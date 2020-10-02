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БухСофт

Как считаете, бухгалтерам нужна помощь экспертов?

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Бухгалтерская программа БухСофт отличается от многих тем, что у нее есть бесплатная безлимитная экспертная поддержка.

Отвечаем день в день на любой бухгалтерский вопрос, 24/7, даже в выходные.

Вчера собрали статистику — как часто клиенты обращаются в к экспертам за помощью за год, и вот что получилось:

  • 21% клиентов задает нам до 10 вопросов.
  • 14% — задают менее 10 вопросов.
  • 42% — и это большинство — от 10 до 20 вопросов.
  • и 15% — более 20 вопросов.

А вот 8% клиентов бухгалтерской программы БухСофт, несмотря на то, что в их тариф включена поддержка от профессиональных бухгалтеров, ни разу к нам не обратились за помощью.

Тут же позвонили одному из клиентов и спросили, почему так, купили, а не пользуетесь? Клиент ответил, что пока все хорошо, помощь не нужна, а поддержкой просто спокойнее — случись что — мы рядом.

Очень интересно ваше мнение. А если бы у вас была экспертная поддержка всегда под рукой — как часто бы вы обращались за помощью к экспертам?

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БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

https://service.buhsoft.ru