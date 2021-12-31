Что нужно знать участникам оборота маркированной воды

1 сентября 2021 года стартовала обязательная регистрация участников оборота упакованной воды в системе маркировки «Честный ЗНАК». С 1 декабря 2021 года производителям будет запрещено выпускать товар без кодов маркировки. Маркировка призвана минимизировать количество нелегально произведенной воды. В данной статье мы рассмотрим актуальные темы по маркировке упакованной воды.

Какая вода подлежит маркировке

Вода природная или искусственно минерализованная, газированная, без добавок, в том числе и улучшающих вкус.

Вода минеральная и газированная, природная минеральная вода.

Негазированная бутилированная вода.

Прочая бутилированная питьевая вода.

Не подлежат маркировке лед и снег, вода, предназначенная для детского питания, вода, содержащая вкусовые и ароматические добавки, а также различные напитки: квас, лимонады, соки и т. п.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Честного ЗНАКА».

Кто является участником оборота

Участниками оборота являются производители, импортеры, оптовики, розничные магазины и предприниматели. Не являются участниками оборота юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие воду для личного пользования, в том числе для производственных целей, а также физические лица.

Схема движения маркированного товара

Производитель/импортер наносит цифровой код на товар как самостоятельно, так и силами контрактного производителя или типографии, а также передает информацию о нанесении кода на товар и о вводе товара в оборот.

Весь путь товара фиксируется на каждом этапе смены собственника с момента первой отгрузки — такая фиксация обеспечивается инструментами ЭДО.

При продаже товара на кассе в системе маркировки «Честный ЗНАК» подаются сведения о выводе товара из оборота — подать такие сведения можно через ККТ с использованием ФФД 1.2.

Потребитель проверяет информацию о товаре путем сканирования кода маркировки через мобильное приложение «Честный ЗНАК».

Маркировка упакованной воды — пошаговая инструкция

Для маркировки воды в обязательном порядке потребуется:

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она нужна всем участникам оборота как для регистрации в системе «Честный ЗНАК», так и для подтверждения всех юридически значимых действий в системе маркировки. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Подпись должна быть выпущена на руководителя организации или ИП согласно данным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Настроить учетные системы и подключить необходимое оборудование. Подобрать состав подходящего комплекса можно в разделах «калькулятор решений» и «решения для малого бизнеса».

Настроить 2D-сканер или мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Посмотреть список и инструкции можно на сайте честныйзнак.рф.

Настроить онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных на передачу сведений в системе маркировки.

Подключить электронный документооборот (ЭДО). Подключение ЭДО необходимо на этапе прослеживаемости товара для передачи сведений об отгрузке и приемке продукции. Можно также воспользоваться бесплатным сервисом «ЭДО Лайт» с ограничением на 1000 исходящих документов в год и без ограничений по количеству документов через веб-интерфейс.

Этапы и даты маркировки упакованной воды

1 сентября 2021 года: старт обязательной регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК».

С 1 декабря 2021 года: маркировка становится обязательной для категории «Минеральная вода». С 1 марта 2022 года: маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды. С 1 сентября 2022 года: продавцы должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения о розничной продаже воды. С 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2025 года: все участники оборота упакованной воды начинают вести объемно-сортовой учет. Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли с этой даты должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. С 1 марта 2025 года: все участники оборота упакованной воды должны вести поэкземплярный учет. Код каждой единицы товара нужно будет указывать в УПД, передавать эти сведения в «Честный ЗНАК» и контрагентам.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Как получить код маркировки?

Для того чтобы зарегистрировать товар в системе маркировки, участникам оборота необходимо:

Описать товары в национальном каталоге. Для этого нужно заполнить все необходимые атрибуты: полное наименование упакованной воды, тип продукции, состав — полный перечень представлен на сайте «Честного ЗНАКА».

Пополнить денежный счет. Код стоит 50 коп. без НДС, но до начала обязательной маркировки коды предоставляются бесплатно.

Перейти на «Станцию управления заказами» (СУЗ), заказать необходимое количество кодов маркировки и при необходимости распечатать коды.

Нанести коды маркировки на товар.

Заказ кодов маркировки доступен как через личный кабинет ГИС МТ, так и с помощью API.

Подробная инструкция доступна на сайте.

В случае возникновения методологических вопросов по маркировке упакованной воды можно обращаться на электронную почту water@crpt.ru, в случае возникновения технических вопросов по работе с информационной системой мониторинга — в службу технической поддержки оператора на электронную почту support@crpt.ru либо по телефону 8 800 222-15-23.