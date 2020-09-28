Конституционный суд обязал всех работодателей проиндексировать зарплату: алгоритм действий на примере программы БухСофт

Конституционный суд обязал всех работодателей индексировать зарплату. Причем как государственных, так и коммерческих. Трудовые инспекторы в 2020 году будут обращать внимание на то, проводилась ли индексация зарплат в компании. В программе БухСофт реализована возможность проиндексировать зарплату сотрудникам автоматически, а о рисках зарплатной комиссии программа БухСофт оповестит заранее. Подробнее — в статье.

Работодатели сами определяют порядок повышения зарплаты. Если порядка нет — это нарушение. Издайте отдельное положение о повышении или пропишите порядок повышения в другом локальном акте — положении об оплате труда, приказе руководителя. В программе БухСофт вы можете скачать образцы локальных документов в несколько кликов. Программа автоматически подготовит локальный документ и пропишет в нем сумму ежемесячной выплаты.

Рис 1. Положение об оплате труда

Правила вы вправе также записать в коллективном договоре, если у компании есть подобный документ.

Сроки индексации

Сроки устанавливаются в коллективном договоре с работником. Обычно это 1 февраля, так как к этому времени Росстат объявляет официальную инфляцию за прошлый год. Но это может быть и другой день. Например, 1 января или 1 апреля. Обратите внимание, что повышение идет на год. То есть это будет 1 апреля, то следующее повышение произойдет 1 апреля следующего года. Если повышение с 1 февраля, то выплаты за февраль работники должны получить уже в увеличенном размере. И получать такую зарплату они будут до 1 февраля следующего года, когда произойдет очередной рост. В программу БухСофт уже добавлен трудовой договор по одобренному чиновниками образцу. Скачать его можно прямо из программы.

Рис. 2 Трудовой Договор в программе БухСофт

Кто попадает под риск зарплатной комиссии

Только за прошлый год ФНС доначислила компаниям свыше 100 млрд руб. НДФЛ и взносов. Это втрое больше, чем за предыдущий период. Уже известно, что на 2021 год план у контролеров еще выше. Под подозрение попадают все. Даже внешне благополучные налогоплательщики оказались в группе риска. Причина — в новых способах проверок. Инспекторы теперь видят в своей программе разницу между фактической среднемесячной зарплатой в компании и среднеотраслевой по данным Росстата. Чтобы избежать проблем бухгалтеру необходима подстраховка. Программа БухСофт анализирует данные по расчетам с сотрудниками автоматически (см. рис. 3). В момент начисления зарплаты бухгалтер видит, насколько суммы соответствуют отраслевым и региональным значениям. Если выявлен риск проверки ФНС — понятный протокол укажет, что необходимо исправит (см. рис. 4).

Рис. 3 Анализ рисков

Рис. 4 Протокол проверки риска Зарплатной комиссии

Частые вопросы и ответы на них

В в прошлый период индексации в онлайн-чат программы БухСофт пришло много вопросов про индексацию зарплаты работникам. Мы собрали наиболее распространенные вопросы и ответы на них.

Кстати! Эксперты программы БухСофт помогают Клиентам в день обращения.

Обязано ли микропредприятие утверждать положение об индексации? Микропредприятие может не утверждать положение, если заключает с работниками типовые трудовые договоры (ст. 309.2 ТК и постановление Правительства от 27.08.2016 № 858). Тогда порядок пропишите в пункте 15 контракта.

Можно ли повышать оклад раз в пять лет?

Это рискованно. Безопаснее индексировать не реже одного раза в год — вместе с ростом потребительских цен.

Накажут ли фирму, которая ежегодно повышает выплаты, а порядок не утвердила?

Трудинспекторы потребуют устранить нарушение или сразу оштрафуют за то, что фирма не утвердила порядок (решение Пермского краевого суда от 03.05.2017 № 7-764-2017(21-485/2017)). Отменить штрафы удается, если трудинспекторы плохо изучили документы фирмы (постановление Верховного суда от 17.05.2017 № 46-АД17-24).

Нужно ли за два месяца информировать работников о предстоящей индексации?

Нет, не нужно. За два месяца вы обязаны сообщать работникам о новых условиях трудового договора, связанных с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК). А индексация к подобным изменениям не относится.