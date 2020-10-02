Как считаете, бухгалтерам нужна помощь экспертов?

Бухгалтерская программа БухСофт отличается от многих тем, что у нее есть бесплатная безлимитная экспертная поддержка.

Отвечаем день в день на любой бухгалтерский вопрос, 24/7, даже в выходные.

Вчера собрали статистику — как часто клиенты обращаются в к экспертам за помощью за год, и вот что получилось: 21% клиентов задает нам до 10 вопросов.

14% — задают менее 10 вопросов.

42% — и это большинство — от 10 до 20 вопросов.

и 15% — более 20 вопросов.

А вот 8% клиентов бухгалтерской программы БухСофт, несмотря на то, что в их тариф включена поддержка от профессиональных бухгалтеров, ни разу к нам не обратились за помощью.

Тут же позвонили одному из клиентов и спросили, почему так, купили, а не пользуетесь? Клиент ответил, что пока все хорошо, помощь не нужна, а поддержкой просто спокойнее — случись что — мы рядом.

Очень интересно ваше мнение. А если бы у вас была экспертная поддержка всегда под рукой — как часто бы вы обращались за помощью к экспертам?