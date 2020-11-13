У бухгалтеров началась черная пятница

Сегодня пятница 13-е.....Суеверные люди ждут неприятностей, любители мистики — шабаша ведьм.

А в БухСофт ждали этот день, чтобы объявить безумную распродажу! Только сегодня и только до полуночи вы можете оформить годовую подписку на программу БухСофт, тариф Комфорт со скидкой 40%.

Новинки от БухСофт:

Интеграция со Сбербанком Усиленная электронная подпись — Крипто про Новое направление — электронные больничные листки Умный поиск — ТАКОЕ есть только в БухСофт! Вы просто вводите первые три букв, того, что хотите найти (например сотрудника, название документа) или операцию, которая вам необходима — готово, без долгих поисков, попадаете куда необходимо.

Что остается без изменений:

Поддержка экспертов-бухгалтеров — без ограничений, день в день, по любым вопросам бухучета и отчетности Вам помогут наши консультанты. В чате, по телефону и по почте. На связи — практикующие бухгалтеры-аудиторы Никаких доплат: бухгалтерия, зарплата и кадры, отчетность (с отправкой). Все блоки включены в стоимость Удобство и мобильность: многопользовательский режим и бесплатные, незаметные обновления Сервисы в подарок: проверка контрагентов, распознавание первички, ЭДО с контрагентами (1000 документов бесплатно!) Доступ к справочной системе: нормативка, формы документов, разъяснения Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. ЭЦП включена в цену

Спешите — такие чудеса случаются только 1 раз в год. Остались вопросы, нужна консультация? Оставьте заявку — Вам перезвонит менеджер сегодня же до полуночи!