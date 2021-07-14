Зачистка реестра МСП: что делать, если вы пролетели

Реестр малого и среднего бизнеса, который существует с 2016 года, в прошлом году, как говорится, заиграл новыми красками.

Ведь одним из условий получения мер поддержки, разработанных властями, было нахождение компании в реестре МСП.

Многие бизнесмены, которых доселе не очень заботил факт попадания в этот реестр, срочно ринулись проверять, есть ли их компания в этом заветном перечне, открывающем двери к государственным «плюшкам».

Увы, не все были удовлетворены результатами поиска. Некоторые компании пролетели мимо реестра по разным причинам.

Чтобы облегчить выход из этой патовой ситуации, правила внесения информации в реестр поменяли.

Давайте разберемся, как происходит заполнение реестра МСП и что делать тем, кто туда не попал, хотя должен был.

Какие критерии важны

Основные критерии, которые имеют значение для включения компании или ИП в реестр МСП – это численность сотрудников и доход.

Категория субъекта МСП Доход за год Среднесписочная численность работников Микропредприятие 120 млн рублей не более 15 человек Малое предприятие 800 млн рублей не более 100 человек Среднее предприятие 2 млрд рублей не более 250 человек

Доход компаний и ИП определяется на основании налоговых деклараций.

Основные показатели деятельности в БухСофт всегда по рукой — на главном экране вы можете настроить показ нужных вам данных и отслеживать их в течение года.

Вы можете прямо сейчас проверить себя в списке МСП в программе БухСофт. Для этого достаточно ввести ИНН компании. Заказать доступ и проверить себя в списке МСП

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год в виде отдельного отчета сейчас не сдаются. Эти данные указываются в РСВ.

Для ИП без наемных работников критерий численности не актуален. Их включают в реестр, ориентируясь на размер дохода.

Когда формируется реестр

Сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС вносит 10 июля на основании данных прошлого года.

Если на эту дату у налоговой не будет данных о среднесписочной численности работников организации, компания вылетит из реестра.

Но, что очень важно, реестр МСП теперь обновляется ежемесячно, и если налогоплательщик, не включенный в реестр, оперативно представит недостающую отчетность, он будет восстановлен в реестре 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения указанных сведений налоговиками.

Это правило было введено Федеральным законом от 27.10.2020 № 349-ФЗ (вступил в силу 7 ноября 2020).

То есть 10 числа каждого месяца в реестр МСП вносятся сведения о юрлицах и ИП, которые относятся к субъектам МСП по состоянию на 1-ое число этого месяца.

При этом с 10 июля по 10 декабря, формируя реестр, ФНС будет ориентироваться на данные (доходы и численность) прошлого года. А с 10 января по 10 июня – на данные позапрошлого года.

Дата Формирование реестра МСП с учетом численности и дохода 10.07.2021 по данным за 2020 года на 01.07.2021 10.08.2021 по данным за 2020 года на 01.08.2021 10.09.2021 по данным за 2020 года на 01.09.2021 10.10.2021 по данным за 2020 года на 01.10.2021 10.11.2021 по данным за 2020 года на 01.11.2021 10.12.2021 по данным за 2020 года на 01.12.2021 10.01.2022 по данным за 2020 года на 01.01.2022 10.02.2022 по данным за 2020 года на 01.02.2022 10.03.2022 по данным за 2020 года на 01.03.2022 10.04.2022 по данным за 2020 года на 01.04.2022 10.05.2022 по данным за 2020 года на 01.05.2022 10.06.2022 по данным за 2020 года на 01.06.2022 10.07.2022 По данным за 2021 год на 01.07.2022

Какие действия предпринять пролетевшим мимо реестра

Одной из самых распространенных причин невключения субъекта МСП в реестр МСП ранее являлась несдача одного из самых простеньких отчетов – сведений о среднесписочной численности (тут сразу вспоминается пословица «мал золотник, да дорог»).

С этого года отчет о ССЧ отменили, включив эту единственную цифру из него в расчет по страховым взносам. Конечно, вероятность того, что бухгалтер забудет сдать ССЧ более высока, чем в случае с РСВ. Но и здесь случаются проколы.

Например, налоговики сетовали, что некоторые страхователи сдали годовой РСВ по старой форме, где нет данных о ССЧ. Кто-то сдал по новой форме, но не отразил численность. Кто-то просто забыл сдать.

С БухСофт вы никогда не забудете о сдаче отчета — календарь бухгалтера и настроенные напоминания подскажут, когда приближается дедлайн. Сервис подскажет и сроки уплаты налогов. А если запутаетесь — когда и что вам нужно сдавать — на связи наши эксперты. Помогут, подскажут, настроят вместе с вами программу через удаленный доступ. Например, 6-НДФЛ бухгалтерам сдавать позже в июле, хотите узнать дату? оставьте заявку на гостевой доступ к БухСофт на 2 недели и посмотрите календарь отчетности. Узнать срок сдачи 6-НДФЛ в БухСофт

Все эти ошибочные и несданные отчеты – причина для исключения из реестра МСП с 1 июля 2021 года.

Что же делать тем, кто так досадно прокололся?

Ну, во-первых, надо сдать РСВ с указанной там численностью (если раньше не сдавали) или сдать корректирующий расчет, если в первичном на титульном листе не было заветной цифры.

Если не была сдана годовая декларация, ее тоже нужно сдать.

Потом ждем очередного обновления реестра, куда налоговики должны внести компанию после сданной ею отчетности.

Если же вас по непонятным причинам не оказалось в реестре (хотя по всем критериям вы там быть должны), об этом следует заявить в вашу ИФНС.

Для этой цели налоговики запустили специальный сервис. Формирование и направление заявления осуществляется через сайт ФНС в разделе «Иные функции ФНС — Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — «Вас нет в реестре или данные некорректны?».

При заполнении заявления для корректировки сведений отраженных в Едином реестре МСП налогоплательщикам необходимо обратить внимание на правильность отражения реквизита «ИФНС по месту учета налогоплательщика», а именно на Код ИФНС по месту постановки на учет. При неверном заполнении данного реквизита заявление налогоплательщика останется не рассмотренным.