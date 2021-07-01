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Сервис БухСофт Отчетность работает в штатном режиме

Для рубрики Онлайн-бухгалтерии
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С 1 июля меняются правила работы с ЭЦП. Теперь бухгалтеры могут получить ее в ФНС. Сервис БухСофт Отчетность работает в штатном режиме. Бухгалтеры могут сдавать отчетность в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС. При этом не важно, где получать подпись: в налоговой или непосредственно в БухСофт.

Стоимость отправки отчетности начинается с 4 937 руб/год.

Узнать про БухСофт Отчетность

Бухгалтер может выбрать тариф Комфорт. В него включены премиум-опции:

  • Помощь в сдаче отчетности от эксперта по налогам и бухучету.
  • ЭДО с контрагентами. Все входящие бесплатно, 1000 документов в подарок.
  • Сервис проверки контрагентов: отчет о должной осмотрительности с подписью ФНС.
  • Направление ЭЛН. Удобство в работе с реестрами.

Узнать про тариф Комфорт

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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