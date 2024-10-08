В первую очередь, внедрение международного электронного документооборота позволяет сэкономить время и расходы на доставку документов. Если отправлять документы курьерской службой, то стоимость может варьироваться от 3–4 тысяч за документ, а срок доставки — минимум 2–3 дня. Чаще всего нужно отправлять пакет документов. Почтовая отправка может обойтись дешевле, но займет до месяца или дольше времени.

Например, для транспортно-экспедиционной компании с частыми перевозками и большим объемом документов за квартал или год сумма расходов будет значительной.

С помощью МЭДО также: