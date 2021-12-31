22 ноября БухСофт запускает день прямых эфиров с экспертами, блогерами и профессиональными психологами

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой.

При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей.

Все включено:

- обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера;

- ничего не слетает и не нужно вызывать программиста;

- никаких скрытых доплат;

- многопользовательский режим;

- сервисы проверки контрагентов;

- справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость.

Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам.