соответствии с постановлением Правительства от 23.06.2020 № 906.
Сколько денег дадут
Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит:
- 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса);
- 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Количество работников будет определяться по СЗВ-М, как и в случае субсидий, которые давали МСП за апрель-май. Данные из пенсионного фонда будут переданы в ФНС, которая готовит реестры получателей субсидий.
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Какие еще условия для получения субсидии
Других условий всего два.
Первое — отсутствие недоимки по состоянию на 1 июня 2020 г. по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей. При этом если на дату подачи заявления на субсидию недоимку вы погасите, то право на получение субсидии у вас будет, даже если на 1 июня были налоговые долги.
Второе условие касается только организаций — получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, и не должно быть принято решение о его предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
Надо ли отчитываться о том, как потрачены деньги
Никаких условий по расходованию субсидий нет. Но стоит помнить, что согласно санитарным правилам, профилактику из-за коронавируса надо действительно проводить и без неё работать не получится.
Как получить субсидию
Надо подать заявление в налоговые органы в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно). Заявление можно направить как в электронном виде, так и на бумаге.
В программе БухСофт заявление формируется автоматически, и отправляется в один клик.
Как подготовить и отправить заявление в программе БухСофт
Подготовить Заявление в программе БухСофт можно в 3 шага:
Шаг 1
В разделе «Отчетность» (1) нажмите кнопку «Создать отчет» (2). В форме нового отчета укажите:
- Вид отчета — Заявление на получение субсидии по дезинфекцию (3), в группе «Прочее»;
- Номер заявления (4);
- Дату создания (5).
Далее нажмите кнопку «Создать отчет» (6), после этого откроется форма заявления на субсидии.
Шаг 2
В заявлении по умолчанию заполнены:
- Общие сведения (1);
- Код ИФНС (2);
- Реквизиты компании (3);
- Банковские реквизиты (4);
- Данные о лице, подписавшем отчет (5).
Эти данные загружены из Личного кабинета и справочника «Расчетные счета».
При необходимости заполненные по умолчанию данные можно отредактировать.
Чтобы выбрать расчетный счет для поступления субсидии, кликните на банковские реквизиты (6), выберите нужный счет (7) и нажмите «Сохранить» (8).
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Шаг 3
Чтобы проверить заявление перед отправкой, нажмите кнопку «Проверить» (1). Если все хорошо, то появится сообщение «Ошибок не найдено». Чтобы отправить заявление в налоговую, нажмите кнопку «Отправить» (2). Чтобы скачать заявление в формате XML для отправки в налоговую через сторонние сервисы, нажмите кнопку «Скачать» (3).