Топ-10 вопросов о мобильном приложении «Честный ЗНАК.Бизнес»

Оператор — ЦРПТ регулярно расширяет возможности мобильного приложения «Честный ЗНАК.Бизнес». В данной статье рассмотрим топ-10 актуальных вопросов об этом приложении.

1. Нужно сначала зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и только потом входить в мобильное приложение?

Да, сначала нужно зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК». В мобильном приложении можно использовать только ту электронную подпись, которая зарегистрирована в системе маркировки.

2. Будет ли доступ в приложении не через электронную подпись? Как будет проходить регистрация?

Доступ будет реализован через «Госуслуги». Пользователю в этом случае будет доступна работа с черновиками и кодами маркировки, но без возможности подписания и отправки документов.

3. Для работы требуется серийный номер «КриптоПРО». Может ли использоваться тот же номер, что и на компьютере, или требуется отдельный? Серийные номера разные для разных версий «КриптоПро», от какой версии нужен номер для телефона?

В приложении идет сопряжение с версией «КриптоПро 5.0». Если в сертификат встроена лицензия от «КриптоПро», то покупать дополнительно не нужно. Технически можно использовать ту же, что и активирована на рабочем компьютере.

4. Как подключить электронную подпись к приложению?

Для того чтобы подключить электронную подпись (УКЭП) к приложению, необходимо выгрузить с компьютера УКЭП в формате pfx и любым доступным способом (почта, мессенджер) перенести его на мобильное устройство. Далее при помощи кнопки «импортировать» выбрать формат pfx, ввести пароль, который был задан при выгрузке из компьютера, и зайти через новый пароль.

Инструкция и видеоролик размещены на сайте честныйзнак.рф, на странице, посвященной мобильному приложению.

5. При нажатии кнопки «поддержка» всплывает окно авторизации, при этом вход в приложении выполнялся с валидной УКЭП. Зачем нужно вводить логин и пароль, чтобы обратиться в техподдержку?

Это окно нужно для авторизации в сервисе технической поддержки (ТП). Данная авторизация дает возможность оставлять обращения в службу ТП. Данный сервис дает возможность просматривать все обращения, оставленные организацией, смотреть статус их решения, добавлять комментарии или дополнительные скрины. Также в приложении реализован чат с элементами искусственного интеллекта для быстрой и эффективной коммуникации с техподдержкой при возникновении вопросов.

Без авторизации пользователю доступно обращение в чат-бот, на почту и по телефону.

6. К мобильному приложению нужно подключать ЭДО?

Сервис «Эдо Лайт» интегрирован в личный кабинет системы маркировки «Честный ЗНАК», а также в приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» и активируется автоматически при регистрации в системе маркировки товаров. Таким образом, в приложении дополнительно настраивать «Эдо Лайт» не нужно.

7. Можно ли использовать сканер, встроенный в мобильное приложение, чтобы проверять товар и коды маркировки, которые пришли в электронных товарных накладных не через «ЭДО Лайт»?

Если пользователь получает УПД не в «ЭДО Лайт», то проверить коды можно только по общим параметрам — проверка на структуру и крипточасти. Если УПД получен в «ЭДО Лайт», то пользователю становится доступной сверка поступивших кодов на товарах с теми кодами, что пришли в УПД.

8. Как работает сканер в мобильном приложении? Сколько видов сканеров существует?

Всего в мобильном приложении три вида сканера. Безавторизационный, бесконтекстный и контекстный. Безавторизационный сканер работает без необходимости авторизации в приложении по УКЭП. Он отображает краткую информацию о товаре. Бесконтекстный сканер — это сканер, не привязанный к документу, работающий после авторизации. Данный сканер выдает самую полную информацию о товаре. Контекстный сканер используется для того, чтобы наполнить документ кодами маркировки, а также для проверки данных на возможность использования для дальнейшей работы.

9. Можно ли сканировать коды маркировки в момент приемки товара через камеру телефона?

Если участник оборота маркированными товарами получает УПД на приемку в системе «ЭДО Лайт», то пользователю доступна возможность сверки пришедших кодов на товарах со списком кодов, переданных в УПД, а также приемка УПД. Если ЭДО используется от других операторов ЭДО, то приложение может помочь просканировать коды маркировки с товаров, посмотреть, кто является владельцем данного кода и в каком статусе находится код.

10. Для городской больницы необходимо скачивать приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» или «Честный ЗНАК.Госконтроль»?

Смотря для каких целей планируется использовать приложение. В аптеках продается бутилированная вода, для получения которой можно использовать мобильное приложение «Честный ЗНАК.Бизнес», а для лекарств — приложение «ФАРМА Просто». Приложение «Честный ЗНАК.Госконтроль» необходимо использовать только контрольно-надзорным органам.