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Что нужно знать участникам оборота маркированной воды

Для рубрики Маркировка товаров
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1 сентября 2021 года стартовала обязательная регистрация участников оборота упакованной воды в системе маркировки «Честный ЗНАК». С 1 декабря 2021 года производителям будет запрещено выпускать товар без кодов маркировки. Маркировка призвана минимизировать количество нелегально произведенной воды. В данной статье мы рассмотрим актуальные темы по маркировке упакованной воды.

Какая вода подлежит маркировке

  • Вода природная или искусственно минерализованная, газированная, без добавок, в том числе и улучшающих вкус.
  • Вода минеральная и газированная, природная минеральная вода.
  • Негазированная бутилированная вода.
  • Прочая бутилированная питьевая вода.

Не подлежат маркировке лед и снег, вода, предназначенная для детского питания, вода, содержащая вкусовые и ароматические добавки, а также различные напитки: квас, лимонады, соки и т. п.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Честного ЗНАКА».

Кто является участником оборота

Участниками оборота являются производители, импортеры, оптовики, розничные магазины и предприниматели. Не являются участниками оборота юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие воду для личного пользования, в том числе для производственных целей, а также физические лица.

Схема движения маркированного товара

  • Производитель/импортер наносит цифровой код на товар как самостоятельно, так и силами контрактного производителя или типографии, а также передает информацию о нанесении кода на товар и о вводе товара в оборот.
  • Весь путь товара фиксируется на каждом этапе смены собственника с момента первой отгрузки — такая фиксация обеспечивается инструментами ЭДО.
  • При продаже товара на кассе в системе маркировки «Честный ЗНАК» подаются сведения о выводе товара из оборота — подать такие сведения можно через ККТ с использованием ФФД 1.2.
  • Потребитель проверяет информацию о товаре путем сканирования кода маркировки через мобильное приложение «Честный ЗНАК».

Маркировка упакованной воды — пошаговая инструкция

Для маркировки воды в обязательном порядке потребуется:

  • Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она нужна всем участникам оборота как для регистрации в системе «Честный ЗНАК», так и для подтверждения всех юридически значимых действий в системе маркировки. Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Подпись должна быть выпущена на руководителя организации или ИП согласно данным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
  • Настроить учетные системы и подключить необходимое оборудование. Подобрать состав подходящего комплекса можно в разделах «калькулятор решений» и «решения для малого бизнеса».
  • Настроить 2D-сканер или мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Посмотреть список и инструкции можно на сайте честныйзнак.рф.
  • Настроить онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных на передачу сведений в системе маркировки.
  • Подключить электронный документооборот (ЭДО). Подключение ЭДО необходимо на этапе прослеживаемости товара для передачи сведений об отгрузке и приемке продукции. Можно также воспользоваться бесплатным сервисом «ЭДО Лайт» с ограничением на 1000 исходящих документов в год и без ограничений по количеству документов через веб-интерфейс.

Этапы и даты маркировки упакованной воды

1 сентября 2021 года: старт обязательной регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК».

  1. С 1 декабря 2021 года: маркировка становится обязательной для категории «Минеральная вода».
  2. С 1 марта 2022 года: маркировка становится обязательной для прочих категорий питьевой воды.
  3. С 1 сентября 2022 года: продавцы должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения о розничной продаже воды.
  4. С 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2025 года: все участники оборота упакованной воды начинают вести объемно-сортовой учет. Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли с этой даты должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции.
  5. С 1 марта 2025 года: все участники оборота упакованной воды должны вести поэкземплярный учет. Код каждой единицы товара нужно будет указывать в УПД, передавать эти сведения в «Честный ЗНАК» и контрагентам.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Как получить код маркировки?

Для того чтобы зарегистрировать товар в системе маркировки, участникам оборота необходимо:

  • Описать товары в национальном каталоге. Для этого нужно заполнить все необходимые атрибуты: полное наименование упакованной воды, тип продукции, состав — полный перечень представлен на сайте «Честного ЗНАКА».
  • Пополнить денежный счет. Код стоит 50 коп. без НДС, но до начала обязательной маркировки коды предоставляются бесплатно.
  • Перейти на «Станцию управления заказами» (СУЗ), заказать необходимое количество кодов маркировки и при необходимости распечатать коды.
  • Нанести коды маркировки на товар.

Заказ кодов маркировки доступен как через личный кабинет ГИС МТ, так и с помощью API.

Подробная инструкция доступна на сайте.

В случае возникновения методологических вопросов по маркировке упакованной воды можно обращаться на электронную почту water@crpt.ru, в случае возникновения технических вопросов по работе с информационной системой мониторинга — в службу технической поддержки оператора на электронную почту support@crpt.ru либо по телефону 8 800 222-15-23.

Участники оборота также могут ознакомиться с полезной информацией на сайте «Честного ЗНАКА».

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