₽ Заказать рекламу
Бизнес легко
ПСН

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.
Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Любой бизнес начинается с выбора системы налогообложения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно досконально знать законодательство и понимать, какая система налогообложения подходит конкретному бизнесу и нише. Есть нюансы в выборе налогового режима для работы с товарами, которые подлежат обязательной маркировке.

Какие товары сейчас подлежат обязательной маркировке

Напомним список товаров, который следует маркировать:

  • пиво и слабоалкогольная продукция;

  • безалкогольные напитки;

  • молочная продукция;

  • упакованная вода;

  • лекарства;

  • табак;

  • товары легкой промышленности: рубашки, свитера, пальто, куртки и другая одежда;

  • обувь;

  • шубы;

  • медицинские изделия;

  • духи и туалетная вода;

  • шины и покрышки;

  • фототехника;

  • биологически активные добавки;

  • антисептики;

  • кресла-коляски;

  • икра осетровых и лососевых рыб.

Для того чтобы вести бизнес и соблюдать законодательство, предприниматели, работающие в данных нишах, должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и передавать сведения через систему ЭДО. Для некоторых категорий также необходимо передавать сведения о выводе из оборота в объемно-сортовом учете через ЭДО, для других — отчитываться о продаже в розницу каждой единицы товара. Для этого нужно сканировать DataMatrix код на кассе с помощью 2D-сканера. Касса передает сведения ОФД, а ОФД, в свою очередь, отправляет их в ГИС МТ «Честный ЗНАК». 

Узнать, какие требования по маркировке предъявляются к вашему товару, можно на сайте честныйзнак.рф.

Легкая работа с маркированным товаром с «Бизнес-легко»: все функции в одном окне, интеграция с любой учетной системой и техподдержка 24/7 — вы будете спокойны за свой бизнес! 

  • Выберем и доставим необходимое оборудование.

  • Осуществим регистрацию на портале честныйзнак.рф.

  • Создадим электронную подпись, установим необходимое программное обеспечение и проведем регистрацию. Поможем продавцам в учете товарных остатков, печати этикеток, наполнении товарного каталога, а производителям — в присоединении к системе GS1 и получении GTIN.

  • Настроим процесс обмена данными и проведем тренинги.

  • Подключим электронный документооборот с партнерами.

Узнать подробнее

Какие товары, подлежащие обязательной маркировке, нельзя продавать на патенте

Согласно закону от 29.09.2019 № 325-ФЗ и п. 1 ч. 3 ст. 346.43 НК, на патенте запрещено продавать шубы, изделия из меха, обувь и лекарства с маркировкой.

Также предпринимателям на ПСН нельзя продавать маркированную подакцизную продукцию, например, табачные изделия. Если вы планируете открытие магазина обуви, бутика верхней одежды с ассортиментом шуб или аптеки, выбирайте другой налоговый режим, например, общую систему налогообложения или упрощенку.

Можно ли продавать другие товары с обязательной маркировкой на патенте

Для остальных категорий товаров нет ограничений — можно работать на патенте, но есть важное условие: нужно соблюдать остальные требования к ПСН.

К таким требованиям относится торговая площадь не более 150 кв. м., годовой оборот до 60 млн рублей, у компании не больше 20 транспортных средств и штат сотрудников, не превышающий 15 человек. Кроме того, региональное законодательство может ввести дополнительные ограничения для использования патентной системы налогообложения.

Есть отдельные разъяснения по продаже шин и одежды: согласно письмам Минфина данные товары можно продавать на патенте. Для шин есть письмо Минфина от 21.04.2021 № 03-11-11/30230, для одежды — письмо от 26.01.2021 № 03-11-11/4293.

Полное сопровождение и настройка работы с маркированным товаром от «Бизнес-легко»: подберем оборудование, настроим работу с системой «Честный знак» и подключим ЭДО с контрагентами.

Как совместно продавать маркированный и немаркированный товар на одной торговой точке

Когда на точке есть разный ассортимент, часть из которого подлежит обязательной маркировке, а часть — пока нет, можно совмещать разные налоговые режимы. Об этом говорится в письме Минфина от 11.02.2021 № 03-11-11/9101. Но важно помнить, что при этом следует вести раздельный учет доходов и расходов.

Таким образом, нужно внимательно и досконально изучать законодательство, чтобы не нарушать его и не получать штрафы. Выбирайте подходящую систему налогообложения и используйте сервисы, которые автоматизируют работу — так вы будете уверены, что бизнес в безопасности!

Маркировка, ЕГАИС, Меркурий

Оформляйте документы как обычно, а мы отчитаемся за вас. Работаем со всеми системами маркировки

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8K3Me9

Начать дискуссию

Алина Шереметьева

Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?

Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

⚡ В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК

Обнародованы поправки в НК с 2025 года с прогрессивной шкалой по НДФЛ, новыми лимитами по УСН и т. д., разработанные Минфином.

Интернет и IT

Хакеры атакуют магазины «Верный»

Сеть «Верный» перестала принимать онлайн-заказы и оплату по карте.

1

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

Женщинам с двумя детьми хотят сократить на час рабочую неделю

Мамы двух и более детей будут работать 39 часов в неделю, что позволит им проводить с семьей больше свободного времени.

2
Айрат Хаматов

Сколько денег забирать из бизнеса?

Это очень частый вопрос в моей практике.

Сколько денег забирать из бизнеса?
Отпуска

Цифра дня. Про подработку

Многие россияне подрабатывают в отпуске ради дополнительного дохода.

Цифра дня. Про подработку

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бизнес легко
ПСН

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте
Банкротство

Блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

Арбитражный суд принял заявление Елены Блиновской о банкротстве. Обращение блогер подала из СИЗО.

1С:Сервистренд
Маркировка товаров

Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса

Большое количество нововведений связано с обязательной маркировкой: добавляются новые продуктовые группы, проводятся эксперименты по маркировке разных товаров. Чтобы помочь предпринимателям разобраться в этом потоке информации, составили — календарь-шпаргалку, который позволит быстро и легко ориентироваться в актуальных законодательных требованиях. 

Календарь по маркировке товаров 2024-2025 год: шпаргалка для бизнеса
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При неуплате вывозных таможенных пошлин экспорт считается незаконным и ставку НДС 0% применять нельзя

Для подтверждения ставки НДС при экспорте нужно сдать электронный реестр, в котором указывают данные таможенной декларации. Если ее нет, то нет и ставки НДС 0%.

Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект с изменениями в налоговую систему

Кабмин направил в Госдуму пакет законов, которые изменят налоговую систему РФ с 2025 года.

Государственные ведомства

С 8 июня — новые основания для отказа в госрегистрации прав на недвижимость

Росреестр изменил порядок выездного приема и курьерской доставки документов для регистрации прав на недвижимость.

Разборы законов

1 307
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговая помощь
Ведение бизнеса

Путешествие по островкам налоговых льгот: республика Мордовия

Продолжаем путешествие по захватывающим налоговым оазисам России, и сегодня наш маршрут ведет нас в удивительную Республику Мордовия — волшебное место, в котором сочетаются древняя история, красивая природа и современные технологии.

Путешествие по островкам налоговых льгот: республика Мордовия
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Каждый гражданин, пострадавший от незаконного уголовного преследования, имеет право на возмещение как имущественного, так и морального вреда. Но легко ли такую компенсацию получить и что для этого необходимо? Разбираемся с законом и судебной практикой.

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода
Пользователи интернета

«Додо Пицца» будет судится с Telegram

Компания «Додо Пицца» хочет забрать телеграм-канал под названием Dodo Pizza, а также изменить условия использования мессенджера, чтобы юзеры не могли устанавливать в качестве ников названия известных брендов.

7
Уведомление по ЕНП

Налоговики хотят пояснения от компаний, которые не сдают ЕНП-уведомления. Опрос

При начислении и выплате зарплаты организации должны сдавать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

Кадры

Глава РАН: проблема кадров связана с ЕГЭ и школьной подготовкой

Школьники и преподаватели все больше ориентированы на то, как подготовиться к ЕГЭ. Но пока что действующая система образования не использовала все механизмы, поэтому отменять единый экзамен было бы преждевременным решением.

7
Платформа ОФД
Страховые взносы и ПСН

Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году ИП, которые работают на патенте (ПСН), как и прежде, могут уменьшать его стоимость на страховые взносы. Рассказываем, по каким правилам производится уменьшение.

Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

Интересные материалы

Бесплатно с Налоги, взносы, пошлины

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс