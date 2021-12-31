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Маркировка пива и слабоалкогольных напитков

Для рубрики Маркировка товаров
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1 апреля 2021 года стартовал эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Пилотный проект продлится до 31 августа 2022 года. В настоящее время эксперимент находится в активной стадии. К нему продолжают присоединяться производители и импортеры, представители оптово-розничного звена и HoReCa.

На этапе эксперимента участники оборота тестируют процессы нанесения кодов, подачи сведений об обороте продукции между участниками рынка и продаж. В статье мы рассмотрим основные этапы подготовки для участников оборота пива и слабоалкогольных напитков перед обязательной маркировкой.

Эксперимент: цели и преимущества маркировки

Основная цель эксперимента — успешно протестировать всю цепочку движения маркированного товара от производства или импорта до выбытия на кассе.

Зарегистрированный участник эксперимента получает:

  • возможность подобрать оптимальную технологию работы с маркировкой и апробировать ее в реальных условиях;
  • доступ к технической документации и личному кабинету;
  • экспертную помощь и поддержку оператора ЦРПТ по настройке бизнес-процессов и учетных систем;
  • возможность участвовать в проектно-экспертных и рабочих группах и формировать правила работы.

Этапы и даты проведения эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков

  • С 1 апреля 2021 года — начало эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Сегодня проект находится в активной стадии: рабочая группа по нему охватывает 153 участника, 80 % оборота тарированного пива в РФ. Проведены успешные эксперименты в производстве, рознице, с импортерами. Протестированы товаропроводящие цепочки. Территориальный охват — от Калининграда до Владивостока.
  • 31 августа 2022 года — завершение эксперимента по маркировке пива.
  • Дата введения обязательной маркировки пива — определяется Правительством РФ по результатам проведенного эксперимента.

Как участникам оборота подготовиться к маркировке пива:

  • Вступить в пилотный проект и подать заявку на участие. Для вступления в рабочую группу и участия в эксперименте необходимо направить письмо-согласие на бланке организации с указанием ответственного за маркировку лица и его контактных данных по адресу: beer@crpt.ru.
  • Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и настроить программное обеспечение. УКЭП нужна всем участникам оборота как для регистрации в системе «Честный ЗНАК», так и для подтверждения всех юридически значимых действий в системе маркировки. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Подпись должна быть выпущена на руководителя организации или ИП согласно данным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. УКЭП позволит зарегистрироваться в личном кабинете в системе оператора маркировки.
  • Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК».
  • Адаптировать бизнес-процессы для работы с маркированной продукцией.
  • Настроить учетные системы и подключить необходимое оборудование.
  • Подключиться к ЭДО или «ЭДО Лайт». Электронный документооборот необходим на этапе прослеживаемости товара.

Провести эксперименты на всех этапах движения маркированной продукции, получить экспертные консультации по настройке систем и адаптации бизнес-процессов — все это могут сделать зарегистрированные участники эксперимента.

Участие в проекте позволит плавно подготовить свою компанию и обучить сотрудников работе с маркированной продукцией, а также снизить риски возникновения ошибок. Обязательная маркировка призвана помочь выйти пивному рынку из тени, увеличить прибыль добросовестных производителей и объем налоговых поступлений.

В случае возникновения технических вопросов по работе с маркировкой следует обратиться в службу технической поддержки оператора на электронную почту support@crpt.ru, либо по телефону 8 800 222-15-23.

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