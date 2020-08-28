Осталось 3 дня до окончания акции «БухСофт до конца года бесплатно»

Вы еще успеваете оформить годовое подключение по цене 8 месяцев и работать в БухСофт до конца года бесплатно.
БухСофт — это бухгалтерская программа для малого бизнеса с уникальной экспертной поддержкой в день обращения.
В годовую подписку на БухСофт уже все включено. Бухгалтеру не нужно отдельно доплачивать за блоки программы или платить за сервисы, необходимые в работе. Вы получите:
Бухгалтерскую программу
- Все блоки: зарплата и кадры, бухгалтерия, склад, отчетность
- Аудит учета: анализ рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, выездных проверок госорганами
- Проверка КУДИР.
- Бесплатные и незаметные для бухгалтера обновления программы. Без вызова программиста
- Многопользовательский режим, без ограничения числа пользователей
- Расчетчики и онлайн-калькуляторы: отпусных, страхового стажа, больничных
Сервис по отправке отчетности
- ЭЦП включена в стоимость
- Отправка отчетности в ФНС, ФСС, РОССТАТ, ПФР
- Междокументальные проверки отчетности
- Тестирование отчетности до отправки по контрольным соотношениям
- Архив отчетов и загрузка готовых отчетов из любых программ
Дополнительные сервисы для работы
- Эксперт-консультант: помощь по работе в программе и по вопросам учета и отчетности
- Справочная система БухСофт 24/7
- Проверка контрагентов с выгрузкой отчета с подписью ФНС
- Распознавание первичных документов по скану или фото