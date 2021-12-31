22 ноября БухСофт запускает день прямых эфиров с экспертами, блогерами и профессиональными психологами

22 ноября БухСофт отмечает с пользой неофициальный праздник — День Бухгалтера.
Целый день прямые эфиры на youtube-канале БухСофт. Поговорим обо всем: про профессиональное выгорание, как бухгалтеру можно заработать на фрилансе (а, ведь, действительно можно). Разберем и рабочие вопросы: изменения-2022 года, о которых уже сейчас стоит задуматься. Приходите — будет интересно.
Заранее задавайте вопросы каждому лектору, ответят на все!
Расписание прямых эфиров:
10.00: Профессиональное выгорание: как бухгалтеру справиться с рутиной
10.40: Глобальные изменения в работе бухгалтера. Зарплатная отчетность-2022: к чему стоит подготовиться уже сейчас
12.00: Работа на фрилансе: как бухгалтеру научиться искать клиентов и работать на себя
12.40: Изменения в работе с кадрами: новые правила расчета отпускных в 2022 году и график отпусков
Ну и, конечно, подарки! Во время прямых эфиров мы разыграем призы — следите за заданием в чате, отвечайте на вопросы и участвуйте в розыгрышах.
Ждем Вас 22 ноября! Приходите — будет интересно.