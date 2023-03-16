Нулевая отчетность по НДС: как заполнить  

Изменения 2023

Форма декларации по НДС утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Приказом ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@ были внесены изменения в форму. По новой форме налогоплательщики будут сдавать декларацию по НДС уже с 1 квартала 2023 года. Напомним, что сдать декларацию нужно будет до 25 апреля.

Из нововведений можно отметить корректировку строк раздела 3 декларации, в частности, изменения в перечне случаев, когда НДС, который принимается к вычету, отражается в гр. 3 стр. 120 этого раздела. Также введен новый единый код операций при покупках у нерезидентов и добавлен новый код «08» при использовании основания применения заявительного порядка возмещения налога из пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК.

В связи с тем, что в 2022 году были добавлены нулевая ставка и освобождение от НДС для гостиничного бизнеса, аренды объектов туристической сферы, передачи исключительных прав на программы, услуги по подключению населения к газораспределительным сетям и прочие, дополнились и коды операций.

Важно! Перед отправкой не забудьте проверить декларацию по контрольным соотношениям. Их можно найти в письме ФНС от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ и приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@.

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А если объектов обложения налогом нет, нужно ли сдавать декларацию?

Если компания признается плательщиком НДС, то она должна сдавать нулевую декларацию, если в отчетном периоде не было объектов налогообложения.

Освобождены от такой обязанности только компании, которые:

Применяют спецрежимы и не выставляют контрагентам счета-фактуры.

Освобождены от НДС на основании статьи 145 НК – микро-компании с выручкой до 2 млн руб за предыдущие три месяца и сельхозпроизводители при исполнении определенных требований.

В остальных случаях, если за отчетный период нет показателей по НДС, нулевую декларацию должны подавать все плательщики этого налога, в том числе компании, у которых:

нет освобождения от НДС;

применяется специальный налоговый режим, но выставлены счета-фактуры;

были операции, как у налогового агента;

ведется деятельность простого товарищества;

есть обязательства по НДС после реорганизации;

были только импортные/экспортные операции;

были операции по специальным ставкам, отличным от основной.

Бывают случаи, когда в отчетном периоде организация вообще не вела деятельность, и по банковским счетам не было операций. В такой ситуации можно сдать единую декларация (ст. 80 НК) вместо нулевой декларации по НДС.

Как заполнить нулевую декларацию

При сдаче нулевой декларации нужно заполнить только титульный лист и раздел 1. Отчетность предоставляется только в электронном виде. Исключение сделали для компаний, которые не являются плательщиками НДС, но в отчетном периоде выступали в качестве налоговых агентов.

Титульный лист

На титульном листе нужно указать ИНН и КПП организации.

Так как речь идет о первичной декларации, то в поле «номер корректировки» нужно указать «0 – -». Код налогового периода при сдаче отчета за 1 квартал следует указать «21», а отчетный год – «2023».

Дальше по общим правилам проставляется код налогового органа – это первые четыре цифры кода налогового органа, и код учета по месту нахождения.

Эта графа может иметь одно из значений:

116 – по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика.

213 – по месту постановки на учет организации в качестве крупнейшего налогоплательщика.

214 – по месту постановки на учет налогоплательщика, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком.

Есть и иные коды, но они используются реже.

Также на титульном листе указывается наименование организации и контактный телефон.

Если декларация нулевая, то количество листов будет «2 ––».

Если в какой-то строке декларации указывается значение меньше, чем количество отведенных ячеек, то в оставшихся пустых клетках нужно проставить прочерк. Это касается в том числе поля «Наименование организации».

Далее следуют данные налогоплательщика или его представителя, подпись и дата.

Раздел 1

Помимо ИНН, КПП и номера страницы, также нужно заполнить код ОКТМО и КБК. Эти строки заполняются даже при нулевой декларации.

КБК в 2023 году для НДС такие:

Для юридических лиц – 182 1 04 01000 01 1000 110

Для ИП – 182 1 03 01000 01 1000 110

Другие строки в разделе 1 заполнять не нужно, если показатели для расчета НДС отсутствуют. В строках 030, 040 и 050 нулевой декларации проставляются прочерки.

Таким образом, декларацию по НДС нужно сдавать всем налогоплательщикам, даже если не было операций. Но можно заменить такую декларацию на единую, если не было каких-либо операций в целом по организации, а также движения денежных средств. Заполнить нужно только один раздел с титульным листом, и сдать в общие сроки – до 25 апреля, в электронном виде.

Штрафы

За несдачу декларации, даже если не было налога к уплате, предусмотрен штраф по правилам ст. 119 НКв размере 1 000 руб. Однако и этот штраф можно снизить, воспользовавшись положениями ст. 112 НК о смягчающих обстоятельствах.

Также за несвоевременную сдачу налоговой декларации могут быть привлечены к ответственности должностные лица по правилам ст. 15.5 КоАП. В их отношении может быть применено предупреждение или штраф от 300 до 500 руб.

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