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22 ноября БухСофт запускает день прямых эфиров с экспертами, блогерами и профессиональными психологами

Для рубрики Бухгалтеры
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22 ноября БухСофт отмечает с пользой неофициальный праздник — День Бухгалтера.

Целый день прямые эфиры на youtube-канале БухСофт. Поговорим обо всем: про профессиональное выгорание, как бухгалтеру можно заработать на фрилансе (а, ведь, действительно можно). Разберем и рабочие вопросы: изменения-2022 года, о которых уже сейчас стоит задуматься. Приходите — будет интересно.

Заранее задавайте вопросы каждому лектору, ответят на все!

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Расписание прямых эфиров:

10.00: Профессиональное выгорание: как бухгалтеру справиться с рутиной

10.40: Глобальные изменения в работе бухгалтера. Зарплатная отчетность-2022: к чему стоит подготовиться уже сейчас

12.00: Работа на фрилансе: как бухгалтеру научиться искать клиентов и работать на себя

12.40: Изменения в работе с кадрами: новые правила расчета отпускных в 2022 году и график отпусков

Хочу принять участие

Ну и, конечно, подарки! Во время прямых эфиров мы разыграем призы — следите за заданием в чате, отвечайте на вопросы и участвуйте в розыгрышах.

Ждем Вас 22 ноября! Приходите — будет интересно.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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