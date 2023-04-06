Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

Разберем, какие особенности налогообложения предусмотрены в новых регионах в 2023 году.

Системы налогообложения новых регионов

С 1 января 2023 года все субъекты предпринимательства в новых регионах РФ обязаны соблюдать нормы налогового законодательства России. Впервые созданные организации и ИП применяют нормы НК с даты создания, а вот для действующих компаний и ИП на ОСНО установлены некоторые переходные положения.

Также как и по всей России, в новых субъектах РФ доступны к применению пяти налоговых режимов:

Общая система налогообложения (ОСНО).

Самый невыгодный для субъектов МСП режим налогообложения. ОСНО применяют чаще всего ИП и организации, которые не имеют возможности работать на спецрежимах из-за превышения лимитов по ним, а также бизнес, который участвует в цепочке возмещения НДС либо имеет льготы по налогу на прибыль. Уплате на ОСНО подлежат три налога: НДС, налог на прибыль (НДФЛ) и налог на имущество.

Упрощенная система налогообложения (УСН).

Один из самых популярных режимов налогообложения для малого и среднего бизнеса. Характеризуется довольно высокими лимитами по годовому доходу и численности сотрудников. Работа на УСН освобождает бизнесмена от уплаты основной триады налогов ОСНО: НДС, налога на прибыль (НДФЛ) и налога на имущество. Что, в свою очередь, не требует сдачи большого количества отчетности.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).

Самая выгодная система налогообложения для сельхозпроизводителей. Предполагает низкую ставку по налогу и довольно простой учет. Применение ЕСХН, не освобождает ИП или организацию от уплаты НДС, но при небольших доходах можно получить льготу и не платить его. На ЕСХН не нужно платить налог на прибыль (НДФЛ) и налог на имущество.

Патентная система налогообложения (ПСН).

Тоже довольно популярный режим налогообложения для сферы услуг, перевозок, розничной торговли и общепита. Особенность ПСН заключается в том, что применять его могут только ИП. Налог на этом режиме уплачивается не от фактического, а от потенциально возможного дохода.

Налог на профессиональный доход (НПД).

Режим налогообложения доступный только для физических лиц и ИП. В некоторых случаях самый выгодный по налоговой нагрузке среди всех прочих спецрежимов. Применение НПД освобождает самозанятого от уплаты страховых взносов, сдачи отчетности и применения ККТ.

Все указанные выше системы налогообложения, кроме ОСНО, начали действовать в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года.

Общая система налогообложения

Приведем основные особенности применения этой системы налогообложения.

ОСНО или общая система налогообложения – основной режим налогообложения, на который по умолчанию переводятся все организации и ИП, которые не определились с выбором спецрежима.

Как уже было сказано выше, применяют ОСНО организации и ИП:

С большими оборотами и мощностями, которые не подпадают под лимиты УСН. Например, оптовики, производители товаров.

Чьи контрагенты заинтересованы во «входном» НДС.

Импортеры товаров на территорию РФ.

Льготники по налогу на прибыль.

На ОСНО переводятся ИП и организации, которые не успели перейти на спецрежим после регистрации бизнеса или утратившие право на него.

Отдельного порядка перехода на ОСНО нет: ИП или организации, которые применяют спецрежим, направляют в налоговую инспекцию по месту учета уведомление об отказе в его применении (актуально для УСН и ЕСХН). ИП на ПСН ничего в налоговую не сдают, им нужно дождаться окончания срока действия патента.

Уплате на ОСНО подлежат три налога:

НДС – налог на добавленную стоимость.

Платится по трем основным ставкам: 0%, 10% и 20%. НДС от реализации можно уменьшить на налоговые вычеты по этому налогу. Если в результате образуется сумма к возмещению, ее можно вернуть из бюджета.

Налог платится по итогам квартала до 28 числа каждого месяца. То есть за 1 квартал 2023 года НДС нужно будет оплатить 3 частями по ⅓ от суммы налога: до 28 апреля, до 28 мая и 28 июня. Отчетность сдается ежеквартально – до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом и только в электронной форме по ТКС (телекоммуникационным каналам связи).

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Налог на прибыль/НДФЛ.

Налог на прибыль уплачивается только организациями, ИП платят НДФЛ. Ставка по налогу на прибыль составляет 20% и рассчитывается налог исходя из полученной компанией прибыли. По налогу на прибыль уплачиваются авансовые платежи и налог по итогам года. Авансовые платежи перечисляются в бюджет одним из трех способов: поквартально без уплаты ежемесячных платежей, поквартально с ежемесячными платежами и ежемесячно – по фактической прибыли. Отчетность сдается по итогам каждого налогового и отчетного периода.

С НДФЛ все немного проще. Ставка налога составляет 13% или 15% (с дохода свыше 5 000 000 руб.). Налог платится по итогам года, а в течение года ИП платит авансовые платежи. Декларация сдается один раз – по итогам года – до 30 апреля.

Переходные положения для бизнеса после присоединения к РФ

Для тех бизнесменов, что применяли ОСНО до присоединения к России, действуют переходные положения:

По НДС.

Если товары приобрели до 01.01.2023 и учли при реализации, но использовали для реализации или производства уже после 1 января 2023 года, то база по НДС определяется как разница между стоимостью реализованных товаров с учетом налога и стоимостью приобретения указанных товаров с учетом налога (кроме имущества, подлежащего амортизации). НДС при этом рассчитывается по ставкам от 9.09%, 16,67% или 0% в случаях, предусмотренных ст. 164 НК.

Декларация по НДС, а также журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур могут предоставлять в ИФНС не только в электронной форме, но и на бумаге. С 1 января 2023 года отчетность по НДС представляется в налоговую инспекцию только в электронном формате.

По налогу на прибыль.

Срок уплаты налога за последний налоговый период до вхождения в состав России – не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока представления налоговой отчетности. Отчетность по налогу на прибыль представляется в ИФНС по месту нахождения организации и ее ОП.

Ранее отраженные в расходах или доходах суммы нельзя повторно включить туда. Если же они не были учтены до момента присоединения субъекта к РФ, и дата их признания прошла, то они учитываются единовременно в первом отчетном периоде.

По амортизируемому имуществу действуют особые правила учета и начисления амортизации.

Упрощенная система налогообложения

УСН утверждена на территории присоединенных субъектов РФ правовыми актами:

Херсонская область – указ губернатора Херсонской области от 24.11.2022 № 172-у.

Запорожская область – указ врио губернатора Запорожской области от 29.11.2022 № 913-у.

ДНР – закон ДНР от 30.11.2022 № 425-IIНС.

ЛНР – закон ЛНР от 30.11.2022 № 419-III.

Для большинства субъектов МСП – это самый оптимальный режим налогообложения и по налоговой нагрузке и по условиям его применения.

Отличительные особенности применения УСН:

Уплата всего одного налога – единого. НДС и налог на прибыль (НДФЛ) платить не нужно.

Сдача отчетности один раз в год.

Низкие налоговые ставки в новых регионах РФ.

Высокие лимиты для работы на УСН.

Простой налоговый учет.

Возможность еще больше снизить налог за счет уплаченных страховых взносов

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Для удобства восприятия информации покажем основную информацию об УСН на новых территориях в виде таблицы.

Лимиты применения УСН Численность – не более 130 человек Доход – не более 200 млн руб. Остаточная стоимость ОС – не более 150 млн руб. Запрещенные виды деятельности Перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК. Ставка по налогу Зависит от выбранного объекта: «Доходы» – 6%.

«Доходы – расходы» – 15%. Решением субъектов РФ данные ставки могут быть снижены до 1% (объект «доходы») или до 5% (объект «доходы – расходы»). В новых регионах РФ действуют следующие ставки: 2% – на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы-расходы» – в Запорожье и Херсоне.

3% – на объекте «доходы» и 7 % на объекте «доходы-расходы» – в ЛНР и ДНР Срок уплаты налога Авансовые платежи по итогам первых трех кварталов: за 1 квартал – до 28 апреля.

за полугодие – до 28 июля.

за 9 месяцев – до 28 октября По итогам года платится налог: ИП – до 28 апреля.

Организации – до 28 марта С 1 января 2023 года налог и авансы по нему перечисляются обезличенными платежами на ЕНС (единый налоговый счет). Пополнить ЕНС на сумму налога можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в сервисе «Уплата налогов и пошлин» или платежным поручением на реквизиты ЕНС О том, как заполнить ПП на уплату налога через ЕНС, можно прочитать здесь. Примечание: в 2023 году бизнесмены могут платить налог и авансы по упрощенке платежными поручениями на реквизиты УСН. В этом случае платежка заменяет уведомление об исчисленных суммах и подавать последнее не нужно. Но действует такая возможность только в 2023 году. Другие платежи Страховые взносы за себя Взносы за себя ИП платят: До 31 декабря – фиксированные на ОПС и ОМС В 2023 году сумму взносов составляет 45 842 руб. До 1 июля – взносы с дохода свыше 300 000 руб. Но не более 257 061 руб. Страховые взносы за сотрудников Платятся по общему тарифу – 30% в пределах базы по доходу 1 917 000 и 15,1% сверх нее. Есть льготы для определенных налогоплательщиков. НДФЛ за сотрудников Удерживается с дохода, полученного сотрудником, и перечисляется в бюджет по ставкам: 13% – с дохода до 5 000 000 руб.

15% – с дохода свыше 5 000 000 руб.

30% – с дохода сотрудника-нерезидента Страховые взносы могут быть также уплачены через пополнение ЕНС в рамках обезличенного платежа или ПП на КБК страховых взносов. В случае оплаты ПП на КБК взносов упрощенцу не нужно подавать в ИФНС заявление о зачете для резервирования даты их уплаты. Указанные выше платежи упрощенец может или включить в состав расходов (на объекте «доходы-расходы»), или уменьшить на них налог (на объекте «доходы»). ИП без сотрудников на объекте «доходы» может уменьшить налог до нуля (на 100%). Организация и ИП с сотрудниками – не более 50% от суммы налога к уплате. Для уменьшения налога на взносы потребуется: Оплатить взносы (ПП на КБК страховых взносов или через пополнение ЕНС). Сдать заявление о зачете (если взносы уплачены через ЕНС) для резервирования даты уплаты взносов. Сдать уведомление об исчисленных суммах налога, в котором потребуется отразить сумму аванса за минусом взносов. По годовому налогу уведомление сдавать не нужно. Налоговая возьмет информацию о взносах из декларации Совмещение с другими режимами Можно совмещать с ПСН. Нельзя совмещать с ЕСХН и НПД Переход на УСН Действующие организации могут должны подать уведомление по форме 26.2-1* до 30.06.2023 В уведомлении организациям не нужно указывать остаточную стоимость ОС и размер доходов по состоянию на 1 октября 2022 года. Новые организации подают уведомление либо в общем пакете документов на регистрацию либо в течение 30 дней после нее. Форма уведомления приведена в Приказе ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ Отчетность Налоговая декларация Сдается раз в год. По авансовым платежам отчетность не предусмотрена. Срок сдачи декларации: до 25 марта – для организаций.

до 25 апреля – для ИП. Форма декларации утверждена Приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. Уведомление об исчисленных сумма налога Сдается по итогам каждого квартала, чтобы налоговая знала, какую сумму авансов списать с ЕНС: до 25 апреля – за 1 квартал;

до 25 июля – за полугодие;

до 25 октября – за 9 месяцев. За год уведомление не сдается. Если упрощенец платит авансовый платеж платежным поручением на конкретные КБК авансов, то сдавать уведомление в 2023 году не нужно. С 2024 – обязательно. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Заявление о зачете Направляется в ИФНС для резервирования даты уплаты страховых взносов. Делается это потому, что все платежи поступают на ЕНС обезличено и ИФНС не может понять, какой платеж на что перечислен. А для уменьшения авансов на страховые взносы эти взносы должны быть оплачены в квартале, за который рассчитывается аванс. Заявление сдается по форме, утвержденной Приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Обратите внимание, этот документ можно направить в ИФНС только в электронной форме, подписанный электронной подписью. КУДиР (книга учета доходов и расходов) Сдавать в налоговую не нужно, но она обязательна для представления по запросу проверяющих. В КУДиР упрощенцы ведут учет полученных доходов (объект «доходы») и расходов (объект «доходы-расходы»). Ведение КУДиР освобождает субъектов МСП от ведения бухучета. Форма КУДиР утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н ККТ Обязательна для применения практически всеми упрощенцами. Перечень видов деятельности и оснований для неприменения ККТ приведен в законе № 54-ФЗ от 22.05.2003. Для бизнесменов в новых регионах действует отсрочка в применении онлайн-касс до 1 февраля 2025 года. А если регион к этому времени не будет готов к переходу на онлайн кассы, то отсрочку могут продлить до 1 февраля 2028 года

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Патентная система налогообложения

Доступна к применению во всех новых регионах РФ с 1 января 2023 года:

в Херсонской области введена в действие указом губернатора Херсонской области от 24.11.2022 № 174-у.

в Запорожской области введена в действие указом врио губернатора Запорожской области от 29.11.2022 № 915-у.

В ДНР введена в действие законом ДНР от 30.11.2022 № 426-IIНС.

В ЛНР введена в действие законом ЛНР от 30.11.2022 № 417-III.

На территории Херсонской и Запорожской областях для впервые зарегистрировавшихся с 1 января 2023 года ИП действует ставка 0% (налог платить не нужно), если они осуществляют деятельность в следующих сферах:

производственной;

социальной;

научной;

в сфере оказания бытовых услуг.

Особенности применения ПСН заключаются в следующем:

Режим доступен для применения только ИП. Организации перейти на ПСН не могут.

На ПСН нет обязательной отчетности, но нужно вести КУД (книгу учета доходов).

Стоимость патента сильно варьируется в зависимости от региона и показателей деятельности (площади торгового зала/зала обслуживания, количества сотрудников, машин и т. д.).

ПСН применяется только на территории того субъекта и только по тому виду деятельности, на который приобретен патент.

ПСН желательно совмещать с УСН, чтобы обезопасить себя от лишних затрат при переводе на ОСНО (при утрате права на ПСН или выводе отдельных доходов из под ПСН).

Покажем основные особенности применения ПСН в виде таблицы

Лимиты применения ПСН Численность – не более 15 человек Доход – не более 60 млн руб. Виды деятельности, в том числе запрещенные Патентная система применяется в отношении определенного вида деятельности, а не всех в целом, как на УСН. То есть патент нужно получать отдельно по каждому виду деятельности. Всего таких видов 63, но решением субъекта РФ, какие-то из них могут не применяться в регионе или, наоборот, могут быть добавлены дополнительные виды деятельности. Общий перечень всех видов патентной деятельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК. ПСН не применяется в отношении видов деятельности: розничной торговли с площадью торгового зала более 50 кв.м. по каждому объекту торговли;

общепита с залом обслуживания не более 50 кв.м.;

осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

по реализации подакцизных товаров и полезных ископаемых;

связанных с торговлей через Интернет Ставка по налогу 6% от суммы потенциально возможного дохода (ПВД. Реальный доход при ПСН значения не имеет. Сумма ПВД прописана в законе, утвердившим ПСН в конкретном регионе. Рассчитать стоимость патента можно с помощью специального специального сервиса ФНС. В него уже включены данные по новым регионам РФ. Для ИП, впервые зарегистрировавшихся в Херсонской и Запорожской областях, предусмотрена ставка 0% по некоторым видам деятельности: В Херсонской области можно не платить за патент по видам деятельности: в производственной сфере (ОКВЭД: 10.11, 10.20.1, 10.3, 10.51, 10.7, 02.30.1);

в социальной сфере (ОКВЭД: 85.11, 85.12, 85.41, 87, 88);

в сфере бытовых услуг населению (ОКВЭД: 96.01, 13.9, 95.23, 96.02, 95.29.9). В Запорожской области под нулевую ставку попали виды следующие деятельности: Услуги в сфере дошкольного образования, и допобразования детей и взрослых.

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными.

Изготовление изделий народного и художественного промыслов.

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.

Разработка компьютерного ПО, в том числе системного ПО, приложений ПО, баз данных, веб-страниц, включая их адаптацию и модификацию Срок уплаты налога Срок уплаты патента зависит от того, на какой период он берется: до полугода – патент оплачивается полностью до окончания срока его действия.

с 6 месяцев до года – патент оплачивается двумя частями: ⅓ в течение 90 дней с даты получения патента и остаток (⅔) до окончания срока его действия. Например, патент взятый на период с 01.01.2023 по 31.12.2023, нужно будет оплатить: первую часть – до 31 марта;

вторую часть – до 9 января 2024 года Примечание: 31 декабря 2023 года выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день 2024 года. Самостоятельно рассчитывать сумму первого и второго платежа по ПСН не нужно – ИФНС сама все посчитает и приложит к патенту две (если он взят на срок от полугода) или одну (если на срок менее 6 месяцев) платежку. Оплачивать патент ИП может либо по реквизитам, указанным в ПП либо путем пополнения ЕНС Перед оплатой по ПП, полученному в ИФНС, проверьте реквизиты ПП, указанные в нем, так как он может быть заполнен по старым реквизитам. Чтобы избежать возможной ошибки и дальнейшей путаницы, лучше пополнить ЕНС на сумму платежа по ПСН. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в сервисе «Уплата налогов и пошлин» или платежным поручением на реквизиты ЕНС. О том, как заполнить ПП на уплату налога через ЕНС можно прочитать здесь. Стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы за себя и своих сотрудников. Лимит по уменьшению тот же, что и на УСН: 100% от суммы патента – если у ИП нет сотрудников;

50% от суммы по патенту – если работники есть (неважно на каком патенте). Для уменьшения патента на взносы потребуется: Уплатить страховые взносы через пополнение ЕНС или платежным поручением на КБК взносов. Сдать заявление о зачете (если взносы уплачены через обезличенное пополнение ЕНС) . Если взносы уплачены ПП на КБК взносов, то заявление подавать не нужно. Сдать уведомление об уменьшении патента на страховые взносы Другие платежи Страховые взносы за себя Взносы за себя ИП платят: до 31 декабря – фиксированные на ОПС и ОМС. В 2023 году сумму взносов составляет 45 842 руб. до 1 июля – взносы с дохода свыше 300 000 руб. Но не более 257 061 руб. Страховые взносы за сотрудников Платятся по общему тарифу – 30% в пределах базы по доходу 1 917 000 и 15,1% сверх нее. Есть льготы для определенных налогоплательщиков. НДФЛ за сотрудников Удерживается с дохода, полученного сотрудником, и перечисляется в бюджет по ставкам: 13% – с дохода до 5 000 000 руб.

15% – с дохода свыше 5 000 000 руб.

30% – с дохода сотрудника-нерезидента. Для того, чтобы уменьшить патент на эти платежи, они должны быть оплачены в период его действия. Страховые взносы могут быть также уплачены через пополнение ЕНС в рамках обезличенного платежа или ПП на КБК страховых взносов. В случае оплаты ПП на КБК взносов упрощенцу не нужно подавать в ИФНС заявление о зачете для резервирования даты уплаты взносов. Совмещение с другими режимами Можно совмещать с УСН и ЕСХН. Нельзя совмещать с НПД Переход на ПСН Для перехода на ПСН ИП нужно подать соответствующее заявление по форме 26.5-1. Его форма утверждена приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@. Заявление нужно направить в ИФНС по месту ведения деятельности за 10 рабочих дней до начала работы на ПСН Отчетность Налоговая декларация на ПСН не сдается.

Уведомление о суммах исчисленного налога тоже не составляется, так как данные о списании суммы ПСН ИФНС уже известны. Заявление о зачете Направляется в ИФНС для резервирования даты уплаты страховых взносов. Делается это потому, что все платежи поступают на ЕНС обезличено и ИФНС не может понять, какой платеж на что перечислен. А для уменьшения патента на страховые взносы, эти взносы должны быть оплачены в период действия патента. Заявление сдается по форме, утвержденном приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Обратите внимание, этот документ можно направить в ИФНС только в электронной форме, подписанный электронной подписью. Уведомление об уменьшении патента на страховые взносы – сдается ИП, если он хочет уменьшить патент на страховые взносы. Если он не подаст этот документ, налоговая сама ничего не уменьшит и спишет стоимость патента в полном объеме. Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. КУД (книга учета доходов) Сдавать в налоговую ее не нужно, но она обязательна для представления по запросу проверяющих. В КУД ИП на ПСН ведут учет полученных доходов. Расходы они не отражают. Ведение КУД освобождает ИП на ПСН от ведения бухучета. Форма КУД утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н ККТ Обязательна для применения большинством ИП на ПСН. Но некоторые виды деятельности, освобождены от этого. Это касается видов деятельности, установленные пп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 – 17, 19 – 27, 29 – 31, 34 – 36, 39, 41 – 44, 49 – 52, 54, 55, 57 – 62, 64, 66 – 80 п. 2 ст. 346.43 НК. Вместо чека, по доходу от указанных видов деятельности, клиенту нужно выдать иной документ, подтверждающий факт расчета. Этот документ должен иметь обязательные реквизиты, установленные абз. 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Для бизнесменов в новых регионах действует отсрочка в применении онлайн-касс до 1 февраля 2025 года. А если регион к этому времени не будет готов к переходу на онлайн кассы, то отсрочку могут продлить до 1 февраля 2028 года

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Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН, сельхозналог)

Оптимальный выбор для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Его отличительная особенность заключается в низкой налоговой нагрузке и возможности учета расходов при расчете налоговой базы.

Для справки:

Сельхозпроизводитель для целей применения ЕСХН (кто может применять этот режим) – организация или ИП, доход от сельхоздеятельности которых составляет не менее 70% от общего объема доходов. Рыбохозяйственные организации и ИП также могут применять ЕСХН, если доход от реализации рыбной продукции составляет не менее 70% от общего объема доходов, а количество работников не превышает 300 человек.

Сельхозпродукция – продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства (в т. ч. полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов).

Подробнее о том, кто вправе применять ЕСХН и каким критериям должна отвечать с/х продукция, можно прочитать в ст. 346.2 НК.

Этот режим налогообложения доступен к применению во всех новых регионах РФ с 1 января 2023 года:

в Херсонской области введена в действие указом губернатора Херсонской области от 24.11.2022 № 174-у.

в Запорожской области введена в действие указом врио губернатора Запорожской области от 29.11.2022 № 915-у.

В ДНР введена в действие законом ДНР от 30.11.2022 № 426-IIНС.

В ЛНР введена в действие законом ЛНР от 30.11.2022 № 417-III.

Рассмотрим особенности применения режима в табличном формате.

Лимиты применения ЕСХН Доход от сельхоздеятельности – не менее 70% от общего объема доходов. Лимита по доходам нет, но его размер влияет на возможность освобождения от НДС Запрещенные виды деятельности Перечислены в п. 6 ст. 346.2 НК. Ставка по налогу Ставка составляет 6% на разницу между доходами и расходами. В новых регионах РФ действуют следующие ставки: 0.5% – в Запорожье.

2% – в Херсоне.

6% – в ЛНР и ДНР Срок уплаты налога Авансовый платеж на ЕСХН платится только по итогам полугодия – в срок до 28 июля. Налог платится по итогам года – до 28 марта. Срок единый и для ИП, и для организаций. С 1 января 2023 года налог и аванс по нему перечисляются обезличенными платежами на ЕНС (единый налоговый счет). Пополнить ЕНС на сумму налога можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в сервисе «Уплата налогов и пошлин» или платежным поручением на реквизиты ЕНС*. О том, как заполнить ПП на уплату налога через ЕНС, можно прочитать здесь. Примечание: в 2023 году бизнесмены могут платить налог и аванс по ЕСХН платежными поручениями на реквизиты ЕСХН. В этом случае платежка заменяет уведомление об исчисленных суммах и подавать последнее не нужно. Но действует такая возможность только в 2023 году. Также с 1 января 2019 года ИП и организации на ЕСХН обязаны уплачивать НДС и сдавать по нему отчетность. Платится НДС по двум основным ставкам: 10% и 20%. НДС от реализации можно уменьшить на налоговые вычеты по этому налогу. Если в результате образуется сумма к возврату, ее можно возместить из бюджета. Налог платится по итогам квартала до 28 числа каждого месяца. То есть за 1 квартал 2023 года НДС нужно будет оплатить 3 частями по ⅓ от суммы налога: до 28 апреля, до 28 мая и 28 июня. В рамках ст. 145 НК можно получить освобождение от уплаты НДС Другие платежи Страховые взносы за себя Взносы за себя ИП платят: до 31 декабря – фиксированные на ОПС и ОМС. В 2023 году сумму взносов составляет 45 842 руб. до 1 июля – взносы с дохода свыше 300 000 руб. Но не более 257 061 руб. Страховые взносы за сотрудников Платятся по общему тарифу – 30% в пределах базы по доходу 1 917 000 и 15,1% сверх нее. Есть льготы для определенных налогоплательщиков. НДФЛ за сотрудников Удерживается с дохода, полученного сотрудником, и перечисляется в бюджет по ставкам: 13% – с дохода до 5 000 000 руб.

15% – с дохода свыше 5 000 000 руб.

30% – с дохода сотрудника-нерезидента. Страховые взносы могут быть также уплачены через пополнение ЕНС в рамках обезличенного платежа или ПП на КБК страховых взносов. В случае оплаты ПП на КБК взносов не нужно подавать в ИФНС заявление о зачете для резервирования даты уплаты взносов. Указанные выше платежи с/х производитель может включить в состав расходов полностью. Совмещение с другими режимами Можно совмещать с ПСН. Нельзя совмещать с УСН и НПД Переход на ЕСХН Действующие организации могут должны подать уведомление по форме 26.1-1 до 30.06.2023 При переходе на ЕСХН с 2023 и 2024 гг. в уведомлении не нужно указывать долю доходов от с/х деятельности на 2021-2022 гг. Новые организации подают уведомление либо в общем пакете документов на регистрацию либо в течение 30 дней после нее. Форма уведомления приведена в приказе ФНС от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@ Отчетность Налоговая декларация Сдается раз в год. По авансовому платежу за полугодие отчетность не предусмотрена. Срок сдачи декларации до 25 марта. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@. Декларация по НДС Сдается ежеквартально – до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом и только в электронной форме по ТКС. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Уведомление об исчисленных сумма налога Сдается по итогам полугодия до 25 июля. Если авансовый платеж перечисляется в бюджет платежным поручением на конкретный КБК аванса по ЕСХН, то сдавать уведомление в 2023 году не нужно. С 2024 – обязательно. Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Заявление о зачете Направляется в ИФНС для резервирования даты уплаты страховых взносов. Делается это потому, что все платежи поступают на ЕНС обезличено и ИФНС не может понять, какой платеж на что перечислен. А для уменьшения аванса на страховые взносы, эти взносы должны быть оплачены в квартале, за который рассчитывается аванс. Заявление сдается по форме, утвержденной Приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Обратите внимание, этот документ можно направить в ИФНС только в электронной форме, подписанный электронной подписью. КУДиР Сдавать в налоговую не нужно, но она обязательна для представления по запросу проверяющих. В КУДиР те, кто применяет ЕСХН, ведут учет полученных доходов и расходов. Ведение КУДиР освобождает субъектов МСП от ведения бухучета. Форма КУДиР утверждена приказом Минфина от 11.12.2006 № 169н ККТ Обязательна для применения практически всеми организациями и ИП на ЕСХН. Перечень видов деятельности и оснований для неприменения ККТ приведен в п. 2 ст. 2 законе № 54-ФЗ 22.05.2003. Для бизнесменов в новых регионах действует отсрочка в применении онлайн-касс до 1 февраля 2025 года. А если регион к этому времени не будет готов к переходу на онлайн кассы, то отсрочку могут продлить до 1 февраля 2028 года

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Налог на профессиональный доход

Относительно новый режим налогообложения, получивший большую популярность среди физических лиц и ИП. Привлекателен он тем, что на нем самозанятые не сдают отчетность, не платят страховые взносы и не обязаны применять ККТ.

Применять НПД могут только физические лица или ИП. Организации перейти на этот режим не могут.

НПД доступен к применению во всех новых регионах РФ с 1 января 2023 года:

в Херсонской области введен в действие указом губернатора Херсонской области от 24.11.2022 № 173-у.

в Запорожской области введен в действие указом врио губернатора Запорожской области от 29.11.2022 № 22-у.

В ДНР введен в действие законом ДНР от 30.11.2022 № 427-IIНС.

В ЛНР введен в действие законом ЛНР от 30.11.2022 № 418-III.

Рассмотрим особенности применения режима в табличном формате.

Лимиты применения НПД Доход – не более 2.4 млн руб. Сотрудники по трудовому договору – запрещены Запрещенные виды деятельности Самозанятость нельзя применять в отношении деятельности по: Реализации подакцизных товаров (но на заказ их делать можно) и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Добыче и реализации полезных ископаемых.

Оказываемой в интересах других лиц по договорам комиссии, поручения, агентских договоров (кроме услуг по доставке с приемом платежей, если чек формируется на кассе продавца).

Оказания услуг своим бывшим работодателям, если с момента увольнения прошло менее 2-х лет.

Деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений (жилые – можно).

Деятельности по продаже недвижимости и транспортных средств Ставка по налогу Зависит от того, кому оказываются услуги: 4% (3% – пока действует налоговый бонус) – если доход получен от физических лиц.

6% (4% – пока действует налоговый бонус) – если доход получен от организаций и ИП. Ставки по налогам не подлежат изменению ни в большую, ни в меньшую сторону до 31.12.2028 Срок уплаты налога До 28 числа каждого месяца. Налог самостоятельно рассчитывает ИФНС и направляет самозанятому в приложение «Мой налог». Его остаётся только оплатить Другие платежи Обязательных платежей на НПД, кроме налога, нет. Но самозанятый может по своему усмотрению делать отчисления на ОПС и ОСС, но они не будут уменьшать налог, как, например, на УСН и ПСН Совмещение с другими режимами Нельзя ни с каким Переход на НПД Для перехода на НПД нужно зарегистрироваться в приложении Мой налог. ИП после перехода на НПД потребуется сняться с других режимов налогообложения, сдать необходимую отчетность по ним и оплатить налог Отчетность Для физических лиц на НПД отчетность не предусмотрена. ИП на НПД должны периодически сдавать отчетность в Росстат. Узнать, нужно ли ИП сдавать отчетность в Росстат в текущем году, можно на сайте ведомства ККТ Не нужна. Чеки самозанятые выставляют и направляют клиентам в приложении «Мой налог»

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