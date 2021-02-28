Что новенького в 2021 году: для тех, кто еще не все знает

Что только не свалилось на голову бухгалтерам малого бизнеса в конце 2020 и начале 2021 года — и новая отчетность, и реквизиты для налогово и взносов поменяли, и вступили в силу различные законы — от маркировки до ФСБУ. Тут можно не только голову потерять, но и совесть — бросить все и уйти из этой бухгалтерии куда-подальше, а вы там сами как-нибудь. Эх, хорошо бы, но придется разбираться с очередными нововведениями. Чтобы вам ничего не пропустить, мы прошлись по всем самым важным и составили обзор.

Отчетность

Тут прямо-таки лавина изменений, не знаем с чего начать. Давайте с приятного.

В 6-НДФЛ убрали ненавистные бухгалтерам даты и сроки по НДФЛ , за счет этого отчет стал проще, хотя и обзавелся отдельным разделом со справками (это которые 2-НДФЛ), но их следует сдавать раз в год, нас таким не напугаешь;

Среднесписочную численность упразднили , а информацию о ней просто добавили в Расчет по страховым взносам (РСВ), давно пора;

Традиционно поменяли декларацию 3-НДФЛ , это, наверное, заложено у чиновников на генетическом уровне. Правда в новой форме возобладал здравый смысл — в нее добавили заявление на возврат налога, им можно воспользоваться при получении имущественного вычета, например. Раньше приходилось заполнять отдельную форму.

Отменены декларации по земельному и транспортному налогам . Правда считать налог самим и платить авансовые платежи все равно придется, а еще следить, чтобы налоговая что-нибудь не напутала. Если она вдруг пришлет вам странное требование, где вы — владелец особняка в центре Москвы или Porsche последней модели, придется разбираться.

По патенту по прежнему нет отчетности . Тут все стабильно. Зато изменилась стоимость патентов в некоторых регионах, причем настолько, что предприниматели поспешили от уже полученных патентов отказаться. Где-то власти взяли себя в руки, умерили жадность и все-таки вернули терпимый потенциальный доход. Другие не стали, а что — казна пуста, нужно больше золота!

Бухгалтерская отчетность теперь только электронная. Для всех. Исключений нет даже для малого бизнеса, так что если вы еще не обзавелись электронной подписью и не освоили ни одного сервиса сдачи отчетности — ваш час настал.

Рекомендуем подключить БухСофт Отчетность — базовый тариф стоит всего 4 937 рублей за год. Вы сможете сдавать отчетность в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат. Усиленная ЭЦП уже включена в стоимость. Оплатить подписку можно на сайте. Посмотреть тарифы

Если вы хотите подключить дополнительно электронные больничные листки или безлимитные консультации — оставьте заявку. Персональный менеджер подберет вам оптимальный функционал.

В прошлом году сдавать Отчет о финансовых результатах разрешали по двум формам — новой и старой. В 2021 году принимать будут только новую форму, утвержденную Приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н. Изменился и подход к заполнению отчета, в него добавлено несколько новых показателей. Баланс тоже обзавелся новыми строчками, в них надо указывать информацию о целевом финансировании, например, о субсидиях.

Появилась совершенно новая отчетность о прослеживаемых товарах. Отчет нужно сдавать с 1 июля 2021 года. Подробности вы найдете в Федеральном законе от 09.11.2020 № 371-ФЗ и НК (п. 2.3 ст. 23).

Выросло количество причин, по которым вам могут отказать в приеме налоговой отчетности. В списке:

декларация подписана неуполномоченным или дисквалифицированным лицом;

отчетность подписана умершим лицом;

в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности сведений о руководителе;

в РСВ присутствуют ошибки, указанные в пункте 7 статьи 431 НК РФ

Вот тут поподробнее. К таким ошибка, например, относится расхождение между суммой показателей (начисленных взносов и т.п.) по всем физлицам и в целом по налогоплательщику. Причиной отказа могут стать и не достоверные персональные данные. А ведь сотрудники не всегда вовремя сообщают, например, о смене паспорта, да и в базах ФНС и ПФР периодически случаются сбои и накладки. Об ошибке вас обязаны известить не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме или не позднее 10 дней, если вы сдавали отчет на бумаге. На исправление дается пять дней. Если успеете — датой подачи отчета будет считаться дата первого, неверного отчета. Это важно, если вы сдаете исправленный отчет уже после наступления сроков для подачи отчетности.

в декларации НДС инспекцией обнаружены расхождения в контрольных соотношениях. Новые правила будут действовать для деклараций, представленных после 1 июля 2021 года.

Поддержка для самозанятых

Плательщики НПД чувствовали себя странно — с одной стороны, они вроде как представители малого бизнеса, некоторые даже статус ИП решили себе оставить, с другой — к ним меры поддержки для СМП применять было нельзя, в законе они просто не фигурировали.

Несправедливость устранил Приказ Минэкономразвития от 07.09.2020 № 573. Теперь самозанятые могут получить льготные кредиты, займы, банковские гарантии для участия в закупках на торговых площадках и другие бонусы.

Учитывая, какую популярность получил режим уже в прошлом году, когда распространился почти на все регионы (а в 2021 году он действует по всей территории России), можно сказать, что самозанятые займут серьезную нишу на рынке услуг.

Больничные и пособия

Бухгалтерам пришлось смириться с тем фактом, что электронными больничными сотрудники будут пользоваться все чаще. Например, вы сидите дома с температурой, болеете долго, вам закрывают один больничный лист и выдают другой. Чтобы оплатили первый, его надо как-то передать в бухгалтерию. Хорошо, если работодатель неформально подходит к документообороту и довольствуется фото больничного листа. А если вы работаете в напрочь бюрократизированный компании, то ждите выписки, а потом являйтесь со всеми вашими больничными.

С электронным листком (ЭЛН) такого не произойдет. Вам достаточно отправить работодателю его номер и ждать поступления пособия на карту. Подтвердить свое отсутствие фактом болезни, а не прогула, с ЭЛН тоже становится проще.

Кстати, БухСофт Отчетность поддерживает работу с ЭЛН. Для этого вам не нужно дополнительно делать усиленную ЭЦП. Просто выбирайте тариф за 5 437 рублей в год. И работайте с удобством и комфортом.

Вырос максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 29 600,44 рублей. А с 1 февраля 2021 года резко подскочила сумма пособия по постановке на учет в ранние сроки беременности, аж до 708,23 рублей. невероятная щедрость от государства.

По пособию по беременности и родам цифры такие:

максимум дневного пособия — 2434,25 рублей;

минимум — 420,56 рублей.

Банковский контроль

О светофоре уже все наслышаны? О том, что скоро нас с вами поделят по цветам и банк будет разглядывать эту палитру, определяя — кто хороший, кто не очень, а с кем вообще работать не надо. Тем, кому не повезет попасть в «красную зону», придется хуже всех — у них могут отобрать все средства на счетах и отправить в госказну (ну вы помните — про казну и золото).

Расчеты наличными тоже будут контролировать жестче. Все операции свыше 600 тысяч рублей станут предметом внимания Росфинмониторинга. Именно туда банк отправит данные.

Кстати, в БухСофт риск блокировки счета банком заранее виден на главной странице программы — это удобно. И есть возможность исправить ситуацию.

В список контролируемых попали также:

почтовые переводы от 100 000 рублей и возвраты по авансам. уплаченным за услуги связи от той же суммы;

лизинговые платежи на сумму от 600 000 рублей;

расчеты по операциям с недвижимостью на сумму от 3 000 000 рублей. Причем надо отметить что тут не только речь о продаже/покупке, но и, например, аренде. Арендуете склад, платите платежи по 300 000 в месяц. Через 10 месяцев сумма платежей перевалит за 3 млн — все, предел превышен, об операциях сообщат «куда надо».

Карты «Мир» получат больше свободы — с 1 марта 2021 года ее обязаны принимать продавцы, у которых выручка за прошлый год превысила 30 млн рублей. А с 1 июня 2021 года в круг почета попадут те, чья выручка превысила 20 млн.

Онлайн-кассы

У ИП на спецрежимах осталось немного времени — с 1 июля 2021 года они обязаны будут применять онлайн-кассы. Причем не имеет значения — идут у них продажи, подлежащие проведению через ККТ ежедневно или раз в полгода. Будь добр, обзаведись кассой и все тут.

Есть, правда, поблажка для ИП на патенте, они могут не применять кассу, но только если ведут определенные виды деятельности. Например:

ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;

ремонт мебели и предметов домашнего обихода;

услуги в области фотографии;

услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;

услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;

услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;

услуги экскурсионные туристические;

разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;

И другие, полный перечень вы найдете в пункте 2.1 статьи 2 закона 54-ФЗ. Совсем без документов покупателя конечно оставить нельзя, ему придется выдать документ, содержащий обязательные реквизиты (о них тоже смотрите информацию в пункте 2.1).

С 1 февраля предприниматели обязаны указывать в чеках наименование товара, соответствующее прайс-листу или другим документам, где отражаются наименования товара, например, накладным.

Пока не все предприниматели разобрались как именно это сделать, в том числе в техническом плане, поэтому многие работают по прежним правилам и ждут либо внятных разъяснений, либо астероида, который рухнет на головы налоговикам, а то они законы пишут, а разъяснить их толком не могут.

Сборная солянка

Вступил в силу новый стандарт ФСБУ «Запасы». Кто-то уже успел его освоить и начала применять, другие оттягивали неизбежное до конца. Если вам интересная тема нового ФСБУ — напишите нам об этом в комментариях и мы подготовим более подробный материал на эту тему.

Обновились некоторые правила работы с путевыми листами (Приказ Минтранса от 11.09.20 № 368). Например, вести журнал учета путевых листов теперь можно и в электронном виде.

ИТ-сфера получила много различных льгот, по уплате страховых взносов и налогов в том числе. Для нее предусмотрены пониженные ставки, а от НДС освободили передачу исключительных прав (и прав на использование) на программы для ЭВМ и базы данных. Только для этого необходимо, чтобы организация или ИП были включены в Единый реестр российских программ.

Действуют новые правила для работы на удаленке, соответствующие изменения в НК внесли еще в прошлом году (Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ).

Новым сотрудникам, которые впервые устраиваются на работу нужно оформлять только электронные трудовые.

За несдачу СЗВ-ТД теперь будут штрафовать руководителя или другое ответственное за подачу сведений лицо. Суммы небольшие — от 300 до 500 рублей. Но это санкция за одного сотрудника или отчет. Если прошляпили подачу СЗВ-ТД за несколько работников, умножьте штраф на их количество.

Меняются правило по выдаче электронных подписей. С 1 января 2022 года получить ЭЦП можно будет в ФНС (как обещает ведомство — совершенно безвозмездно).

Уже с 1 июля 2021 года ФНС планирует начать работу с аккредитованными удостоверяющими центрами по переходу от коммерческих УЦ к бесплатной госуслуге.

Надеемся, что наш обзор был вам интересен и полезен. Расскажите, какие вопросы о предстоящих или действующих изменениях волнуют вас, о чем вы хотели бы прочитать в наших следующих материалах. Не забудьте подписаться на блог!