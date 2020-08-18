Сериал про бухгалтера Берту Сергеевну. Серия 2. Берта уходит в отрыв. Любовный!

В кабинете бухгалтерии витала аура из дорогого парфюма и приподнятого настроения — новенькая Леночка праздновала свой 25-й день рождения. Царило полнейшее умиротворение, ведь только отгремели квартальные отчеты, да и СЗВ-М уже успели отправить, казалось бы можно расслабиться и выпить чаю с тортиком, но тут на моем столе зазвонил рабочий телефон.

Алло?

Берта Сергеевна?

Слушаю.

Беспокоят из Пенсионного фонда, у нас по плану выездная проверка в «Агор и партнеры» в этом месяце, совместная с соцстрахом , мы понимаем — пандемия и отсрочки были, но сейчас все возобновилось, — серьезная девушка на том конце провода уверенно затягивала тучами безоблачное небо этого июльского дня.

Хм...

Мы сейчас идем страхователям навстречу, вот даже предупреждаем вас. Подготовьте документы, проверяем 2017, 2018 и 2019 год.

Ну вот, здрасьте — приехали, с другой стороны — пусть проверяют, может хоть отстанут надолго, с учетом у нас (спасибо БухСофт) проблем нет.

Хорошо, вы пришлете перечень какой-то по ТКС, что нам нужно подготовить?

Отправим, договорились, будем у вас в понедельник.

Только положив трубку я осознала, что коллектив перестал жевать и внимательно следил за моими словами. Что они там услышали? Ага — про перечень.

Что так напряглись?

Берта Сергеевна, нас что опять проверять будут?!, — Леночка, не искушенная в боях с контролерами, сильно нервничала.

К нам ПФР собирается с ФСС. В гости. Говорят выездная по плану стоит.

А не пойти ли им...

Тань!

...почитать ТК, — свернула чуть было не сорвавшуюся фразу Татьяна — наш кадровик, которая работала в фирме уже тогда, когда я несколько лет назад пришла устраиваться на работу, — в конце концов сегодня пятница, будем им папки собирать все выходные, а отдыхать когда?!

Девочки, мы справимся, тем более такую поблажку дают — заранее предупреждают.

Быстро свернув посиделки, мы принялись наводить порядок на рабочих местах. Да, с документами у нас все чики-чики, но в присланном списке их было очень много и некоторые нужно было достать из архива (например, по уволенным сотрудникам).

Больше всего, наверное, у нас было авансовых отчетов. Сотрудники покупали канцелярию, запчасти для служебных авто, заправлялись, ездили в командировки и периодически что-то меняли в обстановке магазинов — устанавливались новые стеллажи и полки, диванчики или стулья для ожидающих своего заказа, ставились даже автоматы с бесплатным кофе.

Как водится, никто отчеты сам не писал, нам приносили файлики с кучей чеков или накладных и важно сообщали — «надо возместить». Мы с Татьяной, а теперь и Леночкой, разгребали эти завалы, откладывая в сторону экзотические чеки из Ашана (вдруг главбух не заметит?).

Беспокойства, что могли что-то не так оформить не было — все документы мы теперь загружали в онлайн-бухгалтерию Бухсофт с помощью распознавания. Фоткаешь или сканируешь документ или загружаешь сразу пачку фото документов и система сама распознает все данные. Все накладные, счет-фактуры и акты были так обработаны через БухСофт. После загрузки оставалось только проверить номенклатуру и, если надо, добавить ненайденные в имеющемся справочнике, позиции. Не работа, а сказка.

На первых парах, правда, мы побаивались и постоянно обращались с вопросами в службу поддержки, где нам отвечал приветливый Максим. И не надо так улыбаться. Да, он явно был ко мне неравнодушен. И звонок с нашего рабочего мобильника переводился на него..... Ситуация для меня очень волнующая и непривычная, может я себя и накрутила? Хотя искра какая-то явно между нами пролетела...

И вообще, давайте лучше к проверке вернемся. В понедельник мы гостеприимно встречали проверяющих — думали придут дамы, но одним из инспекторов оказался мужчина — Андрей Петрович, он был представителем Пенсионного фонда, а его спутница — из ФСС.

Они ловко разделили все документы на две части и стали что-то сосредоточенности рассматривать в папках. Я обратила внимание, что больше всего их интересовали договора с физиками — подряд, оказание услуг. Наверное искали возможность их переквалификации в трудовые, но мы таким не балуемся. У Берты Сергеевны все четко!

В первый день инспекторы не осилили даже третьей части. Сотрудников у нас не так много — человек 30, но как водится — кто-то в отпуске, кто-то заболел, кто-то за свой счет дни попросил, да еще командировки — в общем ни одного дисциплинированного окладника (мечта всей моей жизни!).

Зато коллеги с хихиканьем отметили, что проверяющий Андрей Петрович неровно ко мне дышит. Он часто отвлекался и задавал вопросы, причем только мне и некоторые из них явно не относились к делу, вот и в последний день проверки он спросил:

Простите, а как вы добираетесь до работы?

Обычно на машине еду, я недалеко живу, пробки не пугают, а что?

Ничего, я думал, вы наверное устаете очень, а сейчас еще мы вам тут мешаем работать, потом домой добираться еще, тяжело.

Вы нам не мешаете, а исполняете свои обязанности. Что касается работы, то процесс у нас всегда идет организованно. Мы недавно подключились к онлайн-бухгалтерии БухСофт и теперь существенно оптимизировали бухгалтерский учет.

к онлайн-бухгалтерии БухСофт Ох уж эта оптимизация-цифровизация...

Не смейтесь, мы и с первичкой быстрее справляемся, и скорость обработки данных увеличилась — сервис облачный, там мощности с нашими офисными компьютерами не сравнить. А если что-то не успеваю, то дома могу доделать — доступ-то через интернет, хоть из дома, хоть с Гавайев заходи в программу и работай.

А вы там были? На Гавайях?

Нет, как-то времени нет на путешествия, главбуху всегда трудно вырваться. Вот сейчас с БухСофт думаю все получится — если что, и отчетность могу отправить, и на требования ответить.

БухСофт Действительно удобно. Ну что, кажется мы закончили. Так жаль расставаться с вами.

Без штрафов?, — пошутила я

Так у вас учет — не придерешься, что я могу поделать — парировал Андрей, — а все таки, мне правда жаль уходить, вы мне очень симпатичны. С другой стороны — я закончил проверку и теперь, так сказать, не при исполнении — разрешите пригласить вас на чашечку кофе?

Этого я никак не ожидала, да еще сидевшая рядом Юлия Николаевна (вторая проверяющая), явно была не в восторге от происходящего — громко захлопнула папку и резко сказала:

Андрей, идем, людям домой ехать, рабочий день закончен, а ты с глупостями пристаешь!

Но Андрей Петрович внимания на нее не обратил и продолжил смотреть мне в глаза.

Ну так что Берта Сергеевна, согласны?

Ни за что не угадаете, что я ответила!