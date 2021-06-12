Вся правда о государственной помощи: ожидание и реальность государственных субсидий и поддержки малого бизнеса

Государство старается помогать малому бизнесу, вводит различные льготы, субсидии и компенсации. В 2021 году есть несколько интересных для СМП «бонусов»: бесплатная выдача электронных подписей ФНС, субсидирование трудоустройства безработных, компенсация 50% затрат на покупку отечественного софта. Еще один проект, который может быть интересен экспортерам — при продаже через маркетплейсы за рубеж планируется возмещать 50% затрат на пересылку «Почтой России» (маркетплейсам предоставять соответствующую компенсацию при условии, что они дадут скидку на доставку продавцам). Рассмотрим, как отличается ожидание и реальность этих нововведений.

Бесплатная ЭЦП

ФНС с 1 июля начнет выдавать квалифицированные электронные подписи руководителям юрлиц, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Получить ее вроде бы не сложно:

записаться заранее в ФНС;

подать заявление о выпуске подписи, взять с собой СНИЛС и паспорт. Директор или иное лицо, действующее от имени юрлица без доверенности, а также ИП могут подать заявление в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика — физлица» на сайте ФНС;

подтвердить личность, пройти идентификацию (это делается как раз при помощи вышеуказанных документов лично в ФНС, в дальнейшем продлить такую подпись будет возможно дистанционно, с применением действующей ЭЦП, в первый раз обязательно личное присутствие);

для записи ключа предоставить цифровой носитель. На одну флэшку можно записать до 32 ЭЦП и сертификатов к ним.

Ожидание:

Простая процедура; Выдача ЭЦП бесплатная; Срок действия подписи 15 месяцев.

Реальность. Все так, как в ожиданиях, но при этом:

У тех, кто пользуется ЭЦП, со сроком действия до конца года или позже (их действие все равно закончится 31.12.2021 г.) нет смысла сейчас получать подпись, а в конце года, скорее, всего будут толпы желающих и трудности с записью; Платить за выпуск ЭП не нужно, но носитель все равно купить придется, причем он должен соответствовать определенным техническим требованиям; Непонятно как выглядит то самое заявление и как его заполнить — за помощью ФНС рекомендует обращаться к операторам ЭДО; Сдавать отчетность по прежнему будем через оператора, поэтому программа или сервис для сдачи отчетности все еще нужны.

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Пошаговый план действий от экспертов БухСофт

Сначала проверьте свою ЭЦП. Вам нужно:

проверить срок действия ЭЦП; посмотреть, прошел ли аккредитацию ваш удостоверяющий центр (УЦ). Обратите внимание , список аккредитованных УЦ сильно сократился!

Решаем, что делать.

1.Если ЭЦП для вашей организации истекает до 1 июля. Лучше оформить подпись сейчас, чтобы без стресса пройти полугодовую отчетную кампанию в июле. Получить бесплатно новую ЭЦП и приобрести сервис отправки можно в БухСофт — скачайте счет или закажите его по телефону 8 800 222 18 27. Стоимость одной ЭЦП с БухСофт отчетность — 4 937 руб. Найдете дешевле — сделаем скидку.

Что после 1 июля будет с КЭПами, выданными спецоператорами? Рассказывает Елена Новикова, руководитель продуктов БухСофт

Полное интервью с Еленой Новиковой смотрите на ГлавБлоге.

Клиенты программы БухСофт онлайн и БухСофт отчетность отправляют свои отчеты через программу БухСофт и Удостоверяющий центр Калуга Астрал. Калуга Астрал соответствует всем требованиям, которые предъявляет закон об электронной подписи, и сейчас находится в процессе получения аккредитации по новым правилам. В БухСофт активно готовятся к работе с любыми ЭЦП, будут работать с ЭЦП и спецоператора, и налоговой.

2. Если ЭЦП заканчивается в период после 1 июля. У вас появляется выбор:

Если соберетесь получать новую ЭЦП в налоговой, ваш генеральный директор должен лично явиться в налоговую со всеми необходимыми документами и заранее приобрести носитель ключевой информации.

Или можете купить сервис подготовки и отправки отчетности в БухСофт отчетность,а ЭЦП мы вам подарим . Оформление подписи занимает не более одного дня.

Что ждет вас в 2022 году

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронных цифровых подписей для организаций, ИП и нотариусов.

Коммерческие УЦ должны до 01 июля 2021 года пройти процедуру переаккредитации.

Отправка в программе БухСофт Онлайн осуществляется через крупнейшего спецоператора АО «Калуга Астрал», спецоператор находится на заключительном этапе переаккредитации. БухСофт работает, как и работал раньше.

Субсидии за трудоустройство безработных

Видимо после проблем 2020 года биржи полны нетрудоустроенных граждан и государство решило, что лучший вариант борьбы с безработицей — спонсирование работодателей.

Выплаты организации и ИП, трудоустроившие безработного, будут получать от ФСС.

Ожидание:

Оформить в штат специалиста по направлению службы занятости; Подать заявление в ФСС; Получить субсидию на выплату зарплаты и взносов.

Реальность:

Ограничения для безработных — они должны быть ими на 1 января 2021 г. и официально зарегистрированы на бирже труда, не должны являться руководителями юридического лица или самозанятыми или иметь иной работы на момент трудоустройства; Ограничения и требования для работодателей : отсутствие задолженности по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам и другим платежам в бюджет, работодатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица), ликвидации, банкротства и т.п., полный перечень смотрите в Постановлении от 13 марта 2021 г. № 362; Сотрудников можно брать только на полный день; Нельзя нанять кого угодно — сначала нужно направить заявление на портал «Работа в России» с перечнем вакансий, затем служба занятости подберет кандидатов (приоритет в первую очередь будет отдаваться тем, кто испытывает проблему с поиском работы — инвалидам, бывшим заключенным, несовершеннолетним от 14 до 18 лет, предпенсионерам, беженцам и т.д.); Если подходящий работник найден и оформлен, то служба занятости отправит сведения в ФСС и только спустя месяц после того, как безработный был принят на работу работодатель может подавать в ФСС заявление на субсидию . В заявлении необходимо указать данные работодателя и работника (работников). Фонд проверит все параметры и будет проводить проверку каждый раз перед выплатой — через 1 месяц, через 3 месяца и через 6 месяцев после трудоустройства. Выплата ФСС осуществляется через 10 дней после проведения проверки работодателя на соответствие требованиям по истечение каждого периода; Размер субсидии — (МРОТ районный коэффициент взносы)*количество трудоустроенных граждан . Но, если работник заболеет и ему будет выплачено пособие за счет фонда в указанные выше периоды, то соответствующую сумму субсидии придется вернуть в Фонд. Если на 15 декабря 2021 года работодатлем не будет сохранена занятость на уровне не менее 80 процентов от численности трудоустроенных безработных граждан, то субсидию также придется вернуть (размер возврата — в зависимости от фактического количества работающих на эту дату трудоустроенных по программе сотрудников); Цитируем Постановление № 362 « В целях подтверждения соответствия работодателя условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, Фонд вправе истребовать у работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя .»

Итак, во-первых, не стоит надеяться, что со службы занятости к вам придут работать ценные кадры, такие находят работу и без биржи. Во-вторых, понадобиться очень тщательно следить за ведением кадрового учета и расчетами с работниками, запасаться подтверждающими документами и быть готовыми к проверкам. В-третьих, процедура довольно бюрократизированная, нужно соблюдать сроки и вовремя подавать заявления.

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Чтобы не пришлось возвращать субсидию, вы должны сохранить большую часть кадров, принятых на работу по программе, что далеко не всегда возможно в силу объективных причин. Например, окажется, что работник не соответствует заявленной квалификации или он отпетый прогульщик, а может физически не потянет работу (на той же стройке, куда часто устраиваются неквалифицированные рабочие).

Скидка 50% на отечественный софт

Минкомсвязь России планирует в этом году про субсидировать разработчиков, чей софт входит в реестре отечественного ПО. Условие — предоставление скидки для малого и среднего бизнеса на приобретение программного обеспечения, работающего в облаке.

Замглавы Министерства Максим Паршин заявил, что на эти цели уже запланировано выделить 1 млрд рублей только в начале программы.

Ожидание:

Покупка ПО и оплата облачных сервисов за полцены; Улучшение работы за счет внедрения современных технологий.

Реальность:

Пока закон это проект, он находится в стадии проведения экспертизы, поэтому неясно, когда именно программа начнет действовать;

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К ПО предъявляются определенные требования: нахождение в реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; использование облачной инфраструктуры; ПО должно соответствовать следующим целям:

повышение производительности, точности или иных существенных характеристик технологического процесса;

повышение качественных или иных существенных характеристик производимых (поставляемых) товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ;

снижение издержек (в том числе за счет сокращения брака) при производстве (поставке) товаров, оказании услуг и выполнении работ;

Пока неизвестно кто получит субсидии и сможет предложить 50% скидку на софт малому бизнесу.

Экспорт через «Почту России» вдвое дешевле

Это тоже пока проект. На этот раз от Минпромторга. Количество продаж онлайн, в т.ч. через маркетплейсы, значительно выросло в 2020 году и тенденция сохраняется. За январь-февраль 2021 года продажи через интернет выросли на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это не только стимулировало онлайн-рынок и повысило доходы его участников, но и привело к появлению большого количества новых рабочих мест.

Чтобы стимулировать продажи российских товаров за рубеж было принято решение субсидировать затраты, которые несут продавцы на отправку товаров.

Ожидание:

Для маркетплейсов — получение скидок на тарифы на отправку заказов через Почту России; Для продавцов — снижение расходов на логистику.

Реальность:

Программа пока еще существует в виде законопроекта; Маркетплейс будет получить субсидию, скорее всего, с задержкой — сначала предоставит скидку, а уже затем получит возмещение затрат. Т.е. фактически вначале ему придется оплатить 100% тарифа почты; Скидка будет действовать только для экспорта, для внутренней пересылки тарифы не изменятся; В случае нарушения условий программы субсидию придется вернуть, при этом продавцы уже получат скидку по доставке и значит маркетплейс может потерять значительные суммы. Охотно ли маркетплейсы будут участвовать в программе на таких условиях?

Дождемся официального опубликования Постановления и узнаем подробные условия из него.