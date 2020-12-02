Как магазину маркировать шины: мануал от ЦРПТ

С 15 декабря можно продавать только шины и покрышки с цифровыми кодами. Мало того, если у магазина остались нераспроданные запасы, их тоже нужно «закодировать». Это не больно.

Зачем это нужно?

Маркировка обеспечивает прослеживаемость товара по всей цепочке - от производителя до дистрибьюторов, от них – к субдистрибьюторам, и далее до магазина, где товар найдет своего покупателя. Передача права собственности фиксируется в системе «Честный знак». Покупатель, таким образом, получает уверенность в легальности товара - все основные его данные можно проверить приложением «Честный знак».

Кому нужно работать с маркировкой?

Производителям, импортерам, оптовикам, рознице.

Выбросить ли шины, оставшиеся на складах магазинов без маркировки?

Конечно, нет. До 15 декабря их можно продавать, как есть. А те шины, которые с 1 ноября поступают в магазины уже с кодами Data Matrix – продавать покупателям нужно со сканированием кода.

А с 15 декабря?

С 15 декабря в России вводится запрет на продажу шин без маркировки. То, что осталось на складе - для продажи нужно промаркировать. Хранить немаркированные шины можно до 1 марта. Потом – всё.

Что нужно магазину?

Онлайн-касса с «маркировочной прошивкой», усиленная квалифицированная электронная подпись (оформляется в аккредитованных центрах), электронный документооборот и 2D-сканер. И зарегистрироваться в системе «Честный знак». Это бесплатно (после получения УКЭП)! Ссылка тут.

На чем сэкономить?

В личном кабинете участника оборота есть бесплатный сервис электронного документооборота «ЭДО Лайт» - специально для работы с маркированным товаром. Подойдет для малого бизнеса.

Как принимать шины от поставщика?

Зарегистрироваться в «Честном знаке», настроить ЭДО. Приемка делается по универсальному передаточному документу.

Как маркировать остатки?

Для регистрации шин по упрощенному атрибутивному составу (маркировка складских остатков) необходимо предоставить следующие сведения о регистрируемых шинах:

ИНН заявителя;

товарный знак (при наличии);

модель шины;

двузначный код товарной группы товарной номенклатуры (для маркировки шин код товарной номенклатуры — «40»).

Далее нужно заказать необходимое количество кодов маркировки/средств идентификации для каждого кода товара.

Что такое модель шины?

Модель шины — торговое (коммерческое, фирменное) наименование, например, «Blizzak REVO 2», С-135 «Малахит», TS-03, Я-559, Scorpion Zero. Таким образом, модель шины — это условное словесное, цифровое, буквенное или комбинированное обозначение шины, относящееся к одной шине или к группе шин, объединенных общими конструктивными признаками.

А код куда клеить?

Код печатается на этикетке, которая наносится на шину – как правило, на протектор или боковину. Есть и другие варианты - например, кольцо из клейкой ленты, обёрнутой вокруг шины на одном участке, на которое клеится этикетка.

Лайфхак от производителей: на этикетке можно напечатать один и тот же код дважды. Если при перевозке шины этикетка замнётся, то останется возможность просканировать один из двух кодов.

Где брать этикетки?

Для шин важно, чтобы этикетка хорошо держалась. На сайте честныйзнак.рф в разделе «партнеры» указаны некоторые поставщики этикеток. Они тут.

Как продавать шины онлайн? Везет то наш курьер, то чужой

Мы предусмотрели и это. Бывает и так, что клиент заказывает товар, которого нет в наличии. Может вносить или не вносить предоплату. Везти может штатный курьер, а может – из службы доставки. Через маркетплейсы тоже можно продавать! Инструкция с картинками тут.

Как делать возврат?

Через кассу, как и раньше. Оператор ОФД передает код обратно в систему маркировки, а система маркировки – в оборот.