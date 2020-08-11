Как довести главбуха до ручки: Берта Сергеевна пишет заявление на увольнение

К тому моменту, когда терпение мое лопнуло, я в фирме «Агор и партнеры» работала уже четыре года. Все это время мы с генеральным вели непримиримую войну — он считал, что бухгалтер в организации ничего не решает, а работа его складывается из переноса бумажек с одной стопки в другую, я, в свою очередь, считала, что без главбуха (не обязательно даже меня, а в принципе) компания пойдет по миру.

Каждое утро начиналось примерно с такого диалога:

— Бронислав Витальевич, вчера вы оплатили ООО «Атыпок» 200 000 рублей авансом, а у нас на носу выплата зарплаты и взносы. На счете денег не хватит, что будем делать?

— Ой, Берта Сергеевна, опять вы паникуете, еще два дня и поступит оплата от Васюка (Васюк — это предприниматель, который снится мне в страшных снах, вообще-то он наш поставщик, но иногда покупает партию-другую товара для перепродажи).

— Искренне рада, хотя не верю ни единому слову. Кстати, когда он принесет, наконец, накладные по прошлой поставке, квартал-то закончился?

— Напомните ему.

— Неоднократно.

— И что говорит?

— Говорит — «Донесу, как буду в вашем районе».

— Прекрасно.

— Куда уж прекраснее, он живет в другом городе и на закупки сюда приезжает раз в полгода!

— А почта?

— Вы шутите Бронислав Васильевич? Васюк считает почту третьим филиалом ада на земле после налоговой и Пенсионного фонда и требует не произносить при нем это слово.

Темы бесед регулярно менялись, но суть оставалась одна — кто-то что-то нам не дослал или не донес, документов не хватало, учет «съезжал», сальдо не билось при сверке, а ведь мы работаем с НДС!

Хуже всего то, что для шефа слова «электронный документооборот» или «обновление программы» звучали как фоновый шум. Ну, жужжит там главбух про какой-то ЭДО, ну форма какая-то не обновилась и пришлось приглашать программиста, чтобы загрузил. Какие это заботы? Так, ерунда одна, рутина.

Все изменилось в один не слишком прекрасный день. Пришло требование от налоговой инспекции, где она фактически спрашивала — готово ли ООО «Агор и партнеры» прийти к ней с поднятыми руками? Причина в ненавистом мне всем сердцем Васюке.

Он проигнорировал подачу декларации по НДС за второй квартал и не привез нам накладные (вот так неожиданность). Когда налоговая тряхнула Васюка, тот сдался во всех смыслах — т.е. принес декларацию и тем самым капитулировал перед лицом своего злейшего врага.

Одно «но» — в книгу продаж он нас не включил (подписанных накладных у него не было, а по его налоговому учету можно фильм учебный снимать для студентов — «Как не надо вести учет или 100 ошибок ИП на ОСНО»).

Шеф жаждал получить вычет и, несмотря на мои протесты, настоял на включении покупки у ИП в декларацию. В итоге наш ждал тот еще цирк с конями — ФНС решила провести встречку. Вот тут как раз и лопнуло мое терпение:

Я увольняюсь.

В каком смысле?!

В самом прямом, вот заявление, подпишите.

Бросаете меня в ответственный момент, как низко с вашей стороны!

Вы хоть заявление прочитайте, еще две недели поработаю. Постараюсь разрулить конфликт (не убив Васюка) и потом — баста.

За что вы меня не любите, Берта Сергеевна?

А вы меня за что, Бронислав Васильевич? Я от вас с самого начала добиваюсь нормальной организации работы — покупки вменяемой программы учета, которую не надо постоянно допиливать, подключения к ЭДО, чтобы не бегать за такими васюками, а вы мне что на это?

А что я?

«Берта Сергеевна, сейчас в нашем распоряжении нет свободных средств, все идет в развитие».

Так это же правда!

А кто в отдел продаж новую кофеварку купил на той неделе? Вы же в курсе, что я видела документы на нее и с уверенностью скажу — на три программы бы хватило.

Бронислав Васильевич (за глаза называемый сотрудниками «броненосец», потому что при намеке на серьезный конфликт уходил в себя и ментально сворачивался в неприступный шар, как одноименное животное) задумчиво барабанил пальцами по столу.

Не могу вас отпустить! Вы уже в курсе всех дел организации, наладили документооборот...

Тут я на него выразительно посмотрела и шеф нервно заерзал на стуле.

Ну как могли, конечно, в сложившихся обстоятельствах. Мне не с руки искать нового сотрудника и чтобы вы там не думали труд ваш я ценю ( вот это откровение! ). В общем давайте так — даю добро на подключение программы, которая вас полностью устроит, ну и ЭДО этот ваш, чем бы он ни был.

вот это откровение! Вообще-то я тут советовалась с коллегами на Клерке...

Где?

Клерк.ру, такой сайт для бухгалтеров и для директора там, кстати, тоже много интересного. Так вот мне посоветовали БухСофт Онлайн , там есть все что нужно от первички до сдачи отчетности . И кадры, кстати, тоже.

БухСофт Онлайн Хм, а цена?

Они делают скидку при подключении, так что не переживайте, а если уж прямо так сомневаетесь можно демо-доступ бесплатный подключить .

Да нет, я доверяю вашему выбору. А что там с вашей Японией?

???!!!

Ну Э`ДО ваше?

Ааа, не Э`ДО, а ЭДО`, на последнюю букву ударение. Это электронный документооборот по простому, т.е. мы сможем обмениваться документами с контрагентами без бумаг, электронно.

И этот ваш БухСофт это умеет?

БухСофт Конечно!

И Васюка подключим?, — съехидничал шеф.

Почему нет, ИП тоже могут подключиться, тем более он напуган как заяц после встречки и моего звонка.

Берта Сергеевна!

Да я ласково. Обещал исправиться, корректировку сдать, и накладные прислать наконец.

Худа без добра не бывает. Теперь я — пользователь БухСофт Онлайн и благодарна Васюку от всей бухгалтерской души. Он, кстати, тоже ссылочкой интересовался, я и вам оставлю на всякий случай — https://service.buhsoft.ru/

Тут у вас так тепло и уютно, что мне хочется остаться и делится историями из офисной жизни (создатели бразильских мыльных опер просто не видели наш отдел продаж), так что я не прощаюсь, а говорю «До свиданья!».