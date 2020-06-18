Для чего нужна цифровая маркировка и как с ней работать. Рассказывает Честный ЗНАК

Основные вопросы про маркировку — в новом блоге, который теперь на «Клерке» будет вести Честный ЗНАК, национальная система маркировки товаров.

Маркировка — драйвер легальной торговли. Она призвана помочь честному бизнесу конкурировать на равных условиях, а нелегальных предпринимателей вытесняет с рынка. Покупатель же получает уверенность в том, что деньги потрачены на безопасный и качественный товар. Основные вопросы про маркировку — в нашем материале.

Что такое маркировка?

Маркировка — это код Data Matrix (квадрат с черными и белыми квадратиками внутри, от QR-кода отличается тем, что по углам у него нет больших квадратов), который наносится на упаковку каждого товара. Информация о каждом коде вносится в национальную систему маркировки Честный ЗНАК. Передача прав на товар фиксируется в системе до выбытия на кассе или в больнице (в случае лекарств).

Зачем нужны коды?

Для обеспечения прослеживаемости движения товара от производителя (импортера) до конечного потребителя и проверки легальности товара на любом этапе. Это нужно для отсечения контрафакта и нарушений, например, при перепродаже лекарств, закупленных для больниц. Проверить код может не только магазин, в который поступил товар, но и покупатель — с помощью приложения Честный ЗНАК.

В приложении отображаются данные о производителе, дате нанесения кода, спецификации товара. Кроме этого, доступ к системе будет у контрольно-надзорных органов, которые могут использовать данные в ходе проверок.

Кого касается работа с маркированными товарами? Кто должен передавать информацию о кодах Data Matrix в систему?

Производитель, импортер, оптовый дистрибутор, субдистрибутор, комиссионер, розничная точка, медицинское учреждение (для лекарств) — на каждом этапе передачи прав на товар.

Что нужно делать каждому участнику системы маркировки — смотрите коротко на образовательной платформе на сайте честныйзнак.рф.

1 июля вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов, обуви и сигарет. Что конкретно нельзя продавать рознице?

Обувь, сигареты и папиросы без кодов Data Matrix продавать нельзя.

Лекарства без кодов можно продавать только те, что произведены до 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля, могут продаваться или выводиться из оборота для медицинского применения до истечения их срока годности.

Что нужно, чтобы подготовиться к работе с маркированным товаром?

Оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя организации или ИП. Если она есть — используйте действующую. Сертификат УКЭП выдают в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минцифразом. Установите программное обеспечение для работы с УКЭП. Инструкции выдают в удостоверяющем центре, но если забыли — они есть на сайте честныйзнак.рф. Зарегистрируйтесь в системе Честный ЗНАК. На образовательной платформе на сайте честныйзнак.рф узнайте, как работать именно вам.

Что еще нужно из оборудования и программного обеспечения?

Помимо УКЭП, это 2D-сканер штрихкода, сервис электронного документооборота, контрольно-кассовая техника (в случае если вы являетесь розничным продавцом).

Новые кассы под маркировку покупать не нужно, достаточно обновить их прошивку до последней версии.

В соответствии с 54-ФЗ, касса уже должна быть прошита для работы с маркированными товарами. Код маркировки является одним из реквизитов чека: реквизит «код товара» (тег 1162) в печатной форме чека должен иметь значение «[М]» (подробнее Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 29.08.2019))

Сервис ЭДО фиксирует передачу кодов по товаропроводящей цепи автоматически и передает их в систему. Для малого бизнеса ЦРПТ предлагает использовать бесплатный функционал ЭДО Лайт, который встроен в личный кабинет системы маркировки.

Производителю нужно будет донастроить свои принтеры этикеток, чтобы на них можно было печатать коды. Это делается очень просто — через настройку шаблона этикетки. Розничные продавцы тоже могут приобрести принтер в магазин для печати кодов на остатки. Но сейчас на рынке существует множество компаний, которые за небольшую сумму распечатывают коды, поэтому покупка не обязательна.

А если нет интернета?

Предпринимателям, которые используют кассы без передачи данных в ОФД, будет необходимо 1 раз в 30 дней вносить данные о кодах в личный кабинет системы Честный ЗНАК с любого устройства, подключенного к интернету.

Что делать с остатками?

Лекарства: можно продавать до истечения их срока годности.

Обувь: Промаркировать остатки, произведенные или приобретенные до 1 июля необходимо текущему собственнику до 1 сентября 2020 года, но не позднее факта продажи. Это значит, что если остатки просто лежат у вас на складе, то они могут быть не промаркированы, но если вы хотите продать обувь, но необходимо нанести код.

Сигареты и папиросы: продать остатки до 1 июля. Вопрос сроков маркировки остатков находится в компетенции правительства. Следите за законодательством и изменениями в Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224.

Как теперь покупать импортные товары?

Подлежащий маркировке импортный товар также должен содержать коды Data Matrix. Их наносит производитель за рубежом на производственной площадке либо импортер на таможенном складе (для обуви) до помещения под процедуру таможенного оформления. При импорте информация о кодах заносится в 31-ю графу таможенной декларации. Если на территорию РФ поступает немаркированная обувь, то ее необходимо поместить на таможенный склад и промаркировать. Для этого нужно заявить процедуру таможенного транзита, а после прибытия товара на таможенный склад — поместить его под таможенную процедуру таможенного склада.

Можно ли для больших партий дистрибутору не сканировать каждую упаковку товара?

Можно. Для этого есть коды агрегации — когда общий код заказывается на партию товара, в этот агрегат «вшиты» индивидуальные коды всех индивидуальных упаковок. Допускается и передача в ЭУПД и кодов агрегации, и кодов единиц товара (например, блоков и пачек сигарет).

В следующем посте мы ответим на более технические вопросы.