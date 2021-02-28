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45% бухгалтеров по профессиональному возрасту - младенцы. Пройдите опрос от БухСофт и узнайте, кто вы?

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45% бухгалтеров по профессиональному возрасту - младенцы. Пройдите опрос от БухСофт и узнайте, кто вы? 

Часто про бухгалтеров думают, что это консервативные люди, которые размышляют как бывалые старики. Эксперты программы БухСофт запустили тест - ответьте на 5 коротких вопросов и узнайте, кто вы в профессии бухгалтера:

  • Старичок;
  • Бунтарь-подросток;
  • Милый младенец 

Или….? 

Пройти тест

Поделитесь с друзьями результатами опроса - тест и вопросы шуточные, но говорят о вашем внутреннем настрое к работе, жизни и профессии. 

Результаты нас уже удивили - бухгалтеры ломают стереотипы и 45% опрошенных милые младенцы. 

Узнать, кто я в профессии? 

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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