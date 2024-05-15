Обязательная маркировка для товаров на маркетплейсах: инструкция для селлеров

Маркировка обязательна не только для продавцов на офлайн-точках, но и для тех, кто торгует своим товаром через маркетплейсы. Рассказываем об особенностях маркировки товаров, которые продают через онлайн-площадки.

Какие товары подлежат обязательной маркировке

На данный момент обязательно маркировать нужно следующие товары:

пиво и слабоалкогольную продукцию;

безалкогольные напитки;

молочную продукцию;

упакованную воду;

лекарства;

табак;

товары легкой промышленности;

обувь;

шубы;

медицинские изделия;

духи и туалетную воду;

шины и покрышки;

фототехнику;

биологически активные добавки;

антисептики;

кресла-коляски;

икру осетровых и лососевых рыб.

Почти все эти товары продаются и на маркетплейсах. Запрещено реализовывать через онлайн-площадки алкогольную продукцию и табак.

Поэтому все селлеры, продающие товары из списка выше, должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК».

Что грозит за нарушение правил маркировки

Продавать продукцию, подлежащую обязательной маркировке, без маркировки — нарушение законодательства. За это грозит штраф:

для физических лиц — до 4 000 рублей;

для должностных лиц — до 10 000 рублей;

для юридических лиц — до 300 000 рублей.

За нарушения в крупном или особо крупном размере наказание может дойти до лишения свободы сроком на 3 года.

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Обязательная маркировка и маркетплейсы

На онлайн-площадках за маркировку товара несет ответственность селлер. Маркетплейс выполняет роль комиссионера или агента, то есть не должен сканировать коды маркировки на каждом этапе движения продукции.

Маркетплейсы передают данные о маркированных товарах при торговле по схеме FBO. Если торговля осуществляется со склада продавца (по FBS), то маркетплейс данные в «Честный ЗНАК» не передает — это задача продавца.

Как производителям и импортерам начать работу с маркировкой

Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК». Закажите в системе коды маркировки, распечатайте для каждого товара и разместите на упаковке. Введите товар в оборот — в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Создайте универсальный передаточный документ (УПД) для следующего участника цепочки реализации товара — оптовой или розничной компании.

Как розничным продавцам начать работу с маркировкой

Розничному продавцу уже не нужно самостоятельно закупать коды маркировки — он получает их от оптовой компании, изготовителя или импортера.

Но он все равно должен:

подтвердить приемку товара в системе ЭДО и проверить УПД от поставщика;

в некоторых случаях — выводить товар из оборота.

Как работать с маркированным товаром на маркетплейсах

Порядок работы с маркировкой в каждом отдельном маркетплейсе немного отличается. Рассмотрим основные — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

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Как работать с маркировкой на Wildberries

При продаже на площадке товара, подлежащего обязательной маркировке, на упаковке обязательно должен быть DataMatrix-код — это условие маркетплейса для приемки товара на склад. Иначе товар не будет принят. Это относится и к системе продаж по FBO, и по FBS.

Как необходимо действовать:

При FBS — отгрузите товар покупателю, при FBO — сделайте поставку на склад маркетплейса. Сотрудники маркетплейса сканируют коды маркировки. После получения информации в личном кабинете WB о продаже товара выведите его из оборота в системе «Честный ЗНАК» — это делает селлер в течение трех дней с даты продажи.

Как работать с маркировкой на Ozon

Здесь условие такое же, как на Wildberries — на упаковке товара должен быть код маркировки, иначе его не примут на складе. Но когда предоставлять коды маркировки, зависит от схемы сотрудничества.

Схема сотрудничества FBS и realFBS

Когда вы собираете поставку на маркетплейс, в личном кабинете Ozon Seller укажите коды маркировки товаров. Когда сборка завершится, то статус заказа меняется на «Ожидает отгрузки».

При указании ошибочного кода сборку можно будет закончить, но отредактировать код нельзя. Система сама подскажет вам, что нужно исправить. Например, если в коде оказались лишние символы, возможно, вы использовали пробел или кириллицу, а в коде должны быть только цифры, буквы латинского алфавита и символы !”%&’()*+,-./_:;=<>?.

В этом случае не отменяйте заказ, но внимательно вводите код маркировки для вывода товара в системе «Честный ЗНАК».

При данной схеме вывод товара в системе делает селлер.

Схема сотрудничества FBO

В этом случае у селлера не будет разрешения на поставку, пока Ozon не получит коды маркировки.

Что нужно делать селлеру:

Оформите заявку на поставку в личном кабинете. Если в поставке есть товар с маркировкой, вам придет уведомление. Сгенерируйте УПД для передачи кодов маркировки маркетплейсу. Маркированный и немаркированный товар подавайте в разных УПД. Отправьте электронное письмо на адрес markirovka@ozon.ru. В нем укажите:

номер УПД;

номер заявки на поставку;

номер отгрузки в системе «Честный ЗНАК»;

планируемые дату и время отгрузки.

4. Получите подтверждение поставки от маркетплейса.

5. Передайте информацию о транспортном средстве и загрузите пропуск на склад с сайта.

6. Нанесите траспортные этикетки на коробки с маркированным товаром.

Выводить товар из оборота селлеру не нужно — это делает сам маркетплейс во время пробития чека.

Все необходимые данные для продавца будут содержаться в отчете по продажам. В нем не указывают код маркировки, но его можно найти в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Это может быть полезно, например, чтобы проверить, что маркетплейс вывел товар из оборота и документы в порядке.

Как работать с маркировкой на Яндекс Маркете

Яндекс Маркет тщательно следит за маркировкой товара — за отсутствие маркировки товар скроют с витрины.

Алгоритм работы зависит от схемы доставки.

Схема доставки DBS и FBS

Что нужно сделать:

Отсканируйте коды маркировки перед сборкой и упаковкой. Введите коды в личном кабинете на маркетплейсе. Укажите коды на странице заказа или в блоке «Состав заказа». Переведите заказ в статус «Готов к отгрузке» или «Передан службе доставки». Если сроки отгрузки будут нарушены, то Яндекс Маркет понизит индекс качества магазина. Выведите проданные товары из оборота в личном кабинете «Честного ЗНАКа» по причине «Продажа по образцам, дистанционный способ продажи».

Схема доставки FBY

Что нужно сделать:

Сделайте поставку маркированных товаров на склад, сотрудники маркетплейса их отсканируют. Продавец передает Маркету коды маркировки сначала в заявке на поставку, затем в УПД — не позднее чем за 24 часа до приезда товаров. Отследите результат сканирования в личном кабинете. Товар с нечитаемым кодом или без кода необходимо забрать со склада — их площадка не примет. Сформируйте отчет по проданным товарам за период. Обычно Яндекс Маркет сам выводит товары из оборота в момент печати чека. Если маркетплейс не вывел проданный товар из оборота, продавец должен сделать это сам в течение трех рабочих дней.

Работу с маркировкой можно полностью автоматизировать с помощью партнера компании «Бизнес Легко» — СБИС. Все шаги: от выбора оборудования для работы с маркированным товаром до подключения электронного документооборота. Сервис отлично подойдет для производителя, импортера, оптового и розничного продавца. Достаточно один раз задать маршрут для документов, и система доставит их каждому исполнителю: кладовщику, бухгалтеру, менеджеру. А если возникнут вопросы, круглосуточная поддержка всегда придет на помощь.

Ускорить процессы поможет мобильное приложение — в нем можно быстро проверить коды в поступлении или наполнить ими документ отгрузки даже без интернета. Используйте ТСД или смартфон, чтобы сканировать коды.

Маркировка товаров коснулась не только офлайн-торговли. За маркировкой товара на маркетплейсах тоже тщательно следят. Не нарушайте порядок работы с маркированными товарами, чтобы не платить потом внушительные штрафы.

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