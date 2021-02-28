45% бухгалтеров по профессиональному возрасту - младенцы. Пройдите опрос от БухСофт и узнайте, кто вы?

Часто про бухгалтеров думают, что это консервативные люди, которые размышляют как бывалые старики. Эксперты программы БухСофт запустили тест - ответьте на 5 коротких вопросов и узнайте, кто вы в профессии бухгалтера:

Старичок;

Бунтарь-подросток;

Милый младенец

Или….?

Поделитесь с друзьями результатами опроса - тест и вопросы шуточные, но говорят о вашем внутреннем настрое к работе, жизни и профессии.

Результаты нас уже удивили - бухгалтеры ломают стереотипы и 45% опрошенных милые младенцы.