Сигареты и сигары: как работать с маркированным табаком

До введения полной прослеживаемости маркированных сигарет и папирос осталась пару дней. С 1 июля продавать пачки, на которые не нанесены коды Data Matrix, будет запрещено, а движение табачной продукции должно оформляться с помощью электронного документооборота и универсальных передаточных документов. Вся информация фиксируется в системе «Честный знак». Самое многочисленное звено на рынке – розница. Ей тоже нужно это знать.

Кальянщикам тоже нужно?

С альтернативной табачной продукцией пока попроще. 1 июля прекращается импорт и производство альтернативной табачной продукции. Немаркированный табак для кальяна, введённый в оборот ранее, можно реализовывать до 1 июля 2021 года. Если вы произвели продукцию до 1 июля 2020 года, но не успели ввести в оборот до этого дня, то её нужно промаркировать.

Если бар или торговая точка и работаете с сигарами, сигариллами, биди, кретек, курительным, трубочным, жевательным, нюхательным и кальянным табаком, то маркированная продукция к вам уже едет. С 1 июля сигары и кальянный табак, если на них уже есть коды маркировки, нужно будет соответствующим образом выводить через кассы. Оборот должен происходить на основании УПД. А продажи в рознице необходимо фиксировать при помощи онлайн-касс. Каждый код необходимо просканировать и проверить, чтобы данные отобразились в чеке и отправились в ОФД.

Куда идти в первую очередь?

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись УКЭП в одном из аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) для использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) необходимо также установить специальную программу, о ней вам также расскажут в удостоверяющем центре. Если УКЭП уже есть, переходим сразу к регистрации в системе Честный ЗНАК. Запаситесь 2D сканером для сканирования штрих-кодов.

Где в розничном звене физически должна использоваться электронная подпись?

Достаточно одной электронной подписи в месте подключения к ГИС МТ и подписания УПД (это может быть торговая точка, офис или любое другое место на усмотрения получателя продукции).

Где зарегистрироваться?

В разделе «Бизнес» на сайте честныйзнак.рф. Инструкции здесь. Потом подпишите договор о взаимодействии с ГИС МТ. Договор подписывается в электронном виде в личном кабинете.

Как внести обособленные подразделения (филиалы) и дополнительные организации в ГИС МТ?

Вносить филиалы и обособленные подразделения организации (один ИНН) в личном кабинете ГИС МТ не требуется. Движение и выбытие отслеживается по организации в целом. Каждая организация-участник оборота табачной продукции (разные ИНН), должна пройти регистрацию в системе, используя УКЭП руководителя организации.

А нельзя ли по старинке, мимо кассы?

Ох, рискуете. Не гневите полицию, Роспотребнадзор и налоговую. С 1 июля оттенков серого не будет: или законное маркированное через кассу, или незаконное немаркированное.

В соответствии со статьей 15.12 КоАП, за продажу, хранение, перевозку или покупку с целью перепродажи немаркированного табака возможны следующие виды наказания:

для физических лиц 2000-4000 рублей;

для должностных лиц 5000-10000 рублей;

для юридических лиц 50000-300000 рублей.

Остались немаркированные сигареты. Куда их девать?

С 1 июля их продавать нельзя, их надо было распродать до 1 июля. Решение по этому вопросу может принять правительство (а может и не принять), следите за поправками в Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224.

Осталось два дня, я все проспал. Успею?

Производители и дистрибуторы уже готовы. Вы, наверное, торговая палатка. Бегите за УКЭП, ставьте ЭДО (его можно не ставить, в личном кабинете есть бесплатный «ЭДО Лайт»), найдите сканер, если его нет. Научитесь оформлять универсальный передаточный документ.

Зарегистрироваться – это быстро. Как и что настроить, подскажут на сайте честныйзнак.рф или ваш оптовик. Онлайн-касса с прошивкой у вас есть, мы за вас спокойны.

Что сканировать на кассе?

При продаже сигарет на кассе нужно просканировать DataMatrix код с каждой пачки или блока. Это квадрат с черными и белыми квадратиками внутри. На блоке он наклеен в виде этикетки, на пачке сигарет находится на нижней поверхности. Дальше касса все сделает сама.

Как заполнять электронные документы?

Вот методические рекомендации по форматам документов (в том числе корректировочных, требованиям к указанию кодов на пачки, на блоки, на большие партии и так далее.

Если я не подключен к оператору фискальных данных?

В части продажи: загружаете информацию в личный кабинет «Честного знака» самостоятельно, но не реже раза в 30 календарных дней. В части приемки: необходимо выбрать оператора ЭДО, заключить с ним договор, вам присвоят уникальный ID, на который поставщик будет направлять электронные накладные. Вы эти накладные подписываете с помощью УКЭП, после подписания накладная будет передана в «Честный знак» и вы будете зарегистрированы как владелец продукции. Статус кодов, наличие их в системе можно проверить приложением «Честный знак» или в личном кабинете.

При получении сканируем коды на блоках, а при продаже – на пачках. Система разберется, что это наши коды?

Дополнительные действия проводить не требуется. Система маркировки уже знает, какие пачки в какой блок сформированы и привязаны к блоку или же какие блоки привязаны к коробу. В УПД ваш поставщик может указать только коды коробов или блоков. Когда вы принимаете блок, автоматически становитесь владельцем кодов, которые привязаны к блоку или коробу. Если в рознице у вас покупают сразу блок, можно просканировать код на блоке – из оборота будут автоматом выведены все 10 пачек.

Продукцию потеряли или забраковали. Как списать?

После 1 июля в личном кабинете будет реализован функционал списания по причине брака или потери. Нужно будет проинформировать систему о таком списании. Функционал по пересорту тоже будет.

Требуется ли хранить коды маркировки?

Законодательство не требует. Учетные системы, однако, реализуют такую возможность, чтобы проверять ошибки, исключить возможность вброса нелегальной продукции, контроля кассиров и т.п.

Нужно ли сканировать каждую пачку сигарет при приемке товара по УПД?

Варианты проверки соответствия кодов на товаре и в электронном документе: доверительная приемка — приемка продукции выполняется без проверки, на основании документа поставщика продукции; частичная проверка — проверка соответствия кода нескольких единиц товара из поставки; полная проверка — проверка соответствия кодов всех упаковок из поставки.

Рекомендуем делать хотя бы выборочную проверку.

Нужно ли выдавать УКЭП каждому приемщику на складе, каждой торговой точке, которых у одного владельца может быть несколько, или можно только бухгалтеру?

Возможны оба варианта. Зависит от ваших бизнес-процессов. То есть приемку с помощью УКЭП может оформлять либо любой приемщик, либо один бухгалтер всей сети точек.

После продажи маркированных пачек сигарет не отображаются сведения в личном кабинете. К кому обращаться?

Необходимо заключить дополнительное соглашение, разрешающее оператору фискальных данных осуществлять передачу сведений в информационную систему маркировки о реализации маркированной табачной продукции. Если такое соглашение имеется, обращайтесь к оператору ОФД или в службу поддержки оператора системы support@crpt.ru.

Возможна ли продажа товара юридическим лицам для дальнейшей перепродажи за наличный расчет?

Продажа товара за наличный расчет/с применением электронных средств платежа (по банковским картам) юридическим лицам возможна. Для этого в чеке, в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" N 54-ФЗ, необходимо указывать коды идентификации передаваемой продукции и ИНН покупателя.

За несоблюдение требования 54-ФЗ (в части указания кодов идентификации в чеке) предусмотрена административная ответственность (ст. 14.5, ч. 4 КоАП РФ). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 224? сведения об обороте (передаче товара между юр. лицами) в ГИС МТ необходимо передавать в форме УПД.

Какая отчетность будет введена по табачной продукции?

Оформление дополнительной отчетности (декларации и т.д.) при обороте табачной продукции не требуется.