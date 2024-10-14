Маркировка остатков товаров в 2024 году в «Честном ЗНАКе»

Какие товары подлежат маркировке Честный знак в 2024 году
Специальный цифровой код товара — гарантия качества и подлинности продукции для потребителя. «Честный ЗНАК» (ЧЗ) — это государственная система маркировки, благодаря которой государство борется с контрафактом и некачественными аналогами. По уникальному коду можно отследить информацию о продукте: дату изготовления, пищевую ценность, срок годности и т.п.
То есть обязательная маркировка — это процедура нанесения опознавательного знака для последующей фиксации всех этапов существования товара. Маркировка действует в отношении продукции, для которой Правительство установило соответствующие требования.
В 2024 году году список товаров, для которых обязательны коды маркировки, значительно расширен. Выделим основные позиции, которые законодательство добавило в перечень:
Товары легкой промышленности (постановление Правительства от 13.11.2023 № 1899), а именно:
мужские рубашки и женские блузы;
спортивные костюмы;
вещи из фетра, нетканки и искусственного меха;
некоторые виды спецодежды;
аксессуары: галстуки, платки, шарфы;
пальто, куртки, жакеты, комбинезоны, ветровки и т. д.
Правила маркировки новых групп товаров легкой промышленности начали действовать с 1 апреля 2024 года. До 1 октября 2024 года нужно было внести описания продукции и заказать коды на товарные остатки. До 1 ноября 2024 года — ввести в оборот.
Важно: с 1 ноября 2024 года опция «Маркировка остатков» в сервисе «Честный ЗНАК» будет недоступна. Изучить полный список товаров можно на официальном сайте ГИС МТ в разделе «Маркировка товаров легкой промышленности».
Маркируйте продукцию в 2024 году в соответствии с обновленными правилами, а в случае сомнений, задайте интересующие вопросы специалистам Бизнес Легко. Поможем найти лучшую для вас онлайн-кассу и избежать санкций за продажу товаров без маркировки.
Молочная продукция (постановление Правительства от 27.05.2024 № 674). С 1 сентября 2024 года обязательна маркировка для фермеров (КФХ и СПК).
Безалкогольные напитки. Маркировка всех видов безалкогольных напитков, в том числе соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье, в кегах, Tetra Pak и прочих видах упаковок.
Слабоалкогольные напитки и пиво (постановление Правительства от 27.05.2024 № 678). Маркировать следует напитки и пиво в алюминиевых банках и других формах упаковки.
Медицинские изделия, средства реабилитации (постановление Правительства от 31.05.2024 № 744). Маркировке подлежат трости, протезы, томографы, памперсы и пеленки для взрослых.
Велосипедные рамы и велосипеды (постановление Правительства от 23.05.2024 № 645).
БАДЫ и антисептики (постановления Правительства от 31.05.2023 № 886, от 30.05.2023 № 870).
Ветпрепараты и корма (постановление Правительства от 27.05.2024 № 674).
Код маркировки товара: что это и как выглядит
Маркировка представляет собой цифровую последовательность в виде двухмерного штрихового кода — DataMatrix. Внешне схож с QR-кодом.
По сути, с помощью кодов маркировки можно получать сведения о продукции и ее передвижении между участниками рынка. Криптозащита обеспечивает безопасность: код подделать нельзя. Числовая комбинация формируется при регистрации товара в системе «Честный ЗНАК».
Коды маркировки наносят на каждую единицу товара и направляют в «Честный ЗНАК» данные о вводе в оборот, выводе из оборота, перемещениях между участниками оборота.
Регистрация в «Честном ЗНАКе» — обязательное условие для всех участников товарооборота, чья продукция попадает под требования законодательства. А чтобы понять, нужно ли маркировать товар, следует найти его код — ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, после чего сверить данные кода с тем, что указан в перечне товаров, подлежащих маркировке.
ТН ВЭД ЕАЭС — код, применимый для импортеров по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Зарубежные товары, проходящие через границу РФ, должны иметь код ТН ВЭД ЕАЭС.
ОКПД 2 — код, применимый для производителей по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
Как проверить маркировку по коду ТН ВЭД или ОКПД2
Идентификация товара осуществляется на стадии его подтверждения. Коды ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД-2 указываются в документах о сертификации.
Как определить товарный код:
Изучите документацию. Коды представлены в Сертификате соответствия товара (поле 9) и Декларации о соответствии (поле 5).
Проверьте код ТН ВЭД на сайте «Честный ЗНАК» в графе «Проверка товара на обязательность маркировки».
Подберите код собственноручно, рассмотрев основные принципы классификации товара. Федеральная таможенная служба публикует подробную информацию относительно классификации товаров. Один и тот же продукт в зависимости от составляющих может относиться к разным разделам Классификатора ТН ВЭД. Проверяйте код с помощью поиска в онлайн-классификаторе.
Закажите решение по классификации продукции у Федеральной таможенной службы (на официальном сайте либо через «Госуслуги»). Но учитывайте, что срок изготовления документа — до 90 дней.
Обратитесь к специалистам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью и оформлением деклараций — они также помогут найти ТН ВЭД.
Важно: зачастую продавцы и производители замечают расхождения в кодах. Согласно одной классификации товары подлежат маркировке в 2024, согласно второй — нет. ФНС разъясняет: приоритет имеют коды маркировки ТН ВЭД ЕАЭС.
Сроки маркировки остатков
Прежде чем ввести обязательную маркировку на определенный товар, государство проводит эксперимент: исследует ключевые моменты работы с товарной группой и маркировкой на каждом этапе: от производителя до покупателя. Но у всех участников рынка могут быть товарные остатки.
Сейчас нужно провести маркировку остатков изделий легкой промышленности: нанести маркировку следовало до конца сентября 2024 года, а ввести в оборот — до 31 октября 2024 года:
С 1 апреля 2024 года началась обязательная маркировка для товаров легкой промышленности.
С 1 июня 2024 года запрещено ввозить немаркированные остатки одежды, приобретенной до 31 мая 2024 года.
До 31 августа 2024 года на остатки зарубежной одежды, ввезенной в Россию, продавцы должны заказать коды маркировки в «Честном ЗНАКе».
До 30 сентября 2024 года обязательна маркировка остатков, нереализованных до 1 апреля 2024 года.
До 31 октября 2024 года — ввод в оборот остатков.
На данный момент истекают сроки маркировки остатков для следующих позиций:
антисептики (1 октября 2024 года);
технические средства реабилитации (28 февраля 2025 года);
велосипеды (28 февраля 2025 года).
Если вы не успеете промаркировать остатки этих товаров до указанного времени, продавать их будет нельзя.
Сроки в 2025 году
С 1 марта 2025 года начинается третья волна маркировки одежды (детская одежда, нижнее белье, перчатки, носки, головные уборы и др.). Нововведения касаются не только продукции, выпущенной или ввезенной в РФ после 1 апреля 2024 года или после 1 марта 2025 года, но и маркировки остатков одежды — всего, что произвели или купили до начала обязательной маркировки. Необходимо будет заказать коды маркировки, промаркировать и реализовать остатки.
Вывод: остатки одежды без кодов маркировки допустимо было продавать до 15 сентября 2024 года. После — обязательно заказать коды маркировки «Честный ЗНАК» и промаркировать.
Остатки одежды (изделий легкой промышленности) из третьей волны маркировки следует промаркировать или распродать до 1 августа 2025 года. Заказать коды маркировки для товаров легкой промышленности возможно до 1 ноября 2025 года.
Сроки для остатков, которые будут находиться во владении по состоянию на 1 марта 2025 года:
до 31 июля 2025 года разрешен оборот;
с 31 июля 2025 года по 31 октября 2025 года разрешены исключительно транспортировка и хранение, заказ кодов маркировки на остатки;
до 31 ноября 2025 года ввод в оборот.
Если уже промаркированные остатки не будут введены в оборот до 31.11.2025 года, коды аннулируются.
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Что делать с немаркированными остатками продукции легпрома
В соответствии с постановлением Правительства от 29.06.2024 № 883 для остатков товаров предусмотрены особые правила. Рассмотрим их детальнее:
Если бизнес на момент 01.04.2024 года имел остатки, подлежащие маркировке, их разрешено было хранить, перевозить и маркировать для последующей продажи до 30.09.2024 года. Оборот и вывод из оборота немаркированных остатков был возможен до 14.09.2024 года.
Если на момент 01.03.2025 года компания будет иметь немаркированные остатки, подлежащие маркировке, то реализовывать их оборот необходимо будет до 31.07.2025 года.
С 31 июля 2025 года по 31 октября 2025 года государство разрешает хранить и транспортировать остатки, а также проводить их маркировку для последующей продажи. Ввести остатки в оборот бизнес должен до 30 ноября 2025 года.
Продукция, приобретенная до 28 февраля 2025 года и выпущенная таможней с 1 марта 2025 года для внутренней реализации, должна быть промаркирована до 30 июня 2025 года. До конца сентября 2025 года компаниям необходимо передать данные о маркировке таких остатков и введении их в оборот в «Честный ЗНАК».
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Как промаркировать остатки
Чтобы промаркировать остатки самостоятельно, нужно:
1. Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе». Направьте заявку, настройте личный кабинет и заполните профиль компании. Учитывайте, что регистрация и последующая работа в системе подразумевает наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. Опишите товарные остатки. Авторизуйтесь в личном кабинете, войдите в раздел «Национальный каталог» и внесите в карточку для вашего статуса сведения о товаре, после чего получите уникальный номер продукции GTIN. Подпишите карточку и отправьте в «Честный ЗНАК».
3. Выпустите код маркировки. Через личный кабинет (раздел «Станция управления заказами») создайте заявку, выберите графу «Способ выпуска товаров в оборот» в разделе «Маркировка остатков». Далее найдите необходимый товар в перечне по названию или GTIN в пункте «Товары». Пропишите, сколько нужно кодов маркировки с типом кода: единичный товар или комплект. Подпишите и сохраните заявку.
4. Оплатите и распечатайте код. Один код маркировки с НДС стоит 60 коп. Чтобы его распечатать, перейдите в заказ, выберете расположение штрих кодов на листе А4 и распечатайте. Повторно распечатать возможно в течение двух суток после первого раза.
5. Сформируйте отчет о нанесении кода. Для некоторых товаров предусмотрена автоматическая процедура формирования отчета. Для других его следует формировать и отправлять самостоятельно.
Чтобы самостоятельно создать отчет:
перейдите в графу «Документы», «Отчеты»;
нажмите «Создать» и выберете «Нанесение»;
заполните разделы «Шаг 1. Общие данные» и «Шаг 2. Товары»;
сохраните и отправьте отчет в «Честный ЗНАК».
6. Введите коды на остатки в оборот. В разделе «Документы» выберите «Ввод в оборот» и отметьте товары, которые еще не ввели в оборот. Подпишите документ КЭП и отправьте специалисту. Если все сделано правильно, в разделе «Документы» появится новая строка со статусом «Обработан».
Способы подачи сведений
Направить информацию о вводе остатков в оборот по тем кодам маркировки, для которых при заказе указан способ выпуска товара в оборот «Маркировка остатков» можно следующими способами:
вручную посредством личного кабинета;
с помощью загрузки файлов в формате xml;
с помощью API (актуальная информация размещена в разделе «Помощь» личного кабинета системы маркировки).
Маркировка в товароучетных программах
Обязательная маркировка предусматривает наличие специализированного ПО. Товароучетные программы позволяют работать с электронным документооборотом, реализовывать товар через онлайн-кассу, считывать код с помощью терминала сбора данных.
Прежде необходимо купить терминал сбора данных (ТСД) — мини-компьютер, который считывает Data Matrix-код с упаковки товаров. Также его можно использовать для инвентаризации любых других товаров. Для небольших складов и для прикассовой зоны подойдет 2D-сканер. Сканер штрихкодов — самый распространенный вариант в силу доступности и удобства.
Возможность работать с кодами маркировки реализована в разных программах, например, в 1С, «МойСклад». Есть «Маркировка.Просто» — это бесплатное приложение, разработанное «Честным ЗНАКом», которое предназначено для малого и среднего бизнеса. С его помощью можно заказать коды маркировки, напечатать этикетки и ввести товары в оборот.
Также для работы с маркировкой подойдет ПО от СБИС. Специалисты компании «Бизнес-легко» помогут подключить его с нуля. Выпустим ЭП, установим ПО, пройдем регистрацию. Продавцам поможем описать остатки, распечатать этикетки, наполнить каталог, производителям — вступить в GS1 и получить GTIN. В СБИС уже включен обмен УПД и легко наполнить их кодами. Если нужно, настроим интеграцию и маршруты документов.
Штрафы за нарушение маркировки
За нарушения в процессе маркировки товаров виновному лицу может грозить административная или уголовная ответственность.
Административная ответственность — предупреждение, штраф или конфискация товара.
За реализацию продукции без маркировки предусмотрен штраф с конфискацией товара:
должностному лицу — от 5 000 до 10 000 руб.;
юрлицу — от 50 000 до 300 000 руб.
Ввод в оборот без разрешительной документации или с неверными сведениями тоже влечет штрафы:
должностному лицу — от 1 000 до 10 000 руб.;
юридическому лицу — 50 000 — 100 000 руб.
Уголовная ответственность — штраф, принудительные работы или заключение под стражу (ч. 1 ст. 171.1 УК). Например, реализация товара с заведомо поддельной маркировкой предусматривает штраф до 300 000 руб., принудительные работы или лишение свободы сроком на три года и штрафом до 80 000 руб.
Подведем итоги
Обязательная маркировка делает товарный рынок прозрачным. Система «Честный ЗНАК» содержит данные по каждому товару с момента его производства до продажи конкретному покупателю. Правила и нормы системы маркировки направлены на любой вид бизнеса: от крупных федеральных сетей до малых предприятий.
Подготовьтесь к маркировке: получите КЭП, зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКе», определитесь с товарной группу и заключите договор с оператором ЭДО.
Помните: процесс маркировки не заканчивается после непосредственного нанесения кода на товар. Вы должны ввести в оборот код маркировки, иначе продукция не будет являться маркированной.
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