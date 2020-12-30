Календарь бухгалтера — главные даты 2021

Это не обычный календарь, мы решили отметить даты, на которые следует обратить особое внимание, а заодно напомнить о документах, значительно меняющих работу бухгалтера в следующем году.

1 января

Очень много изменений вступают в силу уже с 1 января, но мы остановимся на нескольких:

Вступают в силу поправки в ТК в части удаленной работы. Теперь она будет более четко регламентирована. Работодатель обязан предоставить все необходимое для работы или компенсировать соответствующие расходы. Нельзя привлекать сотрудника к работе в любое время дня и ночи — рабочий день должен быть регламентирован, все поручения, исполняемые за его границами — сверхурочка.

Вступают в силу новые стандарты — по основным средствам ФСБУ 6/2020 «Основные средства», по капитальным вложениям ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», по материалам, товарам, готовой продукции ФСБУ 5/2019 «Запасы», его же необходимо применять при учете незавершенного производства, недвижимости и объектов интеллектуальной собственности, предназначенных для продажи.

Новые штрафы при неприменении ККТ или нарушениях при применениии кассы . Например, если не использовать кассу вообще то руководитель организации или ИП получит штраф в сумме минимум 10 000 рублей, а сама организация — 30000 рублей. Не выдали чек покупателю — будьте готовы раскошелится на сумму от десяти до двадцати тысяч, если конечно не повезет отделаться предупреждением. Санкции действуют за пробитие чека по притворной сделке или неотправку сведений в ФНС.

Платежи по патенту можно уменьшать на страховые взносы. Правда не совсем ясен сам механизм — как быть, если сумма патента будет уплачена до уплаты взносов, как делить взносы, если у ИП несколько патентов и т.п. Кстати, налоговым периодом по патенту теперь считается: календарный месяц или срок менее года, на который выдан патент.

11 января

Это последний день для подачи заявления о выборе ответственного подразделения для уплаты НДФЛ.

В чем суть: если у организации несколько ОП, находящихся вместе с ней в одном округе или сама организация находится в одном округе, а обособленные подразделения — в другом, то можно выбрать одно подразделение для подачи отчетности по НДФЛ.

Учитывая, что 6-НДФЛ это один из самых запутанных и не любимых бухгалтерами отчетов, подать заявление, значит облегчить себе работу. Не забудьте сделать это не позже 11 января! Отправить заявление можно в электронном виде через оператора, по почте или отнести в инспекцию лично.

15 января

Январь очень насыщенный месяц, тут главное не забыть, что не только закончился очередной налоговый период, за который нужно отчитаться, но и начался новый. А вот какие отчеты сдавать в новом году зависит от системы налогообложения.

Если в 2020 вы находились на УСН, но в конце года нарушили условия ее применения и обязаны перейти на ОСНО, об этом нужно сообщить в налоговую инспекцию. Так называемое заявление о «слете» с УСН (форма № 26.2-2), в 4 квартале нужно подать до 15 января.

Кстати, если вы недавно зарегистрировались, то на подачу заявления о переходе на УСН у вас есть 30 календарных дней. Поэтому, если вы зарегистрированы 2 декабря 2020 года и позднее и не подавали еще заявления на упрощенку, то в январе успеете использовать свой шанс.

С 2021 года изменились лимиты в целях применения упрощенной системы и установлен переходный период, надеемся, что вы уже в курсе, но все-таки повторим:

Действующий лимит по выручке — 150 млн в год. С 2021 года в переходный период выручка может находится в диапазоне от 150 до 200 млн рублей;

Средняя численность работников по текущему лимиту — 100 человек. С 1 января 2021 года она может доходить до 130.

При этом упрощенцы, с начала того квартала, в котором допущено превышение, будут уплачивать налог по повышенным ставкам:

Для УСН «Доходы» — 8%;

Для УСН «Доходы минус расходы» — 20%.

20 января

Пора подать упрощенную декларацию тем, кто не вел деятельность в 4 квартале 2020 года. Какие условия для этого должны быть соблюдены:

за отчетный период отсутствуют объекты налогообложения;

нет движения по счетам и в кассе.

Чаще всего упрощенную декларацию подают или начинающие предприниматели или организации на ОСНО, в период, когда бизнес зарегистрирован, а деятельность еще не началась или, наоборот, приостановлена на неопределенное время.

Теоретически, использовать упрощенную декларацию можно и применяя УСН, но по факту это не имеет смысла — проще подать нулевую декларацию по УСН за год.

25 января

О наболевшем. По НДС Приказом ФНС от 19 августа 2020 г. № ЕД-7-3/591@ утверждена новая форма декларации. Ее нужно сдать уже за 4 квартал 2020 года до 25 января.

Форма поправлена с учетом изменений в перечне необлагаемых НДС операций, например, из под налогообложения вышла передача исключительных прав на отечественные программы для ЭВМ. Это связано со льготами, которые с 2021 года предоставляются IT-отрасли в России.

1 февраля

Новшества не обошли стороной и другую отчетность. Изменился расчет по страховым взносам. Новую форму, утвержденную Приказом ФНС от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/751@ тоже нужно представить уже за 2020 год.

Самое приятное изменение — теперь в РСВ входят данные о среднесписочной численности. Сколько раз вы забывали отправить этот злосчастный листочек в налоговую?

И тут не обошлось без айтишников — для них появилось собственное приложение 5.1 к разделу 1. Все потому, что для них, при соблюдении определенных условий, действуют пониженные ставки взносов:

обязательное пенсионное страхование — 6 %;

взносы в ФСС по ВНиМ — 1,5%;

взносы на ОМС — 0,1 %.

Соответственно появились и новые коды категорий застрахованных лиц.

Для тех, кто использует онлайн-кассы, 1 февраля тоже знаковое число — начиная с этого дня в чеках должно обязательно отражаться название товара, причем не просто «товар», или «канцелярия», или «колбаса», а подробно.

15 февраля

Дата заслуживает особого внимания. В 2020 году мы активно разбирались с особенностями оформления электронных трудовых книжек, разъясняли работникам новый порядок, принимали от них заявления — о переходе на ЭТК или сохранении бумажной трудовой. Но все равно остались молчуны — те, кто никаких заявлений не писал и, мало того, по ним не произошло в течение 2020 года никаких кадровых изменений. Они просто продолжали работать.

Таких сотрудников вы никак в СЗВ-ТД за год не отразили. Поэтому до 15 февраля необходимо сдать по ним данные в ПФР, с указанием только последнего кадрового события, обычно это прием на работу.

Не забудьте, что с 2021 года начинают действовать штрафы за СЗВ-ТД, в частности за:

неподачу отчета;

несвоевременное представление;

неполные или недостоверные данные.

Изменения внесены в КоАП Федеральным законом № 90-ФЗ от 01.04.2020.

Размеры штрафов, конечно, не пугающие — от 300 до 500 рублей на должностное лицо, но это не значит, что можно пропускать сроки или забывать включать в форму кого-то из работников. Да и директор административке рад не будет.

1 марта

Еще немного отчетности по работникам. До 1 марта необходимо сдать 6-НДФЛ за 2020 год, форма отчета изменилась, но новую форму нужно сдавать, начиная с 1 квартала 2021 года, поэтому за 2020-й отчитываемся по-старой.

Справки 2-НДФЛ тоже сдаем как обычно, отдельно с реестром.

Не забываем про СЗВ-СТАЖ. Его данные должны совпасть со сведениями, которые вы подавали в СЗВ-М. Особенно много путаницы создают работники, нанятые по договорам ГПХ. Их в СЗВ-М необходимо отражать в период выполнения работ по договору, если дата начала работ не указана, то за нее принимается дата заключения договора подряда.

Еще одно существенное изменение — отмена деклараций по транспортному и земельному налогам. На радостях не забудьте, что рассчитывать и платить налог по-прежнему необходимо, срок уплаты теперь единый для всей страны — до 1 марта.

Если ранее региональное законодательство устанавливало иные сроки, то они больше не действуют.

29 марта

Истекает срок подачи декларации по налогу на прибыль, сдавать которую нужно по форме, утвержденной Приказом ФНС от 11 сентября 2020 г. № ЕД-7-3/655@.

Изменения коснулись как технической стороны (к примеру, изменены штрих коды), так и состава декларации и ее заполнения:

появился новый код для налогоплательщиков — IT-компаний и код для доходов, полученных собственниками от распределения имущества при ликвидации организации;

изменился лист 02 и приложения к нему, например, появились отдельные строки для отражения данных по деятельности участников инвестпроектов;

в Приложение 7 к листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета» добавились новые строки и т.д.

31 марта

Наверное, самая важная дата как для бухгалтеров, так и для руководства компаний — сдача годовой бухгалтерской отчетности. Точнее последний день подачи, никто не запрещает отчитаться пораньше.

За 2020 год подавать бухгалтерскую отчетность нужно только в электронном виде. Привилегии для малого бизнеса кончились.

Конечно подключиться к системе сдачи электронной отчетности стоило уже давно. Медленно, но верно, на нее переводят весь бизнес, независимо от масштабов деятельности. Уменьшаются предельные значения численности сотрудников, при которой можно подавать отчеты на бумаге.

То же самое касается ЭДО — документооборот в электронном виде становится не исключением из правил, а обыденностью и требованием закона. Например, ЭДО — обязательная часть работы с маркированными товарами, алкоголем, а в 2021 году еще и с прослеживаемыми товарами и т.д.

1 июля

Закончен бал, потухли свечи... ИП лишаются права работать без онлайн-касс. До 1 июля нужно успеть купить, настроить и зарегистрировать онлайн-кассу, поэтому процесс рекомендуется начать сильно заранее, тем более, что, возможно, придется обучать персонал работать с новой техникой, дополнительно интегрироваться с бухгалтерской или торговой программой, подключать дополнительное оборудование — сканы штрихкодов, эквайринговые терминалы и т.д.

Для тех, кто работает через интернет есть вариант аренды онлайн-кассы, вам не придется использовать даже сам аппарат — касса облачная. Можно настроить автоматическую отсылку чеков покупателям. при наличии большого количества продаж это очень удобно.

В остальном 2021 год статичен — ежеквартальные (а у кого-то и ежемесячные) отчеты, требования ФНС (по ощущениям — бесконечные), новые рабочие задачи (пойди туда, не знаю куда), текучка кадров и прочие прелести бухгалтерии. В трудную минуту вам готова помочь словом и делом поддержка БухСофт: