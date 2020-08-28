Осталось 3 дня до окончания акции «БухСофт до конца года бесплатно»

Вы еще успеваете оформить годовое подключение по цене 8 месяцев и работать в БухСофт до конца года бесплатно.

БухСофт — это бухгалтерская программа для малого бизнеса с уникальной экспертной поддержкой в день обращения.

В годовую подписку на БухСофт уже все включено. Бухгалтеру не нужно отдельно доплачивать за блоки программы или платить за сервисы, необходимые в работе. Вы получите:

Бухгалтерскую программу

Все блоки: зарплата и кадры, бухгалтерия, склад, отчетность

Аудит учета: анализ рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, выездных проверок госорганами

Проверка КУДИР.

Бесплатные и незаметные для бухгалтера обновления программы. Без вызова программиста

Многопользовательский режим, без ограничения числа пользователей

Расчетчики и онлайн-калькуляторы: отпусных, страхового стажа, больничных

Сервис по отправке отчетности

ЭЦП включена в стоимость

Отправка отчетности в ФНС, ФСС, РОССТАТ, ПФР

Междокументальные проверки отчетности

Тестирование отчетности до отправки по контрольным соотношениям

Архив отчетов и загрузка готовых отчетов из любых программ

Дополнительные сервисы для работы