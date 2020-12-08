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С 1 января уведомлять о работниках-иностранцах нужно на новых бланках. Будьте внимательны, чтобы избежать штрафа 1 млн. рублей

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С 1 января уведомлять МВД о работниках иностранцах нужно на новых бланках. Но из-за путаницы, бухгалтеры начинают уже сейчас использовать новые формы документов. До начала года это делать нельзя — из-за поспешного использования новых форм бланков грозит штраф.

В бухгалтерской программе БухСофт вы можете бесплатно скачать актуальные, на сегодняшний день, формы документов для уведомления о работниках-иностранцах:

Уведомление МВД о заключении договора с иностранным гражданином

Уведомление МВД о прекращении договора с иностранным гражданином

Бухгалтерам и кадровикам нужно быть внимательными — не использовать заранее новые формы документов.

С нового года на новых бланках нужно уведомлять территориальное отделение МВД о том, что:

  1. заключили с иностранцем трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг;
  2. расторгли с иностранцем трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг;
  3. исполнили обязательства по выплате зарплаты работнику или вознаграждения исполнителю работ, который имеет статус иностранца — высококвалифицированного специалиста.

Изменились не только бланки, но и порядок подачи уведомления о заключении или расторжении с иностранцем трудового или гражданско-правового договора. В порядке есть пояснения, как должна выглядеть заверительная запись, если уведомление состоит из двух и более листов.

 

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