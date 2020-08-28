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БухСофт

Осталось 3 дня до окончания акции «БухСофт до конца года бесплатно»

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Вы еще успеваете оформить годовое подключение по цене 8 месяцев и работать в БухСофт до конца года бесплатно.

Узнать больше об акции БухСофт

БухСофт — это бухгалтерская программа для малого бизнеса с уникальной экспертной поддержкой в день обращения.

В годовую подписку на БухСофт уже все включено. Бухгалтеру не нужно отдельно доплачивать за блоки программы или платить за сервисы, необходимые в работе. Вы получите:

Бухгалтерскую программу

  • Все блоки: зарплата и кадры, бухгалтерия, склад, отчетность
  • Аудит учета: анализ рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, выездных проверок госорганами
  • Проверка КУДИР.
  • Бесплатные и незаметные для бухгалтера обновления программы. Без вызова программиста
  • Многопользовательский режим, без ограничения числа пользователей
  • Расчетчики и онлайн-калькуляторы: отпусных, страхового стажа, больничных

Сервис по отправке отчетности

  • ЭЦП включена в стоимость
  • Отправка отчетности в ФНС, ФСС, РОССТАТ, ПФР
  • Междокументальные проверки отчетности
  • Тестирование отчетности до отправки по контрольным соотношениям
  • Архив отчетов и загрузка готовых отчетов из любых программ

Дополнительные сервисы для работы

  • Эксперт-консультант: помощь по работе в программе и по вопросам учета и отчетности
  • Справочная система БухСофт 24/7
  • Проверка контрагентов с выгрузкой отчета с подписью ФНС
  • Распознавание первичных документов по скану или фото

Подробнее о БухСофт

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БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

https://service.buhsoft.ru