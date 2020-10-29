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БухСофт
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Осталось два дня до окончания акции «Смартфон в подарок»

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До окончания акции «Смартфон в подарок» осталось два дня. Всех клиентов бухгалтерской программы БухСофт, тариф Комфорт ждет гарантированный подарок.

Узнать про акцию

БухСофт — это уникальная комплексная поддержка для бухгалтера малого предприятия.

Новинки в тарифе Комфорт:

  1. Интеграция со Сбербанком;
  2. Усиленная электронная подпись — Крипто-ПРО;
  3. Новое направление — электронные больничные листки.

Что еще включено в тариф Комфорт:

  1. Поддержка экспертов-бухгалтеров — без ограничений, день в день, по любым вопросам бухучета и отчетности вам помогут наши консультанты. В чате, по телефону и по почте;
  2. Никаких доплат: бухгалтерия, зарплата и кадры, отчетность (с отправкой). Все блоки включены в стоимость;
  3. Удобство и мобильность: многопользовательский режим и бесплатные, незаметные обновления;
  4. Сервисы в подарок: проверка контрагентов, распознавание первички, ЭДО с контрагентами (1000 документов бесплатно!);
  5. Доступ к справочной системе: нормативка, формы документов, разъяснения;
  6. Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. ЭЦП включена в цену.﻿
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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