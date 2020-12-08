С 1 января уведомлять о работниках-иностранцах нужно на новых бланках. Будьте внимательны, чтобы избежать штрафа 1 млн. рублей

С 1 января уведомлять МВД о работниках иностранцах нужно на новых бланках. Но из-за путаницы, бухгалтеры начинают уже сейчас использовать новые формы документов. До начала года это делать нельзя — из-за поспешного использования новых форм бланков грозит штраф.

В бухгалтерской программе БухСофт вы можете бесплатно скачать актуальные, на сегодняшний день, формы документов для уведомления о работниках-иностранцах:

Бухгалтерам и кадровикам нужно быть внимательными — не использовать заранее новые формы документов.

С нового года на новых бланках нужно уведомлять территориальное отделение МВД о том, что:

заключили с иностранцем трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг; расторгли с иностранцем трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг; исполнили обязательства по выплате зарплаты работнику или вознаграждения исполнителю работ, который имеет статус иностранца — высококвалифицированного специалиста.

Изменились не только бланки, но и порядок подачи уведомления о заключении или расторжении с иностранцем трудового или гражданско-правового договора. В порядке есть пояснения, как должна выглядеть заверительная запись, если уведомление состоит из двух и более листов.