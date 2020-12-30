Как малому бизнесу работать и платить налоги в 2021 году: обзор и бесплатные методички от БухСофт

Каких только преференций не предлагали в этом году малому бизнесу, чтобы он выжил и продолжил работать. Кто-то смог воспользоваться субсидиями, отсрочками по налогам или льготным кредитованием, кому-то не повезло. Все, кто уже прошли через испытания и продолжают еще проходить, хотят знать — что ждет малый бизнес там, за горизонтом Нового Года? Эксперты БухСофт подготовили подробный обзор и полезные методички.

О том, что уже не вернуть

Про ЕНВД уже все знают. Если вы еще до сих пор не определились «кем стать», то рискуете начать новый год с осознания, что вы на ОСНО. Даже если вы когда-то подавали заявление на УСН, не поленитесь зайти в личный кабинет на сайте налоговой службы и проверить, какая система налогообложения отражается в сведениях о вашей организации. Возможны сюрпризы.

Переход с ЕНВД не так прост, как может показаться. Если раньше вы не слишком заботились о порядке в учете доходов и расходов, то придется этим заняться. Вывести остатки по счетам бухучета на конец года, разобраться, что делать с товарными остатками и платежами, которые поступят в новом году по старым сделкам.

Пользователям БухСофт поможет экспертная поддержка, если у вас возникают сомнения или вопросы по ведению учета, вы можете обратиться к специалисту через чат в сервисе или по телефону.

Например, внесены изменения в НК (Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ), которые позволяют бывшим плательщикам ЕНВД, перешедшим в 2021 году на УСН, списать материальные расходы, осуществленные до перехода на упрощенку.

Не будет теперь и зачетной системы по выплатам из ФСС. Хотя большинство регионов и так давно перешло на прямые выплаты. На самом деле подача реестров и документов для пособий может быть очень удобной, если использовать для этого электронную отчетность. Вот, например, как это происходит в БухСофт Онлайн:

формируете документы (они заполняются данными автоматически);

проверяете, если что-то не в порядке, сервис подскажет где ошибка;

подписываете документы электронной подписью и отправляете в ФСС.

Не забудьте, что ряд пособий работники смогут получать только на карты МИР. Например, пособие по беременности и родам или по уходу за ребенком.

Кстати, часть пособий не попадает под прямые выплаты, их, как и прежде, будет выдавать работодатель, а потом получать возмещение от фонда, в частности это относится к пособию на погребение.

О новых отчетах

Новая отчетность появится не только у малого бизнеса. Изменятся следующие формы:

6-НДФЛ

Расчет по страховым взносам

4-ФСС

3-НДФЛ

Декларация по налогу на прибыль

Декларация по налогу на имущество

Эксперты БухСофт подготовили для вас сразу 3 методички. Они помогут вам разобраться с РСВ, не забыть о важных изменениях по УСН и учесть все переносы и изменения в отчётности.

Все методички вы можете скачать здесь

В 2021 году всему малому бизнесу предстоит отчитаться в статистику — грядет сплошное статистическое наблюдение. Кстати, отчетность в Росстат с 2021 года только электронная, исключение сделано для СМП — пока они могут предоставлять отчеты на бумаге.

Организациям переход на электронку точно не обойти — бухгалтерскую отчетность за 2020 год необходимо сдавать только электронно, без исключений.

Легко и просто — отчетность с БухСофт

Проще всего вести учет, формировать отчетность и отправлять ее в одной программе. Это снижает риск ошибок и намного удобнее. В БухСофт Онлайн вы не только можете отправлять отчеты в контролирующие органы, но и получать обратную связь — требования, письма, и отвечать на них.

О приближении срока ответа на требование сервис вам обязательно напомнит. Это значит, что вы не рискуете блокировкой счета из-за случайно пропущенного подтверждения.

А что-нибудь хорошо вообще будет?

Конечно, не обошлось и без позитивных изменений и их довольно много:

Для ИП фиксированные взносы в 2021 году остались на прежнем уровне — 32 448 рублей на пенсионное страхование и 8 426 рублей на медицинское;

Взносы для IT компаний стали ниже (при соблюдении определенных условий): 6,0% — на пенсионное страхование, 0,1% — на медицинское; 1,5% — на ВНиМ;

Для российских производителей ПО появилась возможность получить освобождение от НДС, а также снизить ставку по налогу на прибыль;

Отменены декларации по налогу на транспорт и землю;

Расширен перечень видов деятельности, подпадающие под патент, а также разрешено уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов;

Продлены налоговые каникулы для ИП, которые регистрируются впервые — до конца 2023 года региональные власти вправе устанавливать их в субъектах РФ;

Малый бизнес все-таки освободили от обязательного аудита;

ФНС обязана будет информировать о блокировке счета из-за несдачи отчетности заранее — за 14 дней. Достаточно, чтобы исправится и все-таки сдать отчетность.

Замечательно, а где «но»?

Вы правы, без «но» не обошлось. Несмотря на множество положительных изменений, есть те, что малый бизнес совсем не порадовли:

Новые реквизиты для уплаты налогов и взносов — смотрите письмо ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@;

Придется отчитываться о некоторых видов товаров, которые попали в перечень прослеживаемых (см. Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ). Прослеживать путь товара будут от момента ввоза в страну до их реализации потребителю. Счета-фактуры, выставленные при реализации таких товаров, можно оформлять только в электронной форме;

Кстати, в форме счет-фактуры появились новые реквизиты для прослеживаемых товаров — количество, единицы измерения, номер партии;

Появилась прогрессивная шкала НДФЛ. По доходам свыше 5 миллионов рублей придется платить налог по повышенной ставке — 15%, это относится и к ИП на общей системе налогообложения;

С 1 июля 2021 года предприниматели, которые ранее получили отсрочку по использованию онлайн-кассы, должны начать ею пользоваться. На выбор, покупку, регистрацию и подключение онлайн-кассы нужно время, поэтому рекомендуем начать заниматься этим вопросом не в последние июньские дни;

Для тех, кто уже работает с кассами, напомним — с 1 июля необходимо писать наименование в чеке, если ранее вы вправе были этого не делать;

Если к вам в следующем году придет устраиваться на работу сотрудник, для которого это первое место работы, ему необходимо сразу же начать вести электронную трудовую книжку;

С 1 января 2021 года ряд товаров (некоторые виды верхней одежды и одежды из трикотажа, постельное белье и др.) подлежат обязательной маркировке. Без нее нельзя не только продавать такие товары, но даже хранить или перевозить.

На заметку!

Появился переходный период по УСН. Если ваша выручка не превысила 200 миллионов, а среднесписочная численность сотрудников — 130 человек, то вы сохраняете право на применение упрощенки. Зато платить налогов придется больше — по повышенным ставкам:

8% для УСН «доходы»

20% для УСН «доходы минус расходы»

При смене налогового режима, если вы используете онлайн-кассу, нужно внести изменения в настройки, для этого необходимо обратиться в кассовый центр, который вас обслуживает.

В Постановлении Минэкономразвития № 720 от 30.10.2020 утверждены новые коэффициенты-дефляторы на 2021 год:

для ПСН — 1,637;

для УСН — 1,032;

для торгового сбора — 1,420.

Т.к. коэффициенты для ПСН и торгового сбора выше показателей 2020 года, то плательщикам сбора и патента нужно готовиться к росту платежей.

Учитывая, что изменен размер предельного размера потенциального дохода в целях расчета стоимости патента — теперь «потолка» просто нет — некоторые регионы уже прочувствовали существенный рост платежей. Многие предприниматели даже начали отказываться от полученных на будущий год патентов.

Проверьте — появились ли в вашем региональном законодательстве изменения в части размеров потенциального дохода.

А пока год не закончился, есть еще время закончить важные бухгалтерские дела, мы насчитали, что таких в декабре — 17 и составили таблицу со ссылками на необходимые документы. пробегитесь по списку, вдруг вы о чем-то забыли?