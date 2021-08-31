Всем, кто работает с маркировкой: что нужно знать о новом бесплатном приложении Честный ЗНАК.Бизнес

Обязательная маркировка товаров направлена на выведение с рынка контрафактной продукции, повышая конкурентоспособность и выручку легального бизнеса. И уже сегодня в перечень товаров, подлежащих маркировке, входят: табачная продукция, меховые изделия, лекарственные препараты, одежда и обувь, постельное бельё, фотокамеры, молочная продукция, парфюмерия, шины.

Для работы с маркировкой компания Центр развития перспективных технологий создает новые удобные инструменты, которые не только оптимизируют процесс работы с маркированным товаром, но и позволяют сократить издержки. Новое мобильное приложение Честный ЗНАК.Бизнес — бесплатное решение, за счет которого малые, средние и даже крупные предприятия могут упростить работу с маркированными товарами.

Новая разработка оператора системы маркировки позволяет распознавать коды маркировки, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе, а также позволяет сэкономить на покупке необходимого оборудования.

Как начать работу в приложении?

Бесплатное приложение Честный ЗНАК.Бизнес доступно пользователям системы Честный ЗНАК на мобильных устройствах, работающих на платформах iOS и Android.

Приложение просто в использовании, и поддерживает большинство функций личного кабинета на мобильном устройстве. Помимо работы с функционалом личного кабинета, мобильное приложение имеет дополнительные функции, например сканер штрих-кодов.

Чтобы начать работу в мобильном приложении потребуется перенести электронную подпись, которую участник использует в системе «Честный ЗНАК» на мобильное устройство. Для переноса электронной подписи на телефон можно воспользоваться инструкцией или видео-уроком.

Кому подходит приложение и как можно на этом сэкономить?

Приложение разработано для оптимизации работы малого предпринимательства, а также с целью минимизации затрат за счет предоставления необходимого функционала.

Итак, Честный ЗНАК.Бизнес — это:

бесплатный сканер кодов маркировки для приема товара на баланс и передачи другому юрлицу;

возможность использовать бесплатную систему документооборота ЭДО-Лайт;

оптимизация процесса ввода товара в оборот в магазинах и на складах;

снижение вероятности ошибок участника оборота при подаче сведений в систему маркировки;

чат с элементами искусственного интеллекта для быстрой и эффективной коммуникации с участниками оборота маркированных товаров при возникновении вопросов.

Если вы представитель малого бизнеса, то вы вскоре оцените все преимущества этого приложения. Установив приложение, предприятия могут сэкономить до 25 тысяч рублей на покупке ручного сканера, терминала сбора данных и бесплатной системы электронного документооборота.

Как работать с приложением?

Приложение Честный ЗНАК.Бизнес имеет встроенный сканнер, при помощи которого можно добавлять товары в документы системы маркировки, проверять наличие товаров во входящем УПД (универсальном передаточном документе), а также добавлять коды маркировки товаров в созданные документы для отгрузки. Этот универсальный сканер работает при помощи камеры телефона.

Создавайте документы, сканируйте коды маркировки, подписывайте документы электронной подписью — в мобильном приложении Честный ЗНАК.Бизнес. Документы автоматически отправляются в систему маркировки и отображаются в вашем личном кабинете.

Приложение поддерживает работу с бесплатной системой электронного документооборота ЭДО Лайт, в котором пользователи регистрируются автоматически при подключении к системе маркировки Честный ЗНАК. Такое решение подходит для небольших компаний, работающих с маркированными товарами, с исходящим документооборотом до 1000 документов в год.

Помимо этого, Честный ЗНАК.Бизнес дает возможность взаимодействовать с техподдержкой любым доступным способом, не выходя из приложения, посредством телефона, чата или электронной почты.

Кстати, при работе с приложением пользователям доступны подсказки, чтобы помочь в оформлении и подписании документов, в проверке и добавлении маркированного товара.

Приложение постоянно дополняется полезными функциями. Вскоре оно будет дополнено новыми возможностями: готовыми шаблонами последовательности типовых операций с маркированным товаром, появится возможность работы в offline-режиме, будет доступна возможность создания и использования шаблонов документов и другие функции.

Давайте обобщим

Мобильное приложение Честный ЗНАК.бизнес умеет:

1. Работать с документами, а именно:

ввод в оборот;

вывод из оборота;

агрегирование;

расформирование;

УПД (отгрузка);

УПД (приёмка и формирование акта о расхождении).

2. Подсказывать на основных этапах работы с приложением.

3. Снабжен универсальным сканером, который позволяет:

получать информацию о товаре или агрегате, в том числе о владельце товара;

просматривать состав агрегата.

4. Взаимодействует со службой поддержки.

5. Содержит справочную информацию.

Как видим, цель у приложения, по сути, одна — это снижение нагрузки на малые предприятия. Мобильное приложение призвано минимизировать необходимость использования компьютера для работы с маркировкой. Если пришел товар, подлежащий обязательной маркировке и необходимо быстро найти информацию по товару или упаковке по его коду маркировки, либо проверить принадлежность товара организации, теперь можно воспользоваться мобильным приложением.

Приложение постоянно обновляется, разработчики прислушиваются к бизнесу и добавляют новые и инструменты. Вы также сами можете помочь приложению стать лучше, оставив обратную связь об использовании приложения в App Store и Google Play.