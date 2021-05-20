Бухгалтеры могут не оплачивать в БухСофт 6 месяцев подписки

Только в мае новые клиенты бухгалтерской программы БухСофт могут сэкономить на годовой подписке 50%. Тариф Комфорт стоит 8 667 рублей вместо 17 237.

Но даже при заниженной стоимости программы, весь функционал и дополнительные сервисы включены в годовую подписку.

За перенос данных из старой учетной программы можно не переживать — в БухСофт предусмотрен импорт из коробочной 1С.

Чем БухСофт отличается от других учетных программ?

Уникальной поддержкой в день обращения. В работе бухгалтеру помогает эксперт-консультант по профессиональным вопросам и технический специалист по вопросам работы в программе. Поддержка 24/7. Никаких доплат и скрытых платежей. Бухгалтер оплачивает сразу весь функционал за год. И больше доплат не потребуется. Даже если разработчики внедрят новые опции — они будут приятным и бесплатным бонусом в работе. Без программистов и платных обновлений. Свои программы БухСофт обновляет самостоятельно — вызов специалиста не потребуется.

Кому подойдет бухгалтерская программа БухСофт онлайн?