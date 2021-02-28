Все, что нужно знать про обязательный аудит в 2021 году

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности является важным элементом информации для пользователей отчетности любого экономического субъекта, поскольку повышает уверенность и собственников, и контрагентов, и банков, рассматривающих кредитные заявки, и других субъектов в том, что отчетность правдива, подготовлена в соответствии с правилами учета, в ней нет существенных искажений, связанных с ошибками или недобросовестными действиями, сокрытия важной для пользователей финансовой или нефинансовой информации.

Кто подлежит обязательному аудиту?

В настоящее время законодательно определены организации, годовая бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту (таблица 1).

Таблица 1 — Субъекты обязательного аудита

Нормативно-правовая основа Организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», ст. 5 (в редакции от 29.12.2020 № 476-ФЗ) Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй Фонды (кроме государственных внебюджетных, международных), если поступления имущества, включая денежные средства, в году, предшествовавшем отчетному, превысили 3 млн руб. Другие организации, кроме ГУПов, МУПов, сельхозкооперативов, их союзов, потребительских кооперативов, если доходы, определяемые по правилам налогового учета, в году, предшествовавшему отчетному, превысили 800 млн руб. или сумма активов баланса на конец года, предшествовавшему отчетному, превысила 400 млн руб. Федеральный закон «Об акционерных обществах», ст. 88 Акционерные общества Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», ст. 42 Кредитные организации Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ст. 29 Страховые организации Федеральный закон «О взаимном страховании», ст. 22 Общества взаимного страхования Федеральный закон «Об организованных торгах», ст. 5 Организации - организаторы торговли Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», ст. 5 Клиринговые организации Федеральный закон «Об инвестиционных фондах», ст. 50 Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании паевого инвестиционного фонда Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах», ст. 54 Жилищные накопительные кооперативы Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ст. 3 Застройщики Федеральный закон «О кредитной кооперации», ст. 28, 31 и 33 Кредитные потребительские кооперативы Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ст. 15 Микрофинансовые компании Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», ст. 22 Негосударственные пенсионные фонды Федеральный закон «О политических партиях», ст. 35 Политические партии Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности», ст. 5 Организации, составляющие и публикующие консолидированную отчетность

Обязательному независимому аудиту подлежит также годовая отчетность Банка России, государственных компаний и государственных корпораций, государственных и муниципальных унитарных предприятий (в случаях, когда необходимость аудита определена собственником ГУПа или МУПа), Агентства по страхованию вкладов, Единого института развития в жилищной сфере, Единого общероссийского объединения страховщиков, Профессиональных объединений страховщиков, объединений субъектов страхового дела, Национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков, Объединения туроператоров в сфере выездного туризма, некоммерческих организаций — иностранных агентов, организаторов азартных игр и лотерей, а также некоторых других общественно значимых организаций, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Министерства финансов РФ. Например, перечень случаев обязательного аудита отчетности организаций за 2020 год опубликован тут.

ВАЖНО! Количество субъектов обязательного аудита с 1 января 2021 года значительно сократилось, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». В частности, «выведены» из-под обязательного аудита субъекты малого бизнеса с выручкой от 400 до 800 млн руб. и суммой активов баланса от 60 до 400 млн руб., а также фонды, годовые поступления в которых не превышают 3 млн руб. Тем не менее, если договор обязательного аудита отчетности такой организацией заключен и начал выполняться аудиторами до вступления в силу данных изменений (т. е. до 31.12.2020 включительно), отчетность экономического субъекта подлежит выпуску (опубликованию) вместе с аудиторским заключением.

Также необходимо отметить, что, несмотря на то, что акционерные общества как субъекты обязательного аудита, не поименованы в новой редакции ст. 5 закона об аудиторской деятельности, требование привлечения аудиторов для аудита их годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осталось неизменным, так как оно предусмотрено ст. 88 Закона об акционерных обществах. Причем это правило касается как публичных, так и непубличных акционерных компаний.

В последние годы при рассмотрении материалов аудиторских заданий внешними контролерами качества аудита наблюдалась удивительная ситуация: акционерами (учредителями) утвержден в установленном порядке один аудитор, а на Федресурсе размещено аудиторское заключение, выданное другим аудитором.

Это, безусловно, наводит на мысль, что выбранный собственниками аудитор оказался «некомфортным» и руководителю пришлось найти более лояльного проверяющего. Сегодня на первой странице бухгалтерского баланса организации отражаются сведения об обязательном аудите (подлежит организация или нет) и аудиторе, с которым заключен договор. Это является, во-первых, мерой по предотвращению замены аудитора, а во-вторых, требует от аудируемого лица своевременно заключать договор на оказание услуг по обязательному аудиту.

Представление аудиторского заключения в ГИР БО

Организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательной аудиторской проверке, обязаны представлять ее в налоговый орган вместе с аудиторским заключением. Налоговый орган самостоятельно размещает проаудированную отчетность и заключение независимого аудита в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИР БО).

ВАЖНО! Аудиторское заключение представляет в налоговый орган не аудитор, а руководство аудируемого лица, которому аудиторское заключение передано в порядке, предусмотренном договором аудита.

Что касается сроков предоставления бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения, здесь возможны варианты:

если аудиторское заключение подготовлено в срок, предусмотренный для составления и представления бухгалтерской отчетности законом о бухгалтерском учете, — это наиболее благоприятная ситуация, поскольку отчетность и заключение сдается единым комплектом и не требует впоследствии дополнительных действий от отчитывающейся организации. В обычные годы в России таким сроком являлась дата 31 марта года, следующего за отчетным. Но, как известно, в 2020 году пандемия и меры по противодействию ее распространению внесли свои коррективы в сроки предоставления отчетности и аудиторского заключения, которые для многих экономических субъектов были продлены (для большинства организаций — до 12 мая 2020 года). В связи с невозможностью проводить аудиторские процедуры, многие аудиторы по согласованию с клиентами увеличили сроки аудиторских проверок, при этом выпустив аудиторское заключение без нарушения законодательства и обеспечив возможность своевременного предоставления информации в ГИР БО аудируемыми лицами;

и не требует впоследствии дополнительных действий от отчитывающейся организации. В обычные годы в России таким сроком являлась дата 31 марта года, следующего за отчетным. Но, как известно, в 2020 году пандемия и меры по противодействию ее распространению внесли свои коррективы в сроки предоставления отчетности и аудиторского заключения, которые для многих экономических субъектов были продлены (для большинства организаций — до 12 мая 2020 года). В связи с невозможностью проводить аудиторские процедуры, многие аудиторы по согласованию с клиентами увеличили сроки аудиторских проверок, при этом выпустив аудиторское заключение без нарушения законодательства и обеспечив возможность своевременного предоставления информации в ГИР БО аудируемыми лицами; если к моменту предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган аудиторское заключение еще не готово (а эта ситуация наиболее характерна для акционерных обществ, где годовая отчетность подлежит утверждению общим собранием акционеров, а также других организаций, в уставе которых прописана процедура утверждения отчетности собственниками), закон о бухгалтерском учете дает возможность представить аудиторское заключение в налоговый орган позднее, чем отчетность. При этом нельзя нарушать две временные рамки: заключение нужно сдать в течение 10 рабочих дней с момента его подписания аудитором, но не позднее, чем 31 декабря года, следующего за отчетным;

Как следует из приказа ФНС России от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/570@, аудиторское заключение в виде электронного документа передается в налоговый орган в формате PDF.

Если организация, подлежащая обязательному аудиту, не представит аудиторское заключение в налоговый орган, это является административным правонарушением и штрафуется исходя из норм статей 15.11 и 19.7 КоАП РФ.

Размещение сведений об обязательном аудите на Федресурсе

Сведения о результатах обязательной аудиторской проверки необходимо размещать на Федресурсе (в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц).

В отличие от информации в ГИР БО, аудиторское заключение на Федресурсе публикуется не полностью, а только в части наиболее важной для пользователей информации (кто проводил аудит, в отношении какой отчетности и за какой период, какое мнение выразил аудитор и каковы были основания для этого мнения, а также другая информация, предусмотренная п. 6 ст. 5 закона об аудиторской деятельности).

Для размещения информации руководитель аудируемого лица должен получить ЭЦП в одном из удостоверяющих центров из списка на сайте Федресурса. Специальным программным обеспечением можно воспользоваться на этом сайте бесплатно. А вот размещение сведений является платным. При отсутствии у руководителя ЭЦП для размещения сведений об аудиторском заключении или другой информации, можно обратиться к нотариусу, который подпишет сообщение своей ЭЦП и разместит на Федресурсе.

За размещение одного сообщения на Федресурсе на момент написания статьи взимается плата 860,35 руб., в т. ч. НДС 20 %. Квалифицированные сертификаты ЭЦП для сайта Федресурс (а также других целей бизнеса, например: сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, регистрации онлайн-касс, получения финансовых услуг и др.) выдают уполномоченные удостоверяющие центры, стоимость оформления ЭЦП составляет от 2800 до 3000 руб.

Несоблюдение требования размещения информации является административным правонарушением (п. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ):

нарушение установленных сроков размещения информации на Федресурсе повлечет предупреждение или штраф на должностное лицо 5000 руб.;

непредоставление информации или размещение недостоверных сведений — штраф увеличивается и может составить от 5000 до 10000 руб.;

повторное нарушение может привести к штрафу на руководителя от 10000 до 50000 руб. или даже к его дисквалификации на срок до трех лет.

Таким образом, расходы на размещение обязательной информации на Федресурсе (в рассматриваемом случае — о результатах обязательного аудита) не идут ни в какое сравнение с возможными финансовыми последствия невыполнения этого требования.

Нужно ли предоставлять аудиторское заключение в статистику?

В связи с внесением изменений в закон о бухгалтерском учете, начиная с 1 января 2020 года вся отчетность, а также в предусмотренных законодательством случаях аудиторское заключение, предоставляется в налоговый орган — как оператору ГИР БО. В органы статистики аудиторское заключение предоставлять не нужно.

Особенности раскрытия информации акционерными обществами

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО, как публичных, так и непубличных, раскрывается путем опубликования ее текста на интернет-странице (как правило, на официальном сайте компании) в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством РФ срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2021 г. эта дата приходится на 5 апреля: поскольку последний срок размещения отчетности вместе с аудиторским заключением приходится на выходной день (субботу 03.04.2021), днем окончания указанного срока считается ближайший рабочий день. Данные требования изложены в Положении Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и контролируются Центральным банком РФ.

ВАЖНО! Для акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, публикации на интернет-сайте подлежит также промежуточная (ежеквартальная) бухгалтерская отчетность. При этом она должна быть опубликована вместе с аудиторским заключением при условии, что аудит этой отчетности проводился.

Весьма существенные санкции за нарушение порядка и сроков раскрытия информации акционерными обществами установлены п. 2 ст. 15.19 КоАП РФ: на должностных лиц возможно наложение штрафа в размере от 30000 до 50000 руб. либо может быть принято решение о дисквалификации руководителя на срок от 1 года до 2 лет. Штраф на организацию в этом случае — от 700 000 до 1 000 000 руб.