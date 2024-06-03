Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.

Любой бизнес начинается с выбора системы налогообложения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно досконально знать законодательство и понимать, какая система налогообложения подходит конкретному бизнесу и нише. Есть нюансы в выборе налогового режима для работы с товарами, которые подлежат обязательной маркировке.

Какие товары сейчас подлежат обязательной маркировке

Напомним список товаров, который следует маркировать:

пиво и слабоалкогольная продукция;

безалкогольные напитки;

молочная продукция;

упакованная вода;

лекарства;

табак;

товары легкой промышленности: рубашки, свитера, пальто, куртки и другая одежда;

обувь;

шубы;

медицинские изделия;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

фототехника;

биологически активные добавки;

антисептики;

кресла-коляски;

икра осетровых и лососевых рыб.

Для того чтобы вести бизнес и соблюдать законодательство, предприниматели, работающие в данных нишах, должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и передавать сведения через систему ЭДО. Для некоторых категорий также необходимо передавать сведения о выводе из оборота в объемно-сортовом учете через ЭДО, для других — отчитываться о продаже в розницу каждой единицы товара. Для этого нужно сканировать DataMatrix код на кассе с помощью 2D-сканера. Касса передает сведения ОФД, а ОФД, в свою очередь, отправляет их в ГИС МТ «Честный ЗНАК».

Узнать, какие требования по маркировке предъявляются к вашему товару, можно на сайте честныйзнак.рф.

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Какие товары, подлежащие обязательной маркировке, нельзя продавать на патенте

Согласно закону от 29.09.2019 № 325-ФЗ и п. 1 ч. 3 ст. 346.43 НК, на патенте запрещено продавать шубы, изделия из меха, обувь и лекарства с маркировкой.

Также предпринимателям на ПСН нельзя продавать маркированную подакцизную продукцию, например, табачные изделия. Если вы планируете открытие магазина обуви, бутика верхней одежды с ассортиментом шуб или аптеки, выбирайте другой налоговый режим, например, общую систему налогообложения или упрощенку.

Можно ли продавать другие товары с обязательной маркировкой на патенте

Для остальных категорий товаров нет ограничений — можно работать на патенте, но есть важное условие: нужно соблюдать остальные требования к ПСН.

К таким требованиям относится торговая площадь не более 150 кв. м., годовой оборот до 60 млн рублей, у компании не больше 20 транспортных средств и штат сотрудников, не превышающий 15 человек. Кроме того, региональное законодательство может ввести дополнительные ограничения для использования патентной системы налогообложения.

Есть отдельные разъяснения по продаже шин и одежды: согласно письмам Минфина данные товары можно продавать на патенте. Для шин есть письмо Минфина от 21.04.2021 № 03-11-11/30230, для одежды — письмо от 26.01.2021 № 03-11-11/4293.

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Как совместно продавать маркированный и немаркированный товар на одной торговой точке

Когда на точке есть разный ассортимент, часть из которого подлежит обязательной маркировке, а часть — пока нет, можно совмещать разные налоговые режимы. Об этом говорится в письме Минфина от 11.02.2021 № 03-11-11/9101. Но важно помнить, что при этом следует вести раздельный учет доходов и расходов.

Таким образом, нужно внимательно и досконально изучать законодательство, чтобы не нарушать его и не получать штрафы. Выбирайте подходящую систему налогообложения и используйте сервисы, которые автоматизируют работу — так вы будете уверены, что бизнес в безопасности!

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