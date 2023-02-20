Налоговая декларация по УСН за 2022 год

Кто сдает отчетности по УСН в 2023 году

Декларацию по УСН сдают бизнесмены, применяющие этот режим налогообложения. В том числе и те, которые:

Фактически не ведут деятельности по УСН.

На сдачу отчетности не влияет факт получения дохода и ведения деятельности по УСН в целом. Если ИП или компания не ведут деятельности вообще, они все равно обязаны отчитаться, подав в ИФНС нулевую декларацию.

Совмещают УСН с ПСН.

Актуально только для ИП. Если предприниматель совмещает УСН с ПСН, но фактически работает только по патенту, а УСН использует для «подстраховки» он все равно должен сдать декларацию по упрощенке – нулевую. Если бизнес ведется по обоим режимам, то по УСН сдается отчетность с показателями.

Применяют налоговые каникулы.

Использование налоговых каникул не освобождает ИП от обязанности направления в ИФНС отчетности по УСН.

Срок сдачи декларации по УСН за 2022 год

Введение в 2023 году ЕНС изменило сроки сдачи отчетности практически по всем налогам, включая УСН. Так, сдать декларацию по УСН за 2022 год:

Организации должны не позднее 27 марта 2023 года.

ИП – не позднее 25 апреля 2023 года.

Срок сдачи отчетности по УСН для организаций в 2023 году выпадает на выходной день – субботу и в связи с этим переносится на первый рабочий день – 27 марта. Объект налогообложения никакого влияния на срок сдачи декларации не оказывает.

Если упрощенец утратил право или снялся с УСН, он сдает отчетность в следующие сроки:

Не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором было утрачено право на применение УСН (п. 3 ст. 346.23 НК).

Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором упрощенец снялся с УСН (п. 2 ст. 346.23 НК).

Куда и как сдается декларация по УСН

Отчетность по упрощенке сдается:

Организациями и их обособленными подразделения – по месту нахождения юридического лица (головной организации).

ИП – по месту жительства (месту постоянной прописки по паспорту).

Сдать декларацию можно несколькими способами:

На бумаге (лично или по доверенности).

По почте (заказным письмом с описью вложения).

В электронной форме (по телекоммуникационным каналам связи с помощью операторов фискальных данных или через личный кабинет налогоплательщика).

Сервис СБИС предоставляет возможность отправки отчетности во все государственные органы. Система проверит все контрольные соотношения, по которым отчеты проверяют сами госорганы. Риск отправки документа с ошибкой – исключен.

Ответственность за пропуск срока или несдачу отчетности по УСН

Пропуск срока сдачи отчетности грозит упрощенцу:

Штрафом в рамках ст. 119 НК.

Размер штрафа для ИП и организации составит 5% от суммы неуплаченного по декларации налога за каждый месяц просрочки. При этом сумма штрафа не может быть меньше 1 000 руб. и больше 30% от неуплаченного по декларации налога.

При наличии смягчающих обстоятельств ИФНС или суд может снизить размер штрафа, даже если он минимален (1 000 руб.).

Штрафом в рамках ст. 15.5 КоАП.

Привлечь к административной ответственности могут только должностное лицо организации (например, главного бухгалтера или руководителя). Размер штрафа в этом случае составит от 300 до 500 руб.

Если упрощенец опоздает со сдачей деклараций более чем на 20 рабочих дней налоговики могут приостановить операции по его счетам в банке.

Форма декларации по УСН 2023

Отчетность по УСН в 2023 году изменений не претерпела. Декларация сдается по той же форме, что и в прошлом году. Она утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ и состоит из 10 страниц.

Состав отчетности по УСН зависит от применяемого объекта налогообложения. Обязательным для всех объектов является только Титульный лист.

Титульный лист

На нем упрощенцы указывают основную информацию о себе:

ИНН и КПП.

Номер ИНН берется из свидетельства о постановке на налоговый учет. ИП строку КПП не заполняют.

Номер корректировки.

Если сдает первая (первичная) декларация укажите значение «0–», если уточненная (первая уточненка по счету) – «1–».

Налоговый период.

«34»- календарный год, «50» – при ликвидации или реорганизации и подаче отчетности в последний раз и «96» – после перехода на другой режим.

Отчетный год.

Если декларация сдается за прошлый налоговый период, укажите «2022», если сдаете в текущем, например, после перехода на НПД, укажите «2023».

Представляется в налоговый орган.

Внесите четырехзначный код ИФНС, в которую подаете декларацию. Узнать его можно с помощью сервиса ФНС «Определение реквизитов ИФНС».

По месту нахождения (учета) (код).

Код берем из приложения 2 к приказу № ЕД-7-3/958@. «120» – указывают ИП, «210» – организации в общем порядке и «215» – при реорганизации, если отчетность сдает правопреемник

ФИО ИП/Наименование организации.

ИП пишут свои полные имя, фамилию и отчество. Аббревиатуру ИП или «Индивидуальный предприниматель» они не указывают. Организации указывают свое наименование.

Форма реорганизации / ИНН и КПП реорганизуемой организации.

Заполняется только при ликвидации или реорганизации компании. В остальных случаях в этих строках ставится прочерк.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Если отчетность сдает ИП сам лично, он указывает код «1» и в остальных строках ставит прочерки, если декларацию сдает его представить, то указывается код «2» и ниже вносятся данные представителя и реквизиты доверенности. Если отчетность заполняет компания, она также вносит либо код «1» при сдаче отчетности руководителем организации либо «2», если ее сдает представитель. Данные представителя или руководителя организации вносятся в следующие строки.

После заполнения титульного листа он подписывается и ставится дата подписания документа.

Состав отчетности упрощенца на объекте «доходы»

ИП и организации на объекте «доходы» заполняют Титульный лист, разделы 1.1, 2.1.1 и при необходимости разделы 2.1.2 и 3.

Раздел 1.1

Код ОКТМО.

Указывают по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Узнать его можно также на сайте ФНС в сервисе «Определение реквизитов ИФНС». Если ОКТМО не менялся в течение года, то его нужно внести только в строку 010. а строки 030, 060 и 090 в этом случае заполнять не нужно – отчеркните их.

Строки 020, 040, 070 и 100.

Внесите рассчитанную сумму авансового платежа по соответствующему сроку уплаты: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Если вышла сумма к уменьшению, то отразите ее в строках 050, 080 и 110.

Раздел 2.1.1

В этом разделе отразите:

Код признака применения налоговой ставки.

Если в течение года стандартные лимиты по УСН (150 млн. руб. и 100 человек) не были превышены и применялась ставка 6%, укажите код «1», если были – код «2».

Код признака налогоплательщика.

Организации всегда указывают код «1», так как у них есть хотя бы один сотрудник – генеральный директор. ИП указывают код «1», если производят выплаты своим работникам и «2» – если работают только на себя и никому ничего не перечисляют.

Сумма полученного дохода.

Данные в строках 110-113 заполняются нарастающим итогом. То есть если ИП, например, в 1 квартале получил доход 50 000 руб., во втором 100 000 руб, а в третьем и четвертом – дохода не имел, то указанные строки нужно будет заполнить следующим образом: 110 – 50000; 111-113-150000.

Налоговая ставка.

Указывают в формате «6.0». Если упрощенец использует пониженную ставку, то в этих полях нужно указать эту ставку.

Обоснование применения налоговой ставки.

Заполняют, если упрощенец применяет пониженную ставку. В первой части вносится значение из Приложения № 5, а во второй – номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ.

Сумма исчисленного налога.

В строки 130-133 вносим сумму рассчитанного налога. Определяется она просто: значение строк 110-113 х налоговую ставку (строки 120-123).

Сумма страховых взносов.

Укажите нарастающим итогом сумму уплаченных в каждом квартале страховых взносов в пределах исчисленных сумм. В расчет можно включить не только взносы за отчетный период, но и уплаченные в этом году взносы с дохода свыше 300 000 руб. и задолженность по прошлому году, если она была оплачена в году, за который заполняется декларация.

Раздел 2.1.2

Заполняют только те упрощенцы, что уплачивают торговый сбор. В строки 110-143 вносятся данные только по тому виду деятельности, по которому уплачивается торговый сбор, а не по всем видам «упрощенной» деятельности. В этом разделе нужно указать:

Сумму полученных доходов.

В строках 110-113 указывается сумма доходов нарастающим итогом с начала года по виду деятельности, по которому уплачивается торговый сбор.

Сумму исчисленного налога.

В строки 130-133 вносим сумму рассчитанного налога. Формула расчета такая же, как и в разделе 2.1.1: значение строк 110-113 х налоговую ставку (строки 120-123 раздела 2.1.1).

Сумму страховых взносов.

Отразите сумму взносов, относящихся к данному виду деятельности.

Сумму торгового сбора.

Указывают сумма торгового сбора, фактически уплаченная в каждом квартале нарастающим итогом.

Сумму торгового сбора, уменьшающую сумму исчисленного налога.

Сумма торгового сбора может уменьшить авансы (налог) до нуля, но отрицательного значения быть не должно.

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Состав отчетности упрощенца на объекте «доходы минус расходы»

ИП и организации на объекте «доходы минус расходы» заполняют титульный лист, разделы 1.2, 2.2 и, при необходимости, раздел 3.

Раздел 1.2

Код ОКТМО.

Указывается по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Узнать его можно также на сайте ФНС в сервисе «Определение реквизитов ИФНС». Если ОКТМО не менялся в течение года, его нужно внести только в строку 010, а строки 030, 060 и 090 заполнять не нужно.

Строки 020, 040, 070 и 100.

Внесите рассчитанную сумму авансового платежа по соответствующему сроку уплаты: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Если вышла сумма к уменьшению, то отразите ее в строках 050, 080 и 110.

Сумма минимального налога.

Раздел 2.2

Код признака применения налоговой ставки.

Если в течение года стандартные лимиты по УСН (150 млн. руб. и 100 человек) не были превышены и применялась ставка 15%, укажите код «1», если были – код «2».

Сумма полученного дохода.

В строках 210-213 отразите сумму полученного дохода нарастающим итогом с начала года.

Сумма произведенных расходов.

В строках 220-223 нужно указать, также нарастающим итогом, сумму произведенных расходов.

Сумма убытка.

Заполняйте эту строку, если имеете убыток, полученный в прошлых периодах. Если его нет, отчеркните строку.

Налоговая база для исчисления налога.

В строках 240-243 отражается положительная разница строк 210-213 и 220-223, то есть, если доходы превысили произведенные расходы.

Сумма полученного убытка.

А в строках 250-253 отражается отрицательная разница строк 210-213 и 220-223, когда расходы превысили полученный доход.

Налоговая ставка.

Отразите применяемую ставку по объекту. Если используется пониженная ставка, то заполните также строку 264.

Сумма исчисленного налога.

В строках 270-273 отражаем сумму рассчитанного налога: значение строк 240-243 х налоговую ставку (строки 260-263).

Раздел 3

Это раздел заполняют только те упрощенцы, что получили в отчетном периоде средства целевого и иного финансирования. В нем нужно отразить сумму полученных дотаций, их код и срок использования средств (если он установлен). Подробно останавливаться на заполнении данного раздела не будем.

В сервисе СБИС вы всегда найдете актуальные формы деклараций и отчетов, направляемых в государственные службы.

Общие требования к заполнению отчетности по УСН в 2023 году

При заполнении «упрощенной» декларации следует придерживаться определенных правил. Они установлены приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

К ним, например, относятся следующие:

При заполнении декларации от руки сведения необходимо вносить печатными, заглавными буквами слева направо. Цвет чернил: синий, черный или фиолетовый.

При заполнении отчетности на компьютере используйте шрифт Courier New высотой 16 – 18 пунктов.

Если используется программное обеспечение, то числовые показатели выравниваются по правому (последнему знакоместу).

Не допускается двусторонняя печать документа, скрепление его листов степлером или применение корректирующих средств (например, замазки).

Стоимостные показатели указываются в полных рублях через округление: значение до 50 копеек отбрасывается, а свыше – округляется до полного рубля.

Все незаполненные ячейки и поля следует отчеркнуть (можно не делать этого, если заполняете отчетность с помощью ПО).

С полным перечнем требований к заполнению декларации по УСН вы можете ознакомиться в приказе ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

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