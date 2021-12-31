Что нужно знать участникам оборота маркированной воды

1 сентября 2021 года стартовала обязательная регистрация участников оборота упакованной воды в системе маркировки «Честный ЗНАК». С 1 декабря 2021 года производителям будет запрещено выпускать товар без кодов маркировки. Маркировка призвана минимизировать количество нелегально произведенной воды. В данной статье мы рассмотрим актуальные темы по маркировке упакованной воды.
Какая вода подлежит маркировке
- Вода природная или искусственно минерализованная, газированная, без добавок, в том числе и улучшающих вкус.
- Вода минеральная и газированная, природная минеральная вода.
- Негазированная бутилированная вода.
- Прочая бутилированная питьевая вода.
Не подлежат маркировке лед и снег, вода, предназначенная для детского питания, вода, содержащая вкусовые и ароматические добавки, а также различные напитки: квас, лимонады, соки и т. п.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Честного ЗНАКА».
Кто является участником оборота
Участниками оборота являются производители, импортеры, оптовики, розничные магазины и предприниматели. Не являются участниками оборота юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие воду для личного пользования, в том числе для производственных целей, а также физические лица.
Схема движения маркированного товара
- Производитель/импортер наносит цифровой код на товар как самостоятельно, так и силами контрактного производителя или типографии, а также передает информацию о нанесении кода на товар и о вводе товара в оборот.
- Весь путь товара фиксируется на каждом этапе смены собственника с момента первой отгрузки — такая фиксация обеспечивается инструментами ЭДО.
- При продаже товара на кассе в системе маркировки «Честный ЗНАК» подаются сведения о выводе товара из оборота — подать такие сведения можно через ККТ с использованием ФФД 1.2.
- Потребитель проверяет информацию о товаре путем сканирования кода маркировки через мобильное приложение «Честный ЗНАК».
Маркировка упакованной воды — пошаговая инструкция
Для маркировки воды в обязательном порядке потребуется:
- Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она нужна всем участникам оборота как для регистрации в системе «Честный ЗНАК», так и для подтверждения всех юридически значимых действий в системе маркировки. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Подпись должна быть выпущена на руководителя организации или ИП согласно данным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- Настроить учетные системы и подключить необходимое оборудование. Подобрать состав подходящего комплекса можно в разделах «калькулятор решений» и «решения для малого бизнеса».
- Настроить 2D-сканер или мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Посмотреть список и инструкции можно на сайте честныйзнак.рф.
- Настроить онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных на передачу сведений в системе маркировки.
- Подключить электронный документооборот (ЭДО). Подключение ЭДО необходимо на этапе прослеживаемости товара для передачи сведений об отгрузке и приемке продукции. Можно также воспользоваться бесплатным сервисом «ЭДО Лайт» с ограничением на 1000 исходящих документов в год и без ограничений по количеству документов через веб-интерфейс.
Этапы и даты маркировки упакованной воды
1 сентября 2021 года: старт обязательной регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК».
- С 1 декабря 2021 года: маркировка становится обязательной для категории «Минеральная вода».
- С 1 марта 2022 года: маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды.
- С 1 сентября 2022 года: продавцы должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения о розничной продаже воды.
- С 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2025 года: все участники оборота упакованной воды начинают вести объемно-сортовой учет. Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли с этой даты должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции.
- С 1 марта 2025 года: все участники оборота упакованной воды должны вести поэкземплярный учет. Код каждой единицы товара нужно будет указывать в УПД, передавать эти сведения в «Честный ЗНАК» и контрагентам.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Как получить код маркировки?
Для того чтобы зарегистрировать товар в системе маркировки, участникам оборота необходимо:
- Описать товары в национальном каталоге. Для этого нужно заполнить все необходимые атрибуты: полное наименование упакованной воды, тип продукции, состав — полный перечень представлен на сайте «Честного ЗНАКА».
- Пополнить денежный счет. Код стоит 50 коп. без НДС, но до начала обязательной маркировки коды предоставляются бесплатно.
- Перейти на «Станцию управления заказами» (СУЗ), заказать необходимое количество кодов маркировки и при необходимости распечатать коды.
- Нанести коды маркировки на товар.
Заказ кодов маркировки доступен как через личный кабинет ГИС МТ, так и с помощью API.
Подробная инструкция доступна на сайте.
В случае возникновения методологических вопросов по маркировке упакованной воды можно обращаться на электронную почту water@crpt.ru, в случае возникновения технических вопросов по работе с информационной системой мониторинга — в службу технической поддержки оператора на электронную почту support@crpt.ru либо по телефону 8 800 222-15-23.
Участники оборота также могут ознакомиться с полезной информацией на сайте «Честного ЗНАКА».