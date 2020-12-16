Как маркировать товары легкой промышленности в 2021 году

1 января 2021 года начинается обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности. Нюанс в том, что уже имеющиеся товары нужно «оцифровать». И лучше это сделать прямо сейчас. Как это делается – в нашем обзоре.

Что подлежит маркировке?

Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи (код ОКПД 2 - 14.11.10, код ТН ВЭД - 4203 10 000);

Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек (код ОКПД 2 - 14.14.13, код ТН ВЭД - 6106);

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков (код ОПКД 2 - 14.13.21, код ТН ВЭД -6201);

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек (код ОКПД 2 – 14.13.31, код ТН ВЭД 6202);

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное (коды ОКПД 2 – 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14, код ТН ВЭД – 6302).

Нужно ли маркировать нижнее белье? А носки? А халаты?

Нет. Нет. Нет. Прежде всего нужно смотреть, как «оформлено» изделие. Например, комплект нижнего белья (бюстгалтер и трусы) идет под кодом ТН ВЭД 6212 10 100 0, ОКПД 2 - 14.14.25. Под наши коды не подпадает.

Где узнать коды?

В разрешительной документации на товары, сертификатах, декларациях соответствия.

Нужно ли маркировать куртку в составе костюма?

Да.

Производители большие, им легко. А что нужно магазину?

Если нет усиленной квалифицированной электронной подписи, то сначала получить ее в удостоверяющем центре. Для этого нужно и специальное ПО – доступ к нему выдается вместе с УКЭП. Это может занять несколько дней. Далее зарегистрироваться в «Честном знаке» - это бесплатно. Если в магазине есть не распроданные остатки изделий, перечисленных выше, - описать их (можно по упрощенной схеме), заказать коды и наклеить их. Для приемки маркированного товара нужен сервис электронного документооборота, а для продажи – онлайн-касса и 2D-сканер. Если вы еще не используете ЭДО, можно подключиться к «ЭДО Лайт» - это специальный бесплатный сервис электронного документооборота для работы с маркированными товарами.

Если мы уже торгуем обувью?

Тогда дополнительно регистрироваться не нужно. Открываем в личном кабинете новую товарную группу. Как маркироваться остатки, вы скорее всего, уже тоже знаете.

Как описать остатки?

Зарегистрировать товары можно вручную и путем загрузки файлов формата XML или CSV через личный кабинет. В личном кабинете есть подсказки. Как это выглядит, читайте тут.

Заказали коды и все?

Нужно подать сведения о вводе в оборот. Только после этого его можно выставлять на продажу.

Что делать с подарочным набором – полотенце, гель для душа и мыло?

В системе маркировки есть два функционала – для комплектов и для наборов. Комплект – это несколько товаров, которые формируют на производстве, его нельзя разобрать на отдельные вещи.

А вот набор может формироваться в магазине. В нем каждый товар должен иметь код маркировки – например, три полотенца. Для него заказывается также код набора, куда «вшиты» коды трех полотенец. Или же полотенце, которое маркируется, а также гель и мыло, которые не маркируются. Функционал описания набора тоже есть в личном кабинете.

Как маркировать наборы и комплекты – в нашем видео.

Куда клеить код?

Обычно код распечатывают на этикетку, а ее наклеивают на потребительскую упаковку, или на товары легкой промышленности, или ярлык, или этикетку.

Когда нужно начинать?

Уже сейчас. Заказать коды маркировки на остатки и ввести маркированный товар в оборот можно до 1 февраля 2021 года.

А для чего тогда электронный документооборот?

Вы будете получать новый товар, поставщик будет направлять вам документы с кодами маркировки в электронном виде. Приемку делают как раз по «электронной накладной» - универсальному передаточному документу.

Можно кому-то поручить это?

Услуги по маркировке есть, но мы кого-то рекомендовать не можем. У крупных компаний-поставщиков кассового ПО или товаро-учетных систем есть комплексные предложения, автоматизирующие процессы.

Кто проверит маркировку?

Во-первых, контрольно-надзорные органы. Во-вторых, покупатели. Они могут просканировать код приложением «Честный знак» и проверить легальность товара. И пожаловаться тоже могут – даже на то, что в магазине продают немаркированное.