Топ-10 вопросов о маркировке молочной продукции после 1 сентября

1 сентября 2021 года стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. В данной статье мы рассмотрим топ-10 актуальных вопросов в молочной отрасли.

1. Где регламентируется вопрос про срок ведения обязательной маркировки? Речь про минимальный срок годности и что делать если на продукте выведено два срока?

Данная позиция закреплена решением Совета ЕЭК от 23 декабря 2020г. № 129 «О введении маркировки отдельных видов молочной продукции». Согласно этому постановлению участникам рынка стоит опираться на минимальный период срока годности.

2. Можно ли самостоятельно менять атрибуты?

Если карточка не была опубликована, то есть не была подписана, то можно менять атрибут, например если карточка в статусе черновик. Но если вы его уже опубликовали, то атрибут можно поменять только через техническую поддержку. Атрибуты, которые вы можете изменить самостоятельно:

Состав молочной продукции с указанием входящих в него компонентов (качественный);

Признак включения в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами;

10-значный код товарной номенклатуры;

ГОСТ;

ХС-производитель;

Предприятие-производитель.

Прочие обязательные атрибуты можно скорректировать только через обращение в техподдержку. Срок внесения изменений в карточку товара составляет от 5 рабочих дней.

3. Когда типография наносит коды на товар, как они отчитываются? Как регламентирован механизм отчет типографии перед заказчиком? Какой отчет и в какой форме должна предоставить типография? Через Честный знак или на бумажном носителе?

Типография возвращает вам упаковку с напечатанными кодами и предоставляет отчет о верификации, в котором будет прописан класс качества нанесения кода. Отчет выдается типографией в электронном виде.

4. Где посмотреть стоимость услуг EDY провайдеров и ЭДО-Лайт?

ЭДО-Лайт — это бесплатный ресурс. По поводу IDY и провайдеров — вся информация размещена на официальных сайтах. Стоимость зависит от выбранного пакета документов и провайдера.

5.Закончился срок действия декларации соответствия. Нужно ли заменить в национальном каталоге декларацию соответствия на новую? Будет ли считаться нарушением если я не обновлю декларацию? Нужно поменять документ на актуальный, особенно если истек текущий. По поводу нарушения, на данный момент по действующему КоАПу пока не является нарушением, но с декабря вступают в силу новые расширения в части КоАП (статья № 15.12.1). Это может расцениваться как нарушение, что может повлечь за собой определенные санкции.

6. Могу ли я указывать срок годности в системе больше, чем он предполагается по условиям хранения?

Нет, вы должны в системе выводить ровно те условия, которые соответствуют вашему товару.

7. Через какое время при недоступности Меркурия автоматически отключиться проверка ВСД в отчете о вводе в оборот в СМТ?

Все зависит от того какое время недоступен Меркурий и включен ли аварийный режим. Если включен — документы накапливаются и ввод в оборот осуществляется без детальной проверки по ВСД.

8. Когда можно выводить молочные продукции через кассы?

В зависимости от срока годности. Продукцию со сроком хранения 40 суток и менее необходимо выводить из оборота через кассы с 20 января 2022 года. Продукцию со сроком хранения свыше 40 суток необходимо выводить из оборота через кассы с 1 июня 2022 года.

9. На склад поступает один и тот же товар, например молоко для производства и розницы в магазине. Бывает, что при потребности товар перемещается из магазина в производство и наоборот. В течение какого времени нужно выводить товар из Честного знака?

Если причина не связана с кассой, то в течение 3-х дней. В случае с розницей, которая не освобождена от онлайн передачи сведений по кассе, оператор фискальных данных в режиме реального времени передает сведения в систему согласно № 54-ФЗ. Есть ряд участников, которые согласно приказу ФНС могут подавать сведения 1 раз в 30 дней.

10.Как госучреждениям, детским садам и больницам работать с 1 сентября 2022 года? Они получают УПД и подписывают его?

Госучреждениям и организациям, которые не продают молочную продукцию по кассе, следует пройти регистрацию на сайте до 1 сентября 2022 года. Они должны настроить электронный документооборот в объемно-сортовом виде, как и все остальные участники рынка. С этой же датой необходимо будет в объемно-сортовом учете выбывать коды маркировки с указанием причины выбытия. Это могут быть собственные нужды, истечение срока годности и т. д.

Госучреждения получают УПД от поставщика или от производителя, подписывают его, как и все остальные участники, и далее с помощью сканера/мобильного приложения выбывают товары.