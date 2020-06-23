Балетные туфельки и не только: как работать с маркированной обувью

1 июля 2020 года в России станет обязательной маркировка обуви кодами Data Matrix. Производители, дистрибуторы, посредники, магазины и комиссионеры должны быть зарегистрированы в системе Честный ЗНАК и передавать в нее сведения о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже. Если импортируется обувь, купленная до 1 июля, ее можно промаркировать до 1 августа. Если обувь приобретена или произведена до 1 июля, то при наличии соответствующих документов эти остатки можно промаркировать до 1 сентября.

Рассказываем о тонкостях работы с маркировкой. Больше ответов на вопросы на обучающей платформе

Что нужно в первую очередь?

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись УКЭП в одном из аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) для использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) необходимо также установить специальную программу, о ней вам также расскажут в удостоверяющем центре. Если УКЭП уже есть, переходим сразу к регистрации в системе Честный ЗНАК.

Где зарегистрироваться?

В разделе «Бизнес» на сайте честныйзнак.рф. Инструкция здесь.

Для товара нужно описание. Как его сделать?

В личном кабинете. В зависимости от роли участника оборота он регистрирует свои товары в подсистеме национального каталога маркированных товаров или через Ассоциацию «Юнискан/ГС1 РУС». То, что вы напишете, будет видно покупателю, который проверит код товара в приложении Честный ЗНАК. Инструкция здесь.

Я держу магазин и ничего не произвожу, можно попроще?

Остатки можно регистрировать по упрощенной схеме, требуется меньше описаний.

В личном кабинете получилось заказать коды. Как упростить работу с большими партиями?

Для объединения товаров в транспортную упаковку, например , коробку, первого уровня и далее в транспортную упаковку последующего уровня можно сделать агрегирование индивидуальных кодов в одной партии.

А зачем нужен ввод в оборот и когда его делать?

Ввести в оборот обувь с кодами маркировки нужно при: собственном производстве в России; контрактном производстве в России; ввозе из стран за пределами ЕАЭС; ввозе товаров с территории стран ЕАЭС (при трансграничной торговле); получении от физических лиц, не являющихся ИП, в том числе при комиссионной торговле; маркировке остатков товаров.

Сколько надо платить?

Один код стоит 50 копеек без НДС. До 1 марта 2020 года коды на остатки обуви выдавались бесплатно.

Куда клеить код?

Код обычно печатается в составе этикетки, которая наклеивается на коробку. Также его можно наклеить на товарный ярлык, на мягкую упаковку или на саму обувь.

Обувь перевозили туда-сюда, этикетки с кодами пришли в негодность. Не выбрасывать же ее?

Ни в коем случае. Если код с годного товара в обороте испорчен или утерян или если выявлены ошибки в описании товара, можно повторно заказать код.

Что нужно из оборудования и ПО?

Онлайн-касса (она уже есть), сервис электронного документооборота, принтер для этикеток (для производителя), обычный 2D-сканер, УКЭП.

Что подешевле?

Онлайн-кассы, согласно 54-ФЗ, уже имеют обновления под маркировку. Сервисы ЭДО для малого бизнеса есть бюджетные или бесплатные, в том числе «ЭДО Лайт» от оператора.

«ЭДО Лайт» хватает для розничного магазина? Как узнать, что поставщик отправил товар?

Да, достаточно для подтверждения приёмки. Входящий УПД отобразится в личном кабинете.

Многие не хотят пользоваться электронным документооборотом. Как с ними торговать?

Поговорите, убедите, что это нужно для работы в белую. Пока же доступен функционал подачи сведений напрямую в Честный ЗНАК без ЭДО, но целевая схема подачи сведений в форме электронного универсального передаточного документа (УПД), после того как полноценно будет протестирована интеграция со всеми операторами ЭДО, в том числе работа ЭДО Лайт, функционал отгрузки/приёмки планируется отключить.

Возможно ли работать без сканера?

Теоретически кассовое учетное ПО может позволять вводить код руками, но поскольку он содержит спецсимволы, цифры и буквы в разном регистре, на практике это будет невозможно.

Как маркировка отражается в кассовом чеке?

Реквизит «код товара» (тег 1162) в печатной форме чека должен иметь значение «[М]» (подробнее Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 29.08.2019).

Можно ли использовать при отгрузке товара оптом вместо сканера терминал сбора данных?

Конечно. Вы можете организовать внутренние процессы под собственные нужды.

Как быть, если производитель подаёт сведения об отгрузке позже, чем обувь приходит в магазин?

Сведения в систему должны быть поданы в хронологическом порядке, поэтому для дальнейшей перепродажи необходимо, чтобы товары числились у вас на балансе. Можно уже сейчас обсудить с производителем включение соответствующих пунктов в договор поставки.

Товар продали, через ЭДО передали универсальный передаточный документ. Где увидеть документ?

Он появляется автоматически в системе после подписания УПД отправителем и получателем товара. Оператор ЭДО передает УПД в систему маркировки, фиксируется передача прав собственности. Если этого не произошло, необходимо убедиться, что УПД оформлен корректно и оператор ЭДО его передал. Если не помогло — пишите в службу поддержки support@crpt.ru

При торговле через маркетплейсы кто подает сведения о выбытии товара — комиссионер или собственник товара?

Есть варианты. Если маркетплейс выступает только логистической компанией, то он не является участником оборота и продавец может подать сведения о выводе из оборота по факту отгрузки товара со склада для доставки конечному потребителю. Если же маркетплейс выступает комиссионером, то собственник передает сведения об отгрузке комиссионеру, комиссионер подает сведения о выбытии в Честный ЗНАК через онлайн-кассу. Ваши отношения с маркетплейсом должны быть закреплены в договоре — логистический оператор это или комиссионер.

При онлайн-оплате через интернет-магазин чек в ОФД нужно отправить в течение 15 минут. Откуда в этот момент мы можем взять конкретную КМ, которая обязана быть указана в чеке?

По 54-ФЗ, если оплата товара и непосредственная передача разрозненны во времени, необходимо формировать два чека: первый на аванс/предоплату с признаком предмета расчета «платеж», второй на зачет аванса с признаком предмета расчета «товар» код идентификации необходимо указывать в чеках, подразумевающих непосредственную передачу товара.

Согласно 54-ФЗ в случае, если оплата товара и непосредственная передача разрозненны во времени — необходимо формировать 2 чека: первый на аванс/предоплату с признаком предмета расчета «платеж», второй на зачет аванса с признаком предмета расчета «товар», код идентификации необходимо указывать в чеках, подразумевающих непосредственную передачу товара

Покупатель купил обувь с маркировкой, но возвращает ее. А код на коробке испорчен. Что делать?

Если покупатель вернул обувь без кода маркировки на коробке, то эту пару нужно перемаркировать, а потом можно продавать заново. Если код сохранился, сведения о возврате товара в оборот автоматически поступят в систему маркировки при оформлении возврата через онлайн-кассу.

Нужно ли маркировать туфельки, идущие в комплекте детской формы?

Обязательной маркировке подлежат те виды обуви, коды ТН ВЭД и ОКПД 2 которых указаны в распоряжении Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018. Если туфельки в комплексе имеют ТНВ ВЭД/ОКПД 2, которые указаны в данном постановлении, то их надо маркировать. Если у вас строительный магазин, где из обуви продаются только калоши, проверьте, нужно ли маркировать калоши.

Можно ли магазину использовать логотипы Честного ЗНАКа?

Можно все. Айдентикой Честного ЗНАКа можно оформлять витрины, полки, любое пространство. Информировать покупателей о возможности проверки кодов через приложение Честный ЗНАК тоже можно (и нужно!) — это избавит продавцов и покупателей от близкого контакта, опасного в эпидемию коронавируса.