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Бизнес легко
Онлайн-кассы

Разобрали виды онлайн-касс для бизнеса. И сделали гайд в помощь, чтобы избавить вас от мук выбора

Когда только открываешь бизнес, сложно со многим. В том числе с выбором онлайн-кассы. Боишься, что купишь не ту, отдашь кучу денег, а аппарат медленно печатает чеки — и очередь из покупателей бунтует. Или нужно быстро отчитаться за проданную бутылку пива, а касса такая: «Я не умею». Рассказываем, как выбрать кассовую технику, чтобы потом не пришлось мучаться.
Разобрали виды онлайн-касс для бизнеса. И сделали гайд в помощь, чтобы избавить вас от мук выбора
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Привет, я Роман Москаленко, руководитель отдела продаж кассовой техники и автоматизации «Бизнес легко». Мы помогаем бизнесу работать проще: внедряем системы учета, настраиваем электронный документооборот и подключаем торговое оборудование.

Владельцы бизнеса часто не знают, какую онлайн-кассу подобрать. На рынке есть много вариантов: стационарные, мобильные, облачные. Пока разберешься, что к чему, с ума сойдешь. Я решил помочь предпринимателям и рассказал, чем онлайн-кассы отличаются друг от друга и на что обратить внимание при выборе оборудования.

Какие виды онлайн-касс бывают

Чтобы работать по закону и не получать штрафы после проверки налоговиков, бизнес должен установить онлайн-кассу. Выбрать можно из четырех вариантов. 

1. Фискальный регистратор. Это устройство, которое подключают к компьютеру или планшету с кассовой программой. Он подходит магазинам с большим потоком клиентов, например супермаркетам. При выборе фискального регистратора нужно проверить, можно ли его интегрировать с рабочей системой учета, — это можно сделать у разработчика программы. Иначе аппарат будет просто стоять на кассе и собирать пыль :)

Фискальные регистраторы бывают с матричным и термопринтером. В магазин с большим потоком посетителей лучше выбрать второй вариант: он быстрее печатает чеки, а значит, поможет обслужить больше клиентов

2. Автономная касса. Один из самых простых вариантов онлайн-касс, который похож на калькулятор с небольшим дисплеем. Касса работает по Wi-Fi или с помощью сим-карты — ее не нужно подключать к компьютеру. Она подходит небольшим компаниям и тем, кто продает товары на улице или доставляет их.

Автономная касса очень компактная и легкая. Аппарат легко поместится в карман курьера, и он сможет получить оплату во время доставки

3. Смарт-терминал. Он похож на автономную кассу, которую улучшили. У терминала есть сенсорный экран, доступ в интернет и большой объем встроенной памяти — аппарат не зависнет, даже если у вас большой список товаров. Умную кассу можно поставить в магазине с любым потоком клиентов: на дисплее удобно забивать позиции и быстро печатать чеки. В некоторых моделях есть эквайринг — покупатели могут расплачиваться картой или по QR-коду.

Разобраться в интерфейсе будет несложно: он напоминает привычный смартфон или планшет

4. Облачная касса. Это аналог стационарной кассы, только стоит она не в торговой точке предпринимателя, а в защищенном дата-центре. Продавцы подключаются к кассе удаленно и проводят платежи — клиент получает электронный чек. Такой вариант подходит онлайн-магазинам и службам доставки.

Если покупаете онлайн-кассу с рук, проверьте, снята ли она с учета. Это можно сделать на сайте ФНС — введите модель аппарата и его заводской номер.

Если касса все еще зарегистрирована в налоговом органе, вы не сможете выбивать чеки. Чтобы это исправить, придется связываться с бывшим владельцем — он должен снять ее с учета в личном кабинете ФНС или прийти с заявлением в ведомство, — Роман Москаленко,  руководитель отдела продаж кассовой техники и автоматизации «Бизнес легко».

Подключим и проведем установку онлайн-кассы

Разберемся в вашем деле, подберем конфигурацию именно для ваших задач. Подберем дополнительное оборудование. Привезем, установим и настроим

Зачем нужен фискальный накопитель

Чтобы хранить все кассовые чеки и отправлять их в Федеральную налоговую службу для проверки, нужен фискальный накопитель.

Он идет в комплекте с онлайн-кассой и бывает двух видов — на 15 и 36 месяцев. Выбор зависит от налогового режима и вида бизнеса.

  • Если компания работает на общей системе налогообложения, занимается сезонной торговлей или продает алкоголь, подойдет накопитель на 15 месяцев.

  • Если бизнес работает на упрощенке, стоит выбрать накопитель на 36 месяцев.

Важно следить за сроком службы фискального накопителя и вовремя его менять, иначе касса перестанет работать — прощай, выручка.

Аппарат с новым фискальным накопителем нужно перерегистрировать в ФНС в течение 30 дней. Если не уложиться в срок, налоговая оштрафует компанию на сумму до 10 000 тысяч рублей или снимет кассу с учета, — Роман Москаленко,  руководитель отдела продаж кассовой техники и автоматизации «Бизнес легко».

Как подобрать онлайн-кассу

Чтобы не купить кота в мешке, при выборе онлайн-кассы нужно учитывать ряд критериев. Так аппарат будет решать задачи бизнеса и облегчит работу сотрудникам.

  • Поток клиентов. Магазинам с большим количеством покупателей можно выбрать фискальные регистраторы: они быстро печатают чеки, и на кассе не скопится очередь из недовольных клиентов. Торговым точкам, у которых не больше 300 покупателей в сутки, стоит присмотреться к автономным кассам и смарт-терминалам.

  • Вид бизнеса. Если компания занимается онлайн-продажами или делает много доставок, ей подойдут смарт-терминалы или автономные кассы: их легко взять с собой. С обслуживанием в маленьком магазине у дома справятся автономные кассы, а в кафе и ресторанах — фискальные регистраторы.

  • Маркировка товаров. Организации, которые продают одежду, алкоголь, табачную или молочную продукцию, могут купить смарт-терминалы или фискальные регистраторы. Они упрощают работу с маркировкой — автоматически отправляют данные о продажах в ЕГАИС, Меркурий и «Честный знак».   

  • Техподдержка. Если у кассы произойдет сбой в системе, понадобится помощь специалистов. Чтобы работа не встала и неисправность можно было быстро устранить, выбирайте тех продавцов онлайн-касс, у которых есть круглосуточная техподдержка.

Если трудно определиться с выбором и не хочется тратить время на поиски — пишите, мы поможем.

  1. Подберем онлайн-кассу для маленького магазина или крупной сети с курьерской службой.

  2. Интегрируем оборудование с кассовой программой и системой учета.

  3. Зарегистрируем онлайн-кассу в налоговой.

  4. Обучим сотрудников работе с кассой.

А у вас есть сложности при выборе онлайн-кассы? Как вы думаете, онлайн-кассы облегчают работу или из-за них налоговая не спускает с вас глаз?

Подключим и проведем установку онлайн-кассы

Разберемся в вашем деле, подберем конфигурацию именно для ваших задач. Подберем дополнительное оборудование. Привезем, установим и настроим

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