45% бухгалтеров по профессиональному возрасту - младенцы. Пройдите опрос от БухСофт и узнайте, кто вы?
Часто про бухгалтеров думают, что это консервативные люди, которые размышляют как бывалые старики. Эксперты программы БухСофт запустили тест - ответьте на 5 коротких вопросов и узнайте, кто вы в профессии бухгалтера:
- Старичок;
- Бунтарь-подросток;
- Милый младенец
Или….?
Поделитесь с друзьями результатами опроса - тест и вопросы шуточные, но говорят о вашем внутреннем настрое к работе, жизни и профессии.
Результаты нас уже удивили - бухгалтеры ломают стереотипы и 45% опрошенных милые младенцы.