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Бухгалтеры могут не оплачивать в БухСофт 6 месяцев подписки

Для рубрики Онлайн-бухгалтерии
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Только в мае новые клиенты бухгалтерской программы БухСофт могут сэкономить на годовой подписке 50%. Тариф Комфорт стоит 8 667 рублей вместо 17 237.

Но даже при заниженной стоимости программы, весь функционал и дополнительные сервисы включены в годовую подписку.

Узнать о сервисе БухСофт

За перенос данных из старой учетной программы можно не переживать — в БухСофт предусмотрен импорт из коробочной 1С.

Чем БухСофт отличается от других учетных программ?

  1. Уникальной поддержкой в день обращения. В работе бухгалтеру помогает эксперт-консультант по профессиональным вопросам и технический специалист по вопросам работы в программе. Поддержка 24/7.
  2. Никаких доплат и скрытых платежей. Бухгалтер оплачивает сразу весь функционал за год. И больше доплат не потребуется. Даже если разработчики внедрят новые опции — они будут приятным и бесплатным бонусом в работе.
  3. Без программистов и платных обновлений. Свои программы БухСофт обновляет самостоятельно — вызов специалиста не потребуется.

Сравнить тарифы и цены

Кому подойдет бухгалтерская программа БухСофт онлайн?

  • Бухгалтеру малого и среднего предприятия. На любой системе налогообложения
  • Индивидуальному предпринимателю. Кроме ИП на ОСНО

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
БухСофт
Бухгалтерская программа для малого бизнеса
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