Отчетность в статистику: что нужно сдавать, а что — нет, и как не заработать штраф

Под санкции Росстата предприятия попадают не часто, и многие бухгалтеры до сих пор относятся к статотчетности халатно. Расскажем, чем это грозит, когда можно избежать ответственности, нужно ли сдавать «нулевки», и как легко найти и заполнить любые формы статистики.

Когда Росстат требует отчетность

Кому, когда и в каком объеме сдавать статистическую отчетность устанавливает закон № 282-ФЗ от 29.11.2007.

Отчитываться должны не только крупные и средние организации, но и представители малого и микробизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.

Другой вопрос, что далеко не все должны отчитываться каждый год. Так как статистическое наблюдение бывает:

1. Сплошное.

Когда сдавать отчетность обязаны сдавать все предприятия, которые попали в исследуемую группу.

Например: Росстат собирает статистические данные по сфере строительства, и все компании, которые имеют определенные коды ОКВЭД — обязаны отчитаться в установленные сроки.

2. Выборочное.

Когда сдавать отчетность должны не все предприятия из исследуемой группы, а только те, которые попали в выборку.

Микропредприятия, которые попали под из выборочное наблюдение, отчитываются раз в год, а малые предприятия — ежемесячно, ежеквартально и т. д., в зависимости от состава отчетности.

Состав статистической отчетности

На сайте Росстата представлено порядка 600 форм отчетности. И, конечно, заполнять все формы ни одному предприятию не придется.

Состав отчетности зависит от:

Вида наблюдения. Об этом мы рассказали выше. Получателя сведений. Отчеты сдают, как правило, в территориальное отделение Росстата, но обрабатывать данные могут и другие госучреждения. Вида деятельности предприятия и места его нахождения.

Формы отчетности могут быть:

федеральные и региональные;

отраслевые и общие;

ежемесячные, ежеквартальные, те, которые сдаются один раз в году, или всего единожды.

Например: форма ПМ утверждена приказом Росстата № 461 от 27.07.2018 и предназначена для малых предприятий, которые попали в выборку. Ее сдают ежеквартально, до 29 числа месяца, следующего за отчетным. В форму включают данные об основных показателях бизнеса: количестве персонала, зарплатах, выручке, расходах, вложениях в основные средства.

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Как узнать, что предприятие попало в выборку

Нужно запросить сведения в территориальном органе Росстата. Можно обратиться в свое отделение лично или направить письменный запрос. Но проще запросить перечень форм на портале Федеральной службы государственной статистики:

Достаточно указать один из реквизитов ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или ОКПО и нажать кнопку «Получить».

Однако, такую процедуру важно проводить регулярно.

По рекомендациям Росстата, желательно проверять перечень форм на портале не реже двух раз в месяц.

Возможна ситуация, когда в начале года по данным сервиса необходимости сдавать отчеты у предприятия не было. а спустя несколько месяцев на портале появился список форм.

Теоретически территориальные органы Росстата делают почтовую рассылку. Но по закону, даже если вас не уведомили никак, кроме данных, выложенных на сайте, — ваше предприятие все равно обязано отчитаться.

Когда отчеты можно не сдавать даже по выборке

Некоторые отчеты сдаются в Росстат только при наличии наблюдаемого события. Такое требование должно быть изложено в указаниях по заполнению конкретной формы. Представление «нулевых» отчетов по таким формам не требуется. Следовательно, если в отчетном периоде предприятие не вело деятельность, то эти формы можно не сдавать.

Если в указаниях по заполнению формы не содержится требования о представлении отчета только при наличии показателей, а деятельности у компании не было, можно:

подать отчет с нулевыми показателями;

направить уведомление в свободной форме о том, что данные для заполнения отчета у вас отсутствуют.

Правда некоторые территориальные отделения Росстата просят при отсутствии деятельности сдавать отчеты с нулевыми показателями, так как их проще обрабатывать. Но это именно просьба, и наказать респондента за подачу уведомления в свободной форме орган не вправе (письмо Росстата от 08.04.2019 № СЕ-04-4/49-СМИ).

Какие штрафы установлены за неподачу отчетности

За неподачу отчетности в установленные сроки предприятие оштрафуют по ст. 13.19 КоАП РФ:

ИП — на сумму от 10 до 20 тыс. рублей;

юрлицо — на сумму от 20 до 70 тыс. рублей.

Повторное нарушение обойдется на порядок дороже:

должностное лицо оштрафуют на сумму от 30 до 50 тыс. рублей;

юрлицо — на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.

Если сначала на портале Росстата перечня форм не было, и вы сохранили скриншот, на котором видны дата и время запроса — штраф можно попытаться отменить. Направьте письмо в территориальное отделение и приложите к нему скриншот.

Если сдать отчетность с задержкой — Росстат может ее не принять. Дело в том, что опоздавшие сведения органу не нужны, так как специалисты формируют статистику в определенные сроки.

Однако в таком случае можно попробовать сдать отчетность лично. А назначенный штраф — оспорить в суде, если просрочка небольшая, нарушение совершено впервые, а непредставленные вовремя данные не привели к искажению статистических показателей.

Как сдать статотчетность в срок без ошибок и штрафов

Теперь в программе БухСофт можно сформировать любой статотчет из почти 600 форм, указанных на сайте Росстата.

Проверить, какие формы предстоит сдать вашему предприятию можно прямо в программе:

В программу БухСофт также можно загрузить и отправить отчет из XML файла, если он был создан в другом сервисе. А если необходимо подать какую-то старую форму, то можно загрузить нужный шаблон прямо с сайта Росстата.

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Напоминаем, что 2021 — это последний год, когда малый бизнес может сдавать отчетность в Росстат на бумаге. С 2022 года все организации и ИП без исключения будут обязаны сдавать статотчетность только в электронном виде.

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