Осталось два дня до окончания акции «Смартфон в подарок»

До окончания акции «Смартфон в подарок» осталось два дня. Всех клиентов бухгалтерской программы БухСофт, тариф Комфорт ждет гарантированный подарок.
БухСофт — это уникальная комплексная поддержка для бухгалтера малого предприятия.
Новинки в тарифе Комфорт:
- Интеграция со Сбербанком;
- Усиленная электронная подпись — Крипто-ПРО;
- Новое направление — электронные больничные листки.
Что еще включено в тариф Комфорт:
- Поддержка экспертов-бухгалтеров — без ограничений, день в день, по любым вопросам бухучета и отчетности вам помогут наши консультанты. В чате, по телефону и по почте;
- Никаких доплат: бухгалтерия, зарплата и кадры, отчетность (с отправкой). Все блоки включены в стоимость;
- Удобство и мобильность: многопользовательский режим и бесплатные, незаметные обновления;
- Сервисы в подарок: проверка контрагентов, распознавание первички, ЭДО с контрагентами (1000 документов бесплатно!);
- Доступ к справочной системе: нормативка, формы документов, разъяснения;
- Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. ЭЦП включена в цену.