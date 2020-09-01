Зарплатная комиссия: стоит ли бояться вызова в инспекцию

Эпидемия не окончена, однако налоговики продолжают тщательно контролировать работу организаций. В частности, проводят «зарплатные комиссии».

Что такое зарплатная комиссия?

Деятельность ее регламентирована Письмом ФНС России от 25.07.2017 года № ЕД-4-15/14490@. В этом письме ФНС России определила перечень мероприятий по контролю за выплатой теневого заработка. Цель комиссии — повышение сборов по НДФЛ и страховым взносам.

Зарплатная комиссия имеет полномочия на проверку обоснованности размера оплаты труда. Ее функции выполняются следующими структурами:

налоговой инспекцией;

местными органами власти;

трудовой инспекцией.

Зарплатная комиссия — это коллегиальная структура, но, как правило, проводит ее ИФНС.

Работодатель может оказаться на зарплатной комиссии, если налоговая подозревает зарплату в конверте, и не только. На комиссию позовут:

налогоплательщиков-ИП, имеющих низкую налоговую нагрузку по НДФЛ;

налогоплательщиков-налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц:

имеющих задолженность по перечислению НДФЛ;

снизивших перечисления по НДФЛ относительно предыдущего налогового периода более чем на 10%;

выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в регионе;

налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже регионального прожиточного минимума;

налогоплательщиков-ИП, заявивших профессиональный налоговый вычет в размере более 95% доходов, полученных за налоговый период;

налогоплательщиков-физлиц, не задекларировавших полученные доходы.

Отдельный раздел Письма ФНС России от 25.07.2017 года № ЕД-4-15/14490@ посвящен плательщикам страховых взносов, согласно которому на комиссию попадут налогоплательщики:

имеющие задолженность по страховым взносам;

снизившие поступления по страховым взносам относительно предыдущего периода при постоянном количестве работников;

снизившие численность работников в течение отчетного периода более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

Как налоговики проверяют размер зарплаты работников и проводят анализ?

Налоговики берут данные из отчетов: ФНС утвердила новые формулы, по которым ИФНС контролируются доходы работников в расчете по взносам (РСВ), 6-НДФЛ и справках 2-НДФЛ (письма ФНС от 17.10.2019 № БС-4-11/21381@ и № БС-4-11/21382@).

Если кратко, то часто расчет ведется примитивно — берется общий ФОТ за определенный период и делится на количество работников, указанных в отчете. Такой примитивный способ конечно часто дает неверные результаты. Например, если у вас часть сотрудников трудится неполный день, то в результате средний показатель действительно может оказаться ниже МРОТ.

Но о ставке ИФНС может узнать только по результатам года, запросив сведения в ПФР (форма СЗВ-СТАЖ). На практике налогоплательщики получают запросы о пояснении низкой зарплаты каждый квартал. Некоторые уже подготовили письма с готовым ответом и только вносят соответствующие правки в каждый период.

По новым формулам из указанных выше писем сравнивают среднюю зарплату каждого работника не только с МРОТ, но и со среднеотраслевой зарплатой. Полученные отчеты обрабатываются в специальной программой. С 2020 года алгоритм считает среднемесячный доход по специальным формулам (контрольным соотношениям).

Чтобы избежать комиссии, нужно сделать анализ самостоятельно. Информацию найти можно на сайте ФНС. Есть еще сайт статистики, где есть показатели по среднеотраслевой заработной плате. Зарплаты по данным статистики и ФНС могут отличаться. В общем, все сложно.

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Что будет, если ИФНС выявит несоответствие?

Если налоговая выявит, что среднемесячный доход работника окажется ниже МРОТ или выше минималки, но ниже средней отраслевой зарплаты, то она посчитает, что работодатель занижает доходы, и захочет узнать причину занижения зарплаты. Вас вызовут на комиссию.

Налоговики направят сообщение о выявленных несоответствиях в отчетах и потребуют пояснить низкие показатели. Требование оформят в рамках проверки расчетов по НДФЛ.

Иногда (а сейчас, в период распространения коронавируса, тем более) приходить в инспекцию не нужно. Достаточно предоставить пояснения и приложить подтверждающие документы. Самый главный из них — штатное расписание. В нем должно быть четко видно, что уровень зарплаты за полностью отработанную сотрудниками норму соответствует необходимому уровню.

Также могут потребоваться табели учета рабочего времени, трудовые договора, ведомости по расчету зарплаты и другие документы, доказывающие не полностью отработанное время.

Иногда запрос приходит по конкретному сотруднику, тогда и пояснения будут конкретизированными — болел, брал отпуск за свой счет, прогуливал и т.д.