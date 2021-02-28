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БухСофт
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Как проверить реквизиты ФНС

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Поменялся порядок заполнения платежек на уплату налогов и взносов. Основная ошибка - неверный счет. Но решить эту проблему можно, бухгалтерская программа БухСофт автоматически подтягивает новые реквизиты. 

Заказать доступ к БухСофт и проверить реквизиты

Напоминаем, что до 30 апреля действует переходный период по заполнению платежных поручений на уплату налогов и взносов (письмо ФНС № КЧ-4-8:16504@). Их можно заполнять по-старому (как в 2020 году) или по-новому, с указанием новых счетов Федерального казначейства. 

В программе БухСофт вы можете подтянуть сведения о новых платежных реквизитах. 

Напоминаем, что с 1 мая будет действовать только новый порядок заполнения платежек. Обновите реквизиты заранее. 

Пост написан компанией
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