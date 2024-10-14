Маркировка остатков товаров в 2024 году в «Честном ЗНАКе»

Специальный цифровой код товара — гарантия качества и подлинности продукции для потребителя. «Честный ЗНАК» (ЧЗ) — это государственная система маркировки, благодаря которой государство борется с контрафактом и некачественными аналогами. По уникальному коду можно отследить информацию о продукте: дату изготовления, пищевую ценность, срок годности и т.п.

То есть обязательная маркировка — это процедура нанесения опознавательного знака для последующей фиксации всех этапов существования товара. Маркировка действует в отношении продукции, для которой Правительство установило соответствующие требования.

В 2024 году году список товаров, для которых обязательны коды маркировки, значительно расширен. Выделим основные позиции, которые законодательство добавило в перечень:

Товары легкой промышленности (постановление Правительства от 13.11.2023 № 1899), а именно: мужские рубашки и женские блузы; спортивные костюмы; вещи из фетра, нетканки и искусственного меха; некоторые виды спецодежды; аксессуары: галстуки, платки, шарфы; пальто, куртки, жакеты, комбинезоны, ветровки и т. д.



Правила маркировки новых групп товаров легкой промышленности начали действовать с 1 апреля 2024 года. До 1 октября 2024 года нужно было внести описания продукции и заказать коды на товарные остатки. До 1 ноября 2024 года — ввести в оборот.

Важно: с 1 ноября 2024 года опция «Маркировка остатков» в сервисе «Честный ЗНАК» будет недоступна. Изучить полный список товаров можно на официальном сайте ГИС МТ в разделе «Маркировка товаров легкой промышленности».