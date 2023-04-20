Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в ЕФС-1

Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

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Как исправить ошибки в ЕФС-1
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Общие правила

Существуют правила, которым нужно следовать, если в ЕФС-1 была обнаружена ошибка. При этом порядок исправления ошибки будет зависеть от того, какие сведения были указаны неверно: о трудовой деятельности сотрудника, его страховом стаже или начисленных взносах на травматизм.

Исправленные сведения подаются в территориальное отделение СФР.

По общим правилам для исправления неточностей, которые вы обнаружили сами, заполните корректировочную форму отчета ЕФС-1. В такой отчет в любом случае входит титульный лист. Вместе с ним нужно предоставить отдельные разделы ЕФС-1.

Также сотрудники СФР могут самостоятельно обнаружить ошибки в отчете и направить вам уведомление об их устранении. В таком случае у организации есть пять дней на исправление ошибки.

Проверка СФР: коды ошибок

При обнаружении ошибок СФР направляет в адрес компании уведомление и протокол, в котором содержится информация об ошибках и их существенности.

Например, «коды результата» 20 и 30 указывают на несущественность ошибок и несоответствий в поданном отчете. ЕФС-1 в этом случае считается принятым. Однако, если были обнаружены ошибки с кодом 30, то придется перепроверить данные и подать уточненные сведения в течение пяти дней.

Код 50 говорит о серьезной ошибке, которая требует исправления. При получении такого протокола отчет считается не принятым. То есть нужно будет пересдать ЕФС-1.

Все коды результатов и проверок указаны в приложениях 4 – 7 к постановлению Правления ПФ от 31.10.2022 № 246п.

Например, код «50» указывается, если в отчете обнаружены такие ошибки как:

  • ИНН из одних нулей (код ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.14).

  • ИНН не соответствует сведениям о страхователе (код ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2).

  • СНИЛС из одних нулей (код ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.15).

Чтобы сдавать отчетность без ошибок, воспользуйтесь сервисом для отправки отчетности в электронном виде СБИС. В программу встроен специальный помощник по заполнению отчетов. Кроме того сервис сам заполняет поля, которые рассчитываются из предыдущих отчетов.

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Как исправить ошибки в подразделе 1.1

При исправлении ошибок по трудовой деятельности в составе отчета нужно подать подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 1 раздела 1 ЕФС-1.

Если нужно отменить ранее предоставленные сведения по сотруднику, то пропишите в строке корректировочного отчета все первоначальные сведения, а в поле «признак отмены» поставьте знак «Х».

Если есть необходимость корректировки ранее предоставленных сведений, а не их полной отмены, то сначала отмените ранее заведенную запись, также указав в графе 11 признак «Х», а затем в следующей строке укажите верные данные.

В подразделе 1.1 также указываются сведения о выборе способа ведения трудовой книжки. Если нужно исправить дату подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки или предоставлении сведений о трудовой деятельности, то в строке с данными укажите дату, которая была в первоначальном отчете, а в графе 11 проставьте знак «Х». А в следующей строке укажите уже правильную дату подачи заявления.

Если же сотрудник не подавал заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, а графа «Дата подачи заявления...» была ошибочно заполнена, то в корректирующем отчете нужно указать ранее проставленную дату и поставить знак «Х» в поле «Признак отмены».

Таким образом, исправляются любые ошибки в этом разделе, например, если была допущена ошибка в имени или фамилии сотрудника, в формулировке основания увольнения или приема на работу и т. д.

Как исправить ошибки в подразделе 1.2

Если организация указала неверные сведения в подразделе 1.2 раздела 1 ЕФС-1, то, помимо указанного раздела, в корректировочную форму войдет подраздел 1. Если ошибки в этом разделе затрагивают сведения на сотрудников с особыми условиями труда, то также подается подраздел 2 раздела 1 отчета ЕФС-1.

В таком случае можно выбрать один из типов формы «Корректирующая» или «Отменяющая» и указать это в поле «Тип сведений» знаком «Х».

Соответственно, если нужно исправить данные в подразделе 2 раздела 1 отчета ЕФС-1, то также следует выбрать тип формы – «Корректирующая» или «Отменяющая» и отметить в нужном поле «Х».

В один отчет ЕФС-1 не могут включаться одновременно типы форм «Исходная» и «Корректирующая» по одному и тому же лицу за один и тот же период.

Как исправить ошибки в разделе 2

Можно ошибиться и указать неверные сведения по взносам на травматизм в разделе 2 отчета ЕФС-1. Если такие ошибки привели к занижению суммы взносов к уплате, то сдайте уточненные сведения.

В корректировочной форме укажите номер корректировки «001», «002» и т.д., а также код отчетного периода и год, за который подаются корректирующие сведения.

Если ошибки в разделе 2 отчета ЕФС-1 не занижают сумму взносов, то уточненные сведения можно не подавать.

А избежать ошибок поможет специальный сервис для сдачи электронной отчетности СБИС. Подача электронной отчетности станет делом нескольких минут. Система следит, чтобы цифры сходились не только в одном документе, но и между разными отчетами так, как этого требуют госорганы. В систему уже заложены все актуальные соотношения, по которым отчеты проверяют сами госорганы.

Сдавайте отчетность с первого раза

Ответственность

Так как форма ЕФС-1 содержит в себе данные, которые относятся к нескольким видам взносов и сведений о сотрудниках, то и ответственность зависит от того, в каком разделе были допущены ошибки.

Так, за серьезные ошибки в подразделе 1.1 раздела 1 должностное лицо компании могут оштрафовать по ст. 15.33.2 КоАП. Такая же ответственность грозит должностному лицу при непредоставлении или несвоевременном предоставлении подразделов 1.2 и 2 раздела 1 ЕФС-1.

За несоблюдение электронной формы отчета на компанию может быть наложен штраф в размере 1 000 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

При предоставлении неверных сведений и других ошибок по разделу 2 ЕФС-1, штрафовать будут по нормам ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. В частности, такой штраф составит 5% отсуммы начисленных за последние 3 месяца страховых взносов на травматизм. Должностное лицо может быть привлечено к ответственности по ст. 15.33 КоАП и оштрафовано на сумму от 300 до 500 руб.

Когда не будет штрафов

Нормами ст. 24 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ предусмотрена возможность освобождения от штрафов. Компанию не привлекут к ответственности в случае, если:

  • Корректировка подана до того, как СФР выявил ошибки и сообщил об этом, а сумма недоимки и пени были оплачены раньше подачи уточненных сведений.

  • Корректировка подана за период выездной проверки в случае, если в рамках такой проверки ошибка и недоплата не были обнаружены.

С ЕФС-1 отлично справится программа, которая автоматически все проверит до того, как направит отчетность в СФР.

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Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в ЕФС-1

Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

Как исправить ошибки в ЕФС-1

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