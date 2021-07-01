С 1 июля меняются правила работы с ЭЦП. Теперь бухгалтеры могут получить ее в ФНС. Сервис БухСофт Отчетность работает в штатном режиме. Бухгалтеры могут сдавать отчетность в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС. При этом не важно, где получать подпись: в налоговой или непосредственно в БухСофт.

Стоимость отправки отчетности начинается с 4 937 руб/год.

Бухгалтер может выбрать тариф Комфорт. В него включены премиум-опции: